Huawei lança mais de 20 ofertas totalmente novas da Rede Inteligente da Xinghe para amplificar a inteligência industrial

XANGAI, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Durante a HUAWEI CONNECT de 2024, Leon Wang, presidente da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, anunciou mais de 20 ofertas totalmente novas da Rede Inteligente da Xinghe globalmente na cúpula, sob o tema "Rede Inteligente da Xinghe, Amplifique a Inteligência Industrial" ("Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence"). Essas ofertas especialmente concebidas contribuem com um ecossistema de rede de IA e auxiliam os clientes a aproveitar oportunidades de desenvolvimento inteligente para maximizar a produtividade inteligente.

Com o desenvolvimento de tecnologias de IA, o mundo está avançando da transformação digital para a transformação inteligente. Todos os setores estão rapidamente adotando tecnologias de IA para criar novos casos de usuário, como por exemplo, carros autônomos, diagnósticos e tratamento inteligentes e inspeção inteligente de trens. Todos esses são aprimorando a eficiência e a experiência de nossos trabalhos e do cotidiano de forma expressiva.

O advento da era inteligente é impulsionar as redes a se tornarem inteligentes. A Huawei tem se esforçado em conjunto com parceiros para liderar a pesquisa e as práticas de redes inteligentes. É por isso que a Huawei aprimora constantemente suas ofertas de Rede Inteligente da Xinghe para auxiliar os clientes a aproveitar oportunidades de desenvolvimento inteligente, a criar nova infraestrutura de rede inteligente e a maximizar a produtividade inteligente na era da inteligência. Principais destaques incluem os seguintes:

O Campus Inteligente da Xinghe foca na construção de rede do campus habilitada com IA e focada na experiência, garantindo interrupção zero nas aplicações de áudio e vídeo, degradação zero em serviços e intervalo zero nas interações.

A WAN Inteligente da Xinghe apresenta uma grande variedade de tecnologias inteligentes para programar milhões de fluxos de forma inteligente e otimizar de forma precisa a experiência do serviço.

O Tecido Inteligente Xinghe adota o mecanismo AI Turbo para melhorar o rendimento da rede, fortalecendo a eficiência de treinamento do modelo de base.

A Segurança de Rede Inteligente da Xinghe integra tecnologias de IA na detecção de segurança da rede, identificando ameaças precisa e rapidamente.

Para dar suporte a soluções de rede em vários cenários, a Huawei lançou mais de 20 ofertas em destaque globalmente. Exemplos incluem o primeiro switch de data center Ethernet de formato fixo de 100 Tbps do setor, o primeiro switch de data center de formato fixo com refrigeração líquida de 51,2 Tbps do setor, o primeiro roteador de IA do setor, switches de campus de alta qualidade de 10 Gbps e 7 pontos de acesso sem fio, Solução de Segurança Inteligente de Filial SASE e a primeira Solução de Rede de Direção Autônoma por IP do setor. Todas essas ofertas são projetadas para ajudar os clientes a obter maiores retornos nos negócios.

À medida que a era inteligente clama por redes inteligentes, a Huawei continuará a impulsionar o desenvolvimento de redes inteligentes e aprimorar seus produtos e soluções da Rede Inteligente da Xinghe, por fim auxiliando os clientes globais a caminhar em direção à era inteligente e a colher mais benefícios.

