華為面嚮全球升級星河AI網絡，發佈20余款新品

隨著人工智能技術的發展，全球正在經歴從數字化到智能化的變革。各行各業都在加速引用AI技術，無論是無人駕駛乘車，智能診療服務還是列車智能巡檢，都在顯著提升人類工作和生活的效率及體驗。隨著智能化時代的到來，網絡也正在嚮智能化演進，適應智能化時代的需求。

華為一直攜手夥伴，致力於引領新時代智能化網絡的研究與實踐，本次華為星河AI網絡全新升級，幫助客戶抓住智能化發展機遇，構建智能化時代的新型網絡基礎設施，躍升企業智能化生產力：

星河AI園區網絡：基於AI使能體驗建網，保障音視頻無卡頓，業務零受損，交互零等待；

星河AI廣域網絡：通過引入繫列智能化技術，實現百萬級流量智能調度，業務體驗精准調優；

星河AI數據中心網絡：通過AI Turbo提升網絡吞吐率，實現大模型訓練效率提升；

星河AI網絡安全：以AI賦能網絡安全檢測，精准、快速識別威脅。

為支撐各場景網絡方案，本次華為還面嚮全球發佈20余款星河AI網絡新品，包括業界首款100T數據中心盒式以太交換機、業界首款51.2T數據中心盒式液冷交換機，業界首款AI路由器、高品質萬兆園區新款交換機和Wi-Fi 7 AP、智能SASE分支安全解決方案和業界首個IP自動駕駛網絡等領先解決方案，幫助客戶創造更大商業價值。

目前，在全球財富500強企業中，華為數據通信服務的客戶已達到267個，包括50多個全球TOP100銀行，100多個國家政務骨幹網以及全球TOP20大型油田項目。本次大會上，各行業智能化實踐先鋒客戶也分享了可借鑒的實踐經驗。

同時，面嚮商業市場，繼上半年發佈8大行業解決方案後，本次華為數據通信帶來更加專業智能的服務。如通過引入AI能力，華為打造的智能商業伴侶在輸入門店基礎信息後便能自動生成網絡配置，分鐘級完成網絡上線。

同時，華為數據通信將在坤靈SOHO雲平臺上內置更多AI能力，提供一繫列智能化服務，生命周期內免費，UI也將升級至 2.0，全面提升易用性，助力中小企業輕鬆智能化。

智能化時代呼喚智能化網絡，華為將持續引領網絡智能化發展，不斷升級星河AI網絡產品及解決方案，一起共享智能化紅利，共同邁嚮智能化時代。

SOURCE Huawei