Компания Huawei представила новый планшет HUAWEI MatePad 11.5

ДУБАЙ, ОАЭ, 13 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Следующее поколение HUAWEI MatePad 11.5 было представлено на мероприятии презентации продуктов HUAWEI, которая состоялась в банкетном зале Diamond Ballroom отеля Atlantis The Royal в Дубае.
Потрясающий синий цвет Isle Blue и элегантный серый цвет Space Gray излучают современный, передовой дух, что делает HUAWEI MatePad 11.5 настоящим законодателем моды, куда бы вы ни отправились.
HUAWEI MatePad 11.5 оснащен приятным для глаз дисплеем PaperMatte[1] с функциями повышения производительности, включая обновленное приложение HUAWEI Notes. Этот удобный универсальный планшет, разработанный специально для студентов и офисных работников с несложными задачами, позволяет пользователям работать без бумаги, повышая эффективность в повседневных ситуациях — в школе, дома или в дороге.
Погрузитесь в потрясающие визуальные эффекты с интегрированным сенсорным дисплеем HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte
Благодаря 11,5-дюймовому дисплею HUAWEI FullView с разрешением 2200 x 1440 и высокой частотой обновления 120 Гц[2]HUAWEI MatePad 11.5 превращает безбумажные задачи, обучение и чтение в приятный и яркий просмотр.
Используя технологию наноразмерного антибликового травления, дисплей PaperMatte минимизирует отражения, обеспечивая более мягкое и удобное визуальное качество даже после длительного использования. Дисплей PaperMatte получил сертификат TÜV Rheinland Reflection-Free, сертификат TÜV Rheinland Paper Like Display и сертификат SGS Low Visual Fatigue, эффективно сводя к минимуму отражение окружающего света, сохраняя при этом постоянный контраст и текстуру, подобную бумаге. Снижая зрительную усталость и обеспечивая эффективную защиту глаз, он гарантирует комфорт и легкость, независимо от того, читаете вы или учитесь.
Режим цветной электронной книги[3] использует запатентованный алгоритм отображения цветов Huawei, чтобы сбалансировать яркость, оттенок и цветовую температуру дисплея PaperMatte. Идеально подходит для погружения в ваши любимые графические романы и журналы и точно воспроизводит яркие цвета и богатые текстуры физических книг, предлагая ощущение бумаги, которое оживляет изображения.
Совместимый с пакетом HUAWEI M-Pencil (3-го поколения)[4], дисплей PaperMatte позволяет кончику карандаша плавно скользить по поверхности, обеспечивая идеальный баланс умеренного демпфирования и тонкой вибрации. Это также дополняется приятным шелестом от трения между карандашом и дисплеем, воспроизводя настоящее трение ручки на бумаге.
Преобразование заметок с помощью аудиосинхронизации в реальном времени в HUAWEI NOTES
Новая функция Multi-note позволяет открывать несколько заметок одновременно, обеспечивая плавное и беспроблемное переключение между заметками. Дополнительно улучшите свои занятия, используя разделенный экран в одно касание для просмотра и сравнения заметок бок о бок для удобства сравнения.
Note Replay предлагает совершенно новое эффективное решение для создания заметок с использованием передовой технологии обработки звука для синхронизации в режиме реального времени во время создания рукописных заметок. Нажатие на рукописную заметку мгновенно синхронизирует аудио, обеспечивая плавный и быстрый доступ к соответствующему контенту.
Легко делитесь заметками с коллегами и друзьями. Используя эксклюзивный формат hinote, получатели могут легко изменять общие заметки о собраниях и идеи проектов, гарантируя, что они остаются актуальными и полезными. Оптимизируйте свой безбумажный рабочий процесс с помощью простого обмена заметками, который повышает эффективность совместной работы.
Используйте всю мощь производительности HUAWEI MatePad 11.5 на уровне ПК
HUAWEI MatePad 11.5 предлагает настольный интерфейс с доступом к собственным настольным приложениям, таким как электронные таблицы WPS Office на уровне ПК[5] , преодолевая ограничения мобильных приложений. Floating Multi-Window[6] поддерживает многозадачность и интуитивно понятное управление окнами на уровне ПК, а Multi-Screen Collaboration позволяет использовать планшет в качестве второго экрана или передавать файлы между планшетом и телефоном.
Выполняйте рабочую настройку с помощью смарт-клавиатуры HUAWEI Smart Keyboard[7], которая поставляется в 2 режимах для удобного создания на ходу, где бы вы ни находились.
Предназначенная для использования в офисе на ПК, функция Laptop Form предоставляет офисным работникам удобную настройку для эффективного создания предложений под удобным углом.
Эта двухкомпонентная конструкция со съемной клавиатурой и прочным кронштейном для панели надежно удерживает HUAWEI MatePad 11.5 на месте. Предлагая прочную структурную поддержку задней части, она позволяет пользователям удобно печатать в различных положениях, в том числе на коленях.
HUAWEI MatePad 11.5 скоро будет доступен на официальных онлайн-платформах Huawei и в физических розничных магазинах. Начальная цена составляет 299 евро, посетите местные торговые точки для получения полной информации о продукте.
[1] HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition — единственная модель, поддерживающая дисплей PaperMatte. [2] HUAWEI MatePad 11.5 поддерживает максимальную частоту обновления экрана до 120 Гц. Частота обновления экрана может варьироваться в зависимости от конкретного приложения или игры. [3] Все модели HUAWEI MatePad 11.5 поддерживают режим цветной электронной книги, но HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition предлагает улучшенный визуальный опыт. [4] Пакет HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) продается отдельно от HUAWEI MatePad 11.5. Чтобы использовать HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) на HUAWEI MatePad 11.5, соедините HUAWEI M-PENCIL (3-го поколения) и HUAWEI MatePad 11.5 с зарядным устройством HUAWEI M-Pencil. Для получения дополнительной информации о HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) обратитесь к местному продавцу. [5] Эта функция доступна только в определенных странах и регионах. Поддерживаемые функции могут быть изменены без предварительного уведомления из-за изменений в партнерских отношениях, разрешениях, коммерческих условиях и по техническим причинам. [6] Эта функция совместима только с определенными приложениями, и список поддерживаемых приложений будет регулярно обновляться. Функциональные эффекты приведены только для справки. Интерфейс и общая работа этой функции могут отличаться в зависимости от конкретного продукта. [7] HUAWEI Smart Keyboard продается отдельно от HUAWEI MatePad 11.5. Для получения дополнительной информации о смарт-клавиатуре HUAWEI обратитесь к местному дилеру.
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