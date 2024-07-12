Huawei получил награду Digital with Purpose за решение по защите лосося в Норвегии

КАШКАЙШ, Португалия, 12 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Вчера компания Huawei получила премию GeSI Digital with Purpose (DWP) Award 2024 и премию DWP Biodiversity Award 2024 за автоматизированную систему фильтрации, предназначенную для защиты дикого атлантического лосося в Норвегии.

Huawei receives the DWP Award at the Digital with Purpose Global Summit 2024 The automated gate opens to let wild Atlantic salmon through and divert pink salmon into a holding tank

Отмеченное наградами решение, разработанное в рамках инициативы Huawei TECH4ALL с местными партнерами Berlevåg Hunter and Fishermen's Association (BJFF), Simula Consulting и Troll Systems, способно распознавать различные виды рыб и отфильтровывать горбушу, инвазивный вид, который не является родным для рек Норвегии и оказал значительное негативное влияние на местного лосося.

«Присуждение гран-при ИИ-решению Huawei для отслеживания инвазивного лосося было единогласным среди всех судей. Не только за инновационность, но и за результаты, достигнутые за короткий промежуток времени. Эта система является примером того, как технологические решения могут способствовать устойчивому развитию планеты и сохранению экосистем», — сказал Луис Невес, генеральный директор Глобальной инициативы по обеспечению устойчивого развития (GeSI).

«В мае 2021 года компания Huawei взяла на себя обязательства по реализации инициативы Digital with Purpose, пообещав предпринять практические и поэтапные шаги, чтобы стать целеустремленным бизнесом, который оказывает положительное влияние на общество и наш дом, — сказала Джойс Лю, директор офиса программы TECH4ALL в Huawei. — Технологии и партнерские отношения, которые защищают биоразнообразие и экосистемы, приносят пользу не только нашей планете, но и местным сообществам, которые зависят от природных ресурсов».

Поскольку дикий атлантический лосось является неотъемлемой частью идентичности, культуры и экономики Норвегии, на национальном уровне признается настоятельная необходимость решения проблемы инвазивных видов.

Быстрый цикл размножения горбуши, которая появилась в реках, граничащих с Норвегией, в 1960-х годах, означает, что все большее число инвазивных видов попадает в речные системы Норвегии каждый год в рамках своего двухгодичного нерестового цикла. Она агрессивно вытесняет местного лосося в борьбе за пищу, привносит болезни и увеличивает содержание азота в реках после разложения, что, в свою очередь, приводит к гибели других водных организмов.

После двух лет разработки компанией Huawei и партнерами решение было внедрено в пилотных проектах в норвежских реках Конгсфьорд и Сторелва в 2023 году. В течение прошлогоднего сезона размножения из двух рек было успешно вывезено более 6000 горбуш.

«Ловушка разрабатывалась и тестировалась в течение нескольких сезонов, и мы убеждены, что наше решение на основе ИИ — это залог будущего успеха. Среди многих тысяч идентификаций, которые мы провели в прошлом году, мы идентифицировали и поймали 100% горбуши, а общий показатель идентификации составил 99,98», — сказал Гейр Кристиансен (Geir Kristiansen), генеральный директор BJFF.

Принцип работы решения

Автоматизированное фильтрующее решение включает в себя туннель, охватывающий реку, подводные камеры, автоматизированные ворота и алгоритм искусственного интеллекта, обученный распознавать различные виды рыб. Когда система распознает горбушу, ворота остаются закрытыми и перенаправляют рыбу в резервуар. Для дикого атлантического лосося и других местных видов ворота открываются, позволяя им плыть вверх по течению, чтобы завершить свой нерестовый цикл.

Раньше добровольцам приходилось визуально идентифицировать и вручную удалять горбушу, эта задача является времязатратной и трудоемкой, подверженной ошибкам и приводит к среднему показателю травмы или смертности рыб в 30%. Напротив, автоматизированное решение сокращает требования к ручному труду на 90%, и вся рыба цела и невредима.

В пилотном проекте на реке Конгсфьорд система фильтрации питается от солнечных батарей и подключена к 5G, поскольку на объекте отсутствует источник питания или сетевое подключение. Успех пилотных проектов означает, что решение потенциально может быть масштабировано по всем речным системам Норвегии, включая те, которые не имеют необходимой инфраструктуры.

Глобальная премия GeSI Digital with Purpose направлена на то, чтобы выделить и отметить цифровые решения, которые удовлетворяют потребности человека, уменьшают бедность, повышают инклюзивность и защищают природу в соответствии с Повесткой ООН по устойчивому развитию до 2030 года (ЦУР) и концепцией Половины Земли.

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной инициативой, направленной на повышение доступности цифровых технологий и планом действий компании Huawei. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Huawei в разделе TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2459925/Huawei_receives_DWP_Award_Digital_Purpose_Global_Summit_2024.jpg

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