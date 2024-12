HUAWEI MatePad 11.5 adota com facilidade a produtividade sem uso do papel

[1] O HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition é o único modelo compatível com a tela PaperMatte.

[2] O HUAWEI MatePad 11.5 é compatível com uma taxa de atualização máxima de tela de até 120 Hz. A taxa de atualização da tela pode variar dependendo do aplicativo ou jogo específico.

[3] Todos os modelos HUAWEI MatePad 11.5 são compatíveis com o Colour eBook Mode, mas o HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition oferece uma experiência visual aprimorada.

[4] O pacote HUAWEI M-Pencil (3ª geração) é vendido separadamente do HUAWEI MatePad 11.5. Para usar a HUAWEI M-Pencil (3ª geração) no HUAWEI MatePad 11.5, pareie a HUAWEI M-Pencil (3ª geração) e o HUAWEI MatePad 11.5 com o carregador HUAWEI M-Pencil. Para mais detalhes sobre o HUAWEI M-Pencil (3ª geração), acesse seu revendedor local.

[5] Este recurso está disponível apenas em alguns países e regiões. Os recursos compatíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio devido a alterações em parcerias, autorizações, condições comerciais e considerações técnicas.

[6] Este recurso é compatível apenas com certos aplicativos e a lista de aplicativos compatíveis será atualizada regularmente. Os efeitos dos recursos são apenas para referência. A interface e a experiência geral para este recurso podem variar dependendo do produto específico.

[7] O HUAWEI Smart Keyboard é vendido separadamente do HUAWEI MatePad 11.5. Para mais detalhes sobre o HUAWEI Smart Keyboard, acesse seu revendedor local.