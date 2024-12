HUAWEI MatePad 11.5 omarmt papierloze productiviteit met gemak

[1] De HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition is het enige model dat het PaperMatte Display ondersteunt.

[2] HUAWEI MatePad 11.5 ondersteunt een maximale schermverversingssnelheid van maximaal 120 Hz. De schermverversingsfrequentie kan variëren afhankelijk van de specifieke app of game.

[3] Alle HUAWEI MatePad 11.5 modellen ondersteunen de Colour eBook- modus, maar de HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition biedt een verbeterde visuele ervaring.

[4] Het HUAWEI M-Pencil pakket (3e generatie) is apart verkrijgbaar bij de HUAWEI MatePad 11.5. Om de HUAWEI M-Pencil (3e generatie) te gebruiken op de HUAWEI MatePad 11.5, koppel je de HUAWEI M-Pencil (3e generatie) en HUAWEI MatePad 11.5 met de HUAWEI M-Pencil Charger. Ga voor meer informatie over HUAWEI M-Pencil (3e generatie) naar je plaatselijke verkooppunt.

[5] Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's. Ondersteunde functies kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in partnerschappen, machtigingen, commerciële voorwaarden en technische overwegingen.

[6] Deze functie is alleen compatibel met bepaalde apps en de lijst met ondersteunde apps zal regelmatig worden bijgewerkt. Functie-effecten zijn alleen ter referentie. De interface en algehele ervaring voor deze functie kan variëren afhankelijk van het specifieke product.

[7] HUAWEI Smart Keyboard is afzonderlijk verkrijgbaar bij de HUAWEI MatePad 11.5. Ga voor meer informatie over HUAWEI Smart Keyboard naar je plaatselijke verkooppunt.