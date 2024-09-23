Huawei запускает более 20 интеллектуальных сетевых решений Xinghe для промышленного ИИ

ШАНХАЙ, 23 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На саммите, посвященном теме «Интеллектуальная сеть Xinghe — укрепление промышленного интеллекта» (Xinghe Intelligent Network, Amplify Industrial Intelligence), проходящем в рамках международного форума HUAWEI CONNECT 2024, Леон Ван (Leon Wang), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, анонсировал выпуск на мировой рынок более 20 новых решений для интеллектуальной сети Xinghe (Xinghe Intelligent Network). Эти специализированные решения способствуют развитию экосистемы сетей искусственного интеллекта и помогают клиентам задействовать опирающиеся на ИИ возможности развития и повышения эффективности своего бизнеса.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

С развитием технологий ИИ мир переходит от цифровой трансформации к интеллектуальной трансформации. Все отрасли промышленности быстро внедряют технологии ИИ для создания новых сценариев использования, таких как беспилотные автомобили, интеллектуальная медицинская диагностика и лечение, интеллектуальный осмотр железнодорожных составов. Все это значительно повышает эффективность и удобство работы и повседневной жизни человека.

Наступление эпохи интеллектуальных технологий влечет за собой создание интеллектуальных сетей. Благодаря совместным усилиям Huawei и ее партнеров компания находится в авангарде исследований и внедрения интеллектуальных сетей в практику. Именно поэтому Huawei постоянно совершенствует свои решения для интеллектуальной сети Xinghe, помогая клиентам задействовать опирающиеся на ИИ возможности развития бизнеса, создавать новую интеллектуальную сетевую инфраструктуру и повышать производительность в эпоху интеллектуальных технологий. Ключевые моменты представленных новых разработок:

Xinghe Intelligent Campus имеет целью создание кампусной сети с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающей удобство эксплуатации, без зависания аудио- и видеоприложений, ухудшения качества услуг и потерь времени на ожидание подключения.

Xinghe Intelligent WAN предлагает широкий спектр интеллектуальных технологий для интеллектуального планирования миллионов вычислительных потоков и точной оптимизации качества обслуживания.

Xinghe Intelligent Fabric использует технологию Engine AI-Turbo для улучшения пропускной способности сети, что повышает эффективность обучения базовой модели.

Xinghe Intelligent Network Security интегрирует технологии искусственного интеллекта в систему обнаружения сетевой безопасности, точно и быстро идентифицируя угрозы.

Для поддержки сетевых решений в различных сценариях использования компания Huawei выпустила на мировой рынок более 20 специализированных предложений. Среди них — первый в отрасли коммутатор для ЦОД с фиксированной конфигурацией, поддержкой Ethernet и коммутационной емкостью 100 Тбит/с, первый в отрасли коммутатор для ЦОД с фиксированной конфигурацией, жидкостным охлаждением и коммутационной емкостью 51,2 Тбит/с, первый в отрасли маршрутизатор с поддержкой ИИ, высококачественные коммутаторы для кампусных сетей со скоростью передачи данных 10 Гбит/с, а также точки доступа Wi-Fi 7, интеллектуальное решение SASE Branch Security Solution и первое в отрасли решение для автономного управления IP-сетями IP Autonomous Driving Network Solution. Все эти предложения призваны помочь клиентам повысить доходность своего бизнеса.

Поскольку эра интеллектуальных технологий требует интеллектуальных сетей, компания Huawei продолжит развивать интеллектуальные сети и модернизировать свои продукты и решения Xinghe Intelligent Network, в конечном итоге помогая клиентам во всем мире продвигаться к интеллектуальной эре и пользоваться ее преимуществами.

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