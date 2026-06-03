Hyundai Motor estrena la película de la campaña mundial "El futuro empieza ahora" para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El video se emitirá a nivel mundial en aproximadamente 180 países a través de plataformas de televisión, digitales y sociales y llegará a los fanáticos del fútbol de todo el mundo durante el torneo más prestigioso de este deporte. Esta campaña amplía la alianza oficial de la FIFA de 27 años de Hyundai Motor a un nuevo territorio al combinar la innovación humana con la tecnología robótica de vanguardia.

"'El futuro empieza ahora' capta la esencia de quiénes somos como marca. El futuro no es algo que esperamos, es algo que creamos en la actualidad. Estos jóvenes jugadores, Son Heung-min y nuestra avanzada tecnología robótica representan esa creencia. Nos complace compartir esta visión con los aficionados al fútbol de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™". – Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director de Marketing Global de Hyundai Motor Company

¿Qué mensaje transmite la campaña "El futuro empieza ahora"?

La campaña presenta una narrativa poderosa: el futuro no llega mañana, empieza ahora. Al establecer paralelismos entre la innovación de Hyundai Motor, la próxima generación de talentos de fútbol y los avances en robótica, el video muestra cómo los atletas jóvenes y las tecnologías emergentes están dando forma al futuro en un escenario mundial.

¿Quiénes son los jóvenes talentos del fútbol en ascenso que aparecen en el video de la campaña?

El video destaca a cinco talentos del fútbol de próxima generación que ya están dejando su huella profesional y redefinen lo que es posible en el deporte. Cada atleta refleja el compromiso de Hyundai Motor de superar los límites y liberar un nuevo potencial:

Da'vian Kimbrough (México), 16 : delantero, Sacramento Republic FC; el atleta profesional más joven en la historia de los deportes de equipo estadounidenses

: delantero, Sacramento Republic FC; el atleta profesional más joven en la historia de los deportes de equipo estadounidenses Bruno Cabral (Argentina), 15 : delantero central, River Plate; máximo goleador en la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina (2025)

: delantero central, River Plate; máximo goleador en la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina (2025) Stella Spitzer (EE. UU.), 16 : delantera, Carolina Ascent FC; profesional más joven en la historia de la Superliga de la USL

: delantera, Carolina Ascent FC; profesional más joven en la historia de la Superliga de la USL Kauan Basile (Brasil), 14 : delantero, Santos FC; estableció el récord de puntuación de una sola edición de todos los tiempos en el Campeonato Paulista Sub-11 (2023)

: delantero, Santos FC; estableció el récord de puntuación de una sola edición de todos los tiempos en el Campeonato Paulista Sub-11 (2023) Khalil Mitchell (Inglaterra), 14: centrocampista, Chelsea FC Academy; designada MVP en la Copa del Este de Mallorca (2023)

¿Cómo representan Son Heung-min y Atlas la visión de Hyundai Motor?

El video presenta a Son Heung-min, embajador global de la marca Hyundai Motor e ícono del fútbol surcoreano, inspirando a la próxima generación de jugadores. Como profesional consumado y modelo a seguir, observa y alienta a los jóvenes talentos en el campo de juego.

Junto a él en el campo está Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics, que representa los avances de Hyundai Motor en robótica. Al aparecer con el balón oficial del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Atlas simboliza una ventana al futuro de los jugadores jóvenes, que cobran vida a través de la innovación. Esta confluencia de talento humano y tecnología de vanguardia refuerza el papel de Hyundai Motor como catalizador del progreso en la movilidad y la robótica.

"La Copa Mundial siempre es un momento emocionante, ya que muestra a la próxima generación de jugadores en el escenario más grande. Me identifico totalmente con la campaña 'El futuro empieza ahora' de Hyundai Motor, que arroja luz sobre los talentos futuros a la vez que transmite un mensaje de innovación y me enorgullece ser parte de inspirar a los jugadores jóvenes a soñar en grande, tal como yo soñé alguna vez". – Son Heung-min, capitán del equipo nacional de la República de Corea y embajador global de Hyundai Motor Company

¿Qué iniciativas amplían la campaña "El futuro empieza ahora"?

Aprovechando la campaña, Hyundai Motor está lanzando una serie de iniciativas que conectan el fútbol, la cultura y la innovación a la vez que amplían la participación de los fanáticos.

La empresa organizó campamentos de fútbol juvenil en todo Estados Unidos de abril a mayo en ciudades como Atlanta, Miami, Nueva Jersey y Los Ángeles, con las leyendas del fútbol Mia Hamm y Tim Howard. Los eventos combinaron sesiones de entrenamiento con programas experimentales, incluidas oportunidades de probar y conducir y oportunidades de ganar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De cara al futuro, Hyundai Motor presentará experiencias inmersivas para los fanáticos en las principales localidades de los torneos, incluidos los sitios del FIFA Fan Festival en Los Ángeles, Atlanta, Miami, Toronto, Guadalajara y Monterrey, así como la NYNJ World Cup 26 Fan Zone en Queens, Nueva York. Estas activaciones integrarán tecnología y narración de historias para dar vida a la plataforma "El futuro empieza ahora".

Otras iniciativas incluyen la serie de contenido "Escuela de fútbol" con Atlas y Son Heung-min, la exposición "Legados de campeones" del Museo de la FIFA en el Rockefeller Center y la campaña de autobuses de la selección nacional "Be There With Hyundai", que muestra obras de arte infantiles de todo el mundo.

Para obtener más información sobre la campaña para la Copa Mundial de Hyundai Motor, "El futuro empieza ahora", visite el artículo del Diario de marca de Hyundai "El futuro empieza ahora".

Acerca de Hyundai Motor Company

Fundada en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a abordar los desafíos de la movilidad en el mundo real a nivel mundial. Basada en la visión de la marca "Progress for Humanity" Hyundai Motor acelera su transformación más allá de la movilidad a través de la robótica avanzada y la inteligencia artificial física. La empresa invierte en nuevas tecnologías para lograr soluciones revolucionarias mientras persigue la innovación abierta para introducir futuros servicios de movilidad. En la búsqueda de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai Motor continuará su compromiso con la reducción de carbono como proveedor de una línea completa con tecnologías líderes en la industria de vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, celdas de combustible de hidrógeno y vehículos eléctricos.

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FUENTE Hyundai Motor Company