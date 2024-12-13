Компания Huawei представила новый планшет HUAWEI MatePad 11.5

HUAWEI MatePad 11.5 оснащен приятным для глаз дисплеем PaperMatte[1] с функциями повышения производительности, включая обновленное приложение HUAWEI Notes. Этот удобный универсальный планшет, разработанный специально для студентов и офисных работников с несложными задачами, позволяет пользователям работать без бумаги, повышая эффективность в повседневных ситуациях — в школе, дома или в дороге.

Погрузитесь в потрясающие визуальные эффекты с интегрированным сенсорным дисплеем HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte

Благодаря 11,5-дюймовому дисплею HUAWEI FullView с разрешением 2200 x 1440 и высокой частотой обновления 120 Гц[2]HUAWEI MatePad 11.5 превращает безбумажные задачи, обучение и чтение в приятный и яркий просмотр.

Используя технологию наноразмерного антибликового травления, дисплей PaperMatte минимизирует отражения, обеспечивая более мягкое и удобное визуальное качество даже после длительного использования. Дисплей PaperMatte получил сертификат TÜV Rheinland Reflection-Free, сертификат TÜV Rheinland Paper Like Display и сертификат SGS Low Visual Fatigue, эффективно сводя к минимуму отражение окружающего света, сохраняя при этом постоянный контраст и текстуру, подобную бумаге. Снижая зрительную усталость и обеспечивая эффективную защиту глаз, он гарантирует комфорт и легкость, независимо от того, читаете вы или учитесь.

Режим цветной электронной книги[3] использует запатентованный алгоритм отображения цветов Huawei, чтобы сбалансировать яркость, оттенок и цветовую температуру дисплея PaperMatte. Идеально подходит для погружения в ваши любимые графические романы и журналы и точно воспроизводит яркие цвета и богатые текстуры физических книг, предлагая ощущение бумаги, которое оживляет изображения.

Совместимый с пакетом HUAWEI M-Pencil (3-го поколения)[4], дисплей PaperMatte позволяет кончику карандаша плавно скользить по поверхности, обеспечивая идеальный баланс умеренного демпфирования и тонкой вибрации. Это также дополняется приятным шелестом от трения между карандашом и дисплеем, воспроизводя настоящее трение ручки на бумаге.

Преобразование заметок с помощью аудиосинхронизации в реальном времени в HUAWEI NOTES

Новая функция Multi-note позволяет открывать несколько заметок одновременно, обеспечивая плавное и беспроблемное переключение между заметками. Дополнительно улучшите свои занятия, используя разделенный экран в одно касание для просмотра и сравнения заметок бок о бок для удобства сравнения.

Note Replay предлагает совершенно новое эффективное решение для создания заметок с использованием передовой технологии обработки звука для синхронизации в режиме реального времени во время создания рукописных заметок. Нажатие на рукописную заметку мгновенно синхронизирует аудио, обеспечивая плавный и быстрый доступ к соответствующему контенту.

Легко делитесь заметками с коллегами и друзьями. Используя эксклюзивный формат hinote, получатели могут легко изменять общие заметки о собраниях и идеи проектов, гарантируя, что они остаются актуальными и полезными. Оптимизируйте свой безбумажный рабочий процесс с помощью простого обмена заметками, который повышает эффективность совместной работы.

Используйте всю мощь производительности HUAWEI MatePad 11.5 на уровне ПК

HUAWEI MatePad 11.5 предлагает настольный интерфейс с доступом к собственным настольным приложениям, таким как электронные таблицы WPS Office на уровне ПК[5] , преодолевая ограничения мобильных приложений. Floating Multi-Window[6] поддерживает многозадачность и интуитивно понятное управление окнами на уровне ПК, а Multi-Screen Collaboration позволяет использовать планшет в качестве второго экрана или передавать файлы между планшетом и телефоном.

Выполняйте рабочую настройку с помощью смарт-клавиатуры HUAWEI Smart Keyboard[7], которая поставляется в 2 режимах для удобного создания на ходу, где бы вы ни находились.

Предназначенная для использования в офисе на ПК, функция Laptop Form предоставляет офисным работникам удобную настройку для эффективного создания предложений под удобным углом.

Эта двухкомпонентная конструкция со съемной клавиатурой и прочным кронштейном для панели надежно удерживает HUAWEI MatePad 11.5 на месте. Предлагая прочную структурную поддержку задней части, она позволяет пользователям удобно печатать в различных положениях, в том числе на коленях.

HUAWEI MatePad 11.5 скоро будет доступен на официальных онлайн-платформах Huawei и в физических розничных магазинах. Начальная цена составляет 299 евро, посетите местные торговые точки для получения полной информации о продукте.

[1] HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition — единственная модель, поддерживающая дисплей PaperMatte.

[2] HUAWEI MatePad 11.5 поддерживает максимальную частоту обновления экрана до 120 Гц. Частота обновления экрана может варьироваться в зависимости от конкретного приложения или игры.

[3] Все модели HUAWEI MatePad 11.5 поддерживают режим цветной электронной книги, но HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition предлагает улучшенный визуальный опыт.

[4] Пакет HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) продается отдельно от HUAWEI MatePad 11.5. Чтобы использовать HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) на HUAWEI MatePad 11.5, соедините HUAWEI M-PENCIL (3-го поколения) и HUAWEI MatePad 11.5 с зарядным устройством HUAWEI M-Pencil. Для получения дополнительной информации о HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) обратитесь к местному продавцу.

[5] Эта функция доступна только в определенных странах и регионах. Поддерживаемые функции могут быть изменены без предварительного уведомления из-за изменений в партнерских отношениях, разрешениях, коммерческих условиях и по техническим причинам.

[6] Эта функция совместима только с определенными приложениями, и список поддерживаемых приложений будет регулярно обновляться. Функциональные эффекты приведены только для справки. Интерфейс и общая работа этой функции могут отличаться в зависимости от конкретного продукта.

[7] HUAWEI Smart Keyboard продается отдельно от HUAWEI MatePad 11.5. Для получения дополнительной информации о смарт-клавиатуре HUAWEI обратитесь к местному дилеру.

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