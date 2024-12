Urządzenie MatePad 11.5 marki HUAWEI ułatwia pracę bez konieczności korzystania z papieru

[1] HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition to jedyny model obsługujący wyświetlacz PaperMatte.

[2] HUAWEI MatePad 11.5 obsługuje maksymalną częstotliwość odświeżania ekranu do 120 Hz. Częstotliwość odświeżania ekranu może się różnić w zależności od konkretnej aplikacji lub gry. [3] Wszystkie modele HUAWEI MatePad 11.5 obsługują tryb Colour eBook, przy czym HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition oferuje lepsze wrażenia wizualne. [4] Pakiet HUAWEI M-Pencil (trzeciej generacji) jest sprzedawany oddzielnie od HUAWEI MatePad 11.5. Aby korzystać z pakietu HUAWEI M-Pencil (3. generacji) na HUAWEI MatePad 11.5, należy sparować rysik HUAWEI M-Pencil (trzeciej generacji) i HUAWEI MatePad 11.5 za pomocą ładowarki HUAWEI M-Pencil. Zapraszamy do odwiedzenia lokalnych punktów sprzedaży, aby uzyskać szczegółowe informacje o HUAWEI M-Pencil (trzeciej generacji). [5] Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach świata. Obsługiwane funkcje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkowników ze względu na zmiany w warunkach współpracy, autoryzacjach, warunkach handlowych i parametrach technicznych. [6] Ta funkcja jest kompatybilna tylko z niektórymi aplikacjami, których lista będzie regularnie aktualizowana. Przedstawione efekty mają wyłącznie charakter poglądowy. Interfejs i ogólne doświadczenia podczas korzystania z tej funkcji mogą się różnić w zależności od konkretnego produktu. [7] Inteligentna klawiatura HUAWEI jest sprzedawana oddzielnie od tabletu HUAWEI MatePad 11.5. Zapraszamy do odwiedzenia lokalnych punktów sprzedaży, aby uzyskać szczegółowe informacje o inteligentnej klawiaturze HUAWEI.