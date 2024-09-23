Huawei, Endüstriyel Zekayı Güçlendirmek için 20'den Fazla Yepyeni Xinghe Akıllı Ağ Teklifini Piyasaya Sürüyor

ŞANGHAY, 23 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI CONNECT 2024 sırasında, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkanı Leon Wang, "Xinghe Akıllı Ağ, Endüstriyel Zekayı Güçlendirin" temalı zirvede dünya çapında 20'den fazla yepyeni Xinghe Akıllı Ağ teklifini duyurdu. Bu amaca yönelik teklifler, yapay zeka ağ ekosistemine katkıda bulunmakta ve müşterilerin akıllı gelişim fırsatlarını yakalamalarına ve akıllı üretkenliği en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaktadır.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dünya dijital dönüşümden akıllı dönüşüme doğru ilerliyor. Tüm sektörler, sürücüsüz otomobiller, akıllı teşhis ve tedavi ve akıllı tren denetimi gibi yeni kullanım alanları yaratmak için yapay zeka teknolojilerini hızla benimsiyor. Tüm bunlar işimizin ve günlük hayatımızın verimliliğini ve deneyimini önemli ölçüde artırıyor.

Akıllı çağın gelişi, ağları akıllı ağlara dönüştürüyor. Huawei, akıllı ağların araştırma ve uygulamalarına öncülük etmek için ortaklarıyla birlikte çaba göstermektedir. Bu nedenle Huawei, müşterilerin akıllı gelişim fırsatlarını yakalamalarına, yeni akıllı ağ altyapısı oluşturmalarına ve akıllı çağda akıllı üretkenliği en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için Xinghe Akıllı Ağ tekliflerini sürekli olarak yükseltiyor. Öne çıkan önemli noktalar şunlardır:

Xinghe Akıllı Kampüs, ses ve video uygulamaları için sıfır donma, hizmetlerde sıfır bozulma ve etkileşimler için sıfır bekleme sağlayan yapay zeka destekli, deneyim merkezli kampüs ağı yapısına odaklanmaktadır.

Xinghe Intelligent WAN, milyonlarca akışı akıllıca planlamak ve hizmet deneyimini hassas bir şekilde optimize etmek için çok çeşitli akıllı teknolojiler sunar.

Xinghe Intelligent Fabric, ağ verimini artırmak ve temel model eğitim verimliliğini yükseltmek için AI Turbo motorunu kullanır.

Xinghe Intelligent Network Security, yapay zeka teknolojilerini ağ güvenliği tespitine entegre ederek tehditleri doğru ve hızlı bir şekilde tanımlar.

Huawei, çeşitli senaryolardaki ağ çözümlerini desteklemek için dünya çapında 20'den fazla öne çıkan teklifi piyasaya sürdü. Örnekler arasında sektörün ilk 100 Tbps sabit biçimli Ethernet veri merkezi anahtarı, sektörün ilk 51,2 Tbps sıvı soğutmalı sabit biçimli veri merkezi anahtarı, sektörün ilk AI yönlendiricisi, yüksek kaliteli 10 Gbps kampüs anahtarları ve Wi-Fi 7 AP'leri, Akıllı SASE Şube Güvenlik Çözümü ve sektörün ilk IP Otonom Sürüş Ağı Çözümü yer almaktadır. Tüm bu teklifler, müşterilerin daha fazla iş getirisi elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Akıllı çağ akıllı ağları gerektirdiğinden, Huawei akıllı ağların gelişimini desteklemeye ve Xinghe Akıllı Ağ ürünlerini ve çözümlerini yükseltmeye devam edecek ve sonuçta küresel müşterilerin akıllı çağa doğru ilerlemelerine ve daha fazla fayda sağlamalarına yardımcı olacaktır.

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