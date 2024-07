Huawei zdobywa nagrodę Digital with Purpose Award za rozwiązanie zapewniające ochronę łososia w Norwegii

CASCAIS, Portugalia, 12 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Huawei otrzymał wczoraj nagrodę GeSI Digital with Purpose (DWP) Award 2024 oraz DWP Biodiversity Award 2024 za zautomatyzowany system filtrowania zaprojektowany w celu ochrony dzikiego łososia atlantyckiego w Norwegii.

Huawei receives the DWP Award at the Digital with Purpose Global Summit 2024 The automated gate opens to let wild Atlantic salmon through and divert pink salmon into a holding tank

Rozwiązanie to, opracowane w ramach inicjatywy Huawei TECH4ALL z lokalnymi partnerami Berlevåg Hunter and Fishermen's Association (BJFF), Simula Consulting i Troll Systems, jest w stanie rozpoznać różne gatunki ryb i odfiltrować różowego łososia, gatunek inwazyjny, który nie występuje w norweskich rzekach i ma znaczący negatywny wpływ na rodzimego łososia.

„Przyznanie głównej nagrody rozwiązaniu AI Huawei do selekcji inwazyjnego łososia było jednomyślne wśród wszystkich sędziów. Nie tylko za jego innowacyjność, ale także za wyniki, które osiągnęło w krótkim czasie. Ten system jest przykładem na to, jak technologiczne rozwiązania mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju planety i ochrony ekosystemów" - powiedział Luís Neves, CEO Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI).

„Huawei zaangażowało się w inicjatywę Digital with Purpose w maju 2021 roku, zobowiązując się do ustanowienia praktycznych i stopniowych kroków, aby stać się firmą kierującą się celami, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i nasz dom - powiedziała Joyce Liu, dyrektor Biura Programu TECH4ALL w Huawei. - Technologie i partnerstwa, które chronią bioróżnorodność i ekosystemy, nie tylko przynoszą korzyści naszej planecie, ale także lokalnym społecznościom, które zależą od zasobów naturalnych".

Ze względu na to, że dziki łosoś atlantycki jest integralną częścią tożsamości, kultury i gospodarki Norwegii, istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu tego inwazyjnego gatunku na skalę krajową.

Wprowadzony do rzek graniczących z Norwegią w latach 60. XX wieku łosoś różowy charakteryzuje się szybkim cyklem reprodukcyjnym, co oznacza, że coraz większa liczba tego inwazyjnego gatunku zalewa norweskie systemy rzeczne co drugi rok w ramach dwuletniego cyklu tarła. Agresywnie konkurują z rodzimymi łososiami o pożywienie, wprowadzają choroby, a rozkładające się osobniki zwiększają zawartość azotu w rzekach, co z kolei powoduje śmierć innych organizmów wodnych.

Po dwóch latach prac rozwojowych prowadzonych przez Huawei i partnerów rozwiązanie zostało wdrożone w projektach pilotażowych w norweskich rzekach Kongsfjord i Storelva w 2023 roku. Podczas zeszłorocznego sezonu rozrodczego z obu rzek udało się wyprowadzić ponad 6000 różowych łososi.

„Pułapka była rozwijana i testowana przez kilka sezonów i jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji jest receptą na przyszły sukces. W ramach wielu tysięcy identyfikacji, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku, zidentyfikowaliśmy i złowiliśmy 100% różowych łososi, a ogólny wskaźnik identyfikacji wyniósł 99,98" - powiedział Geir Kristiansen, dyrektor generalny BJFF.

Jak działa to rozwiązanie

Zautomatyzowane rozwiązanie filtrujące składa się z tunelu rozciągającego się wzdłuż rzeki, podwodnych kamer, automatycznej bramy i algorytmu sztucznej inteligencji wyszkolonego do rozpoznawania różnych gatunków ryb. Gdy system rozpoznaje różowego łososia, brama pozostaje zamknięta i kieruje ryby do zbiornika. W przypadku dzikiego łososia atlantyckiego i innych rodzimych gatunków, brama otwiera się, pozwalając im płynąć w górę rzeki, aby zakończyć cykl tarła.

Dotychczas wolontariusze musieli wizualnie identyfikować i ręcznie usuwać łososie różowe, co było zadaniem czasochłonnym i pracochłonnym, podatnym na błędy i skutkowało średnim wskaźnikiem obrażeń lub śmierci ryb na poziomie 30%. W przeciwieństwie do tego, zautomatyzowane rozwiązanie redukuje zapotrzebowanie na pracę ręczną o 90% i eliminuje ryzyko urazów wśród ryb.

W projekcie pilotażowym na rzece Kongsfjord system filtrowania jest zasilany energią słoneczną i połączony przez 5G, ponieważ w miejscu tym brakuje zasilania lub łączności sieciowej. Sukces projektów pilotażowych oznacza, że rozwiązanie to może być potencjalnie wdrożone na całym obszarze norweskich systemów rzecznych, w tym tych, które nie mają odpowiedniej infrastruktury.

Globalna nagroda GeSI Digital with Purpose ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie cyfrowych rozwiązań, które zaspokajają ludzkie potrzeby, zmniejszają ubóstwo, zwiększają integrację i chronią przyrodę zgodnie z Agendą Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 (SDGs) i koncepcją Half-Earth.

TECH4ALL

TECH4ALL to wieloletnia inicjatywa i plan działania na rzecz włączenia cyfrowego realizowane przez Huawei. W oparciu o innowacyjne technologie i partnerstwa TECH4ALL ma na celu wspieranie włączenia i zrównoważonego rozwoju w cyfrowym świecie.

