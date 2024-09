Huawei wprowadza ponad 20 zupełnie nowych ofert Xinghe Inteligent Network, aby dać impuls do rozwoju inteligencji przemysłowej

SZANGHAJ, 23 września 2024 r. /PRNewswire/ -- W trakcie targów HUAWEI CONNECT 2024, Leon Wang, prezes Huawei ds. linii produktów do transmisji danych, ogłosił wprowadzenie ponad 20 zupełnie nowych ofert sieci inteligentnych Xinghe Intelligent Network na całym świecie w ramach szczytu pod hasłem „Sieć inteligentna Xinghe - impuls do rozwoju inteligencji przemysłowej". Te specjalnie przygotowane oferty przyczyniają się do rozbudowy ekosystemu sieciowego AI i pomagają klientom wykorzystywać szanse inteligentnego rozwoju i maksymalizować inteligentną produktywność.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

Wraz z rozwojem technologii AI, świat wychodzi poza cyfrową transformację w kierunku transformacji inteligentnej. Wszystkie branże w szybkim tempie przejmują technologie AI, tworząc nowe scenariusze zastosowań, takie jak samochody autonomiczne, inteligentna diagnoza i leczenie, czy inteligentna kontrola pociągów. Wszystko to znacząco zwiększa naszą efektywność i czyni naszą pracę i życie codzienne przyjemniejszym.

Nadejście inteligentnej ery popycha sieci w kierunku rozwiązań inteligentnych. Wraz ze swoimi partnerami Huawei podejmuje działania mające na celu liderowanie badaniom i praktykom sieci inteligentnych. To dlatego Huawei stale aktualizuje swoją ofertę Sieci inteligentnej Xinghe, aby pomóc klientom wykorzystać szanse inteligentnego rozwoju, budować nową inteligentną infrastrukturę sieci i maksymalizować inteligentną produktywność w erze inteligentnych rozwiązań. Kluczowe informacje:

Xinghe Intelligent Campus koncentruje się na opartej na AI budowie sieci kampusowych z naciskiem na jakość korzystania, zapewniających brak zatrzymywania się materiałów audio i wideo, brak degradacji jakości usług i oczekiwania na interakcje.

Xinghe Intelligent WAN wprowadza szeroką gamę inteligentnych technologii w celu inteligentnego harmonogramowania milionów przepływów danych i precyzyjnej optymalizacji jakości korzystania z usług.

Xinghe Intelligent Fabric wykorzystuje silnik AI Turbo do poprawy przepustowości sieci, co zwiększa efektywność trenowania modelu bazowego.

Xinghe Intelligent Network Security łączy w sobie technologie AI w zakresie precyzyjnego wykrywania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem sieci i szybkiej identyfikacji zagrożeń.

Aby wspierać rozwiązania sieciowe w różnych scenariuszach, Huawei wprowadził ponad 20 specjalnych ofert na całym świecie. Przykładami są pierwszy w branży przełącznik Ethernet typu fixed-form dla centrów danych chłodzony cieczą o prędkości do 51,2 Tb/s, pierwszy w branży router AI, wysokiej jakości przełączniki kampusowe 10Gb/s oraz punkty dostępowe Wi-Fi 7, inteligentne rozwiązanie zabezpieczeń Intelligent SASE Branch Security Solution oraz pierwsze w branży rozwiązanie do sieci autonomicznej IP (IP Autonomous Driving Network Solution). Wszystkie te oferty przygotowano tak, aby pomóc klientom uzyskiwać większe zyski z działalności.

Era inteligentnych rozwiązań wymaga także wprowadzania inteligentnych sieci, a Huawei zamierza nadal napędzać ich rozwój, aktualizując produkty i rozwiązania Xinghe Intelligent Network, które pomogą klientom z całego świata stać się aktywnymi uczestnikami tej ery i czerpać z niej jeszcze większe korzyści.

