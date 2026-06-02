현대자동차, FIFA 월드컵 2026™를 위한 글로벌 캠페인 영상 '미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)' 공개

"'미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)'는 브랜드로서 우리의 정체성을 가장 잘 담아낸 메시지입니다. 미래는 우리가 기다리는 것이 아니라, 오늘 우리가 만들어가는 것입니다. 이 젊은 선수들, 손흥민, 그리고 끊임없이 발전하는 우리의 로봇 기술은 모두 이러한 믿음을 보여줍니다. FIFA 월드컵 2026™ 기간 동안 전 세계 축구 팬들과 이러한 비전을 공유하게 되어 매우 기쁩니다." – 현대자동차 글로벌 최고마케팅책임자(CMO) 겸 부사장 지성원

'미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)' 캠페인은 어떤 메시지를 전달합니까?

이번 캠페인은 미래는 내일 찾아오는 것이 아니라, 바로 지금 시작된다는 강력한 메시지를 전달합니다. 현대자동차의 혁신, 차세대 축구 인재들, 그리고 로봇 기술의 발전을 서로 연결하여 보여줌으로써, 이 영상은 젊은 선수들과 신기술이 세계 무대에서 어떻게 미래를 만들어가고 있는지를 담아냅니다.

캠페인 영상에 등장하는 차세대 유망 축구 선수들은 누구입니까?

이 영상은 이미 프로 무대에서 두각을 나타내며 스포츠의 가능성을 새롭게 정의하고 있는 다섯 명의 차세대 축구 인재들을 조명합니다. 이들 선수 각각은 한계를 뛰어넘고 새로운 가능성을 개척하려는 현대자동차의 의지를 상징합니다.

다비안 킴브로(Da'vian Kimbrough, 멕시코), 16세 : 새크라멘토 리퍼블릭 FC 소속 공격수. 미국 단체 스포츠 역사상 최연소 프로 선수로 기록됨

: 새크라멘토 리퍼블릭 FC 소속 공격수. 미국 단체 스포츠 역사상 최연소 프로 선수로 기록됨 브루노 카브랄(Bruno Cabral, 아르헨티나), 15세 : 리버 플레이트 소속 중앙 공격수. 2025년 CONMEBOL 리가 에볼루시온 U-15 남자부 대회 득점왕 차지

: 리버 플레이트 소속 중앙 공격수. 2025년 CONMEBOL 리가 에볼루시온 U-15 남자부 대회 득점왕 차지 스텔라 스피처(Stella Spitzer, 미국), 16세 : 캐롤라이나 어센트 FC 소속 공격수. USL 슈퍼리그 역사상 최연소 프로 계약 선수

: 캐롤라이나 어센트 FC 소속 공격수. USL 슈퍼리그 역사상 최연소 프로 계약 선수 카우안 바질레(Kauan Basile, 브라질), 14세 : 산투스 FC 소속 공격수. 2023년 캄페오나투 파울리스타 U-11 대회에서 단일 대회 최다 득점 기록 수립

: 산투스 FC 소속 공격수. 2023년 캄페오나투 파울리스타 U-11 대회에서 단일 대회 최다 득점 기록 수립 칼릴 미첼(Khalil Mitchell, 잉글랜드), 14세: 첼시 FC 아카데미 소속 미드필더. 2023년 이스트 마요르카 컵(East Mallorca Cup)에서 최우수선수(MVP)로 선정

손흥민과 아틀라스는 현대자동차의 비전을 어떻게 보여줍니까?

이 영상에는 현대자동차의 글로벌 브랜드 앰배서더이자 대한민국을 대표하는 축구 스타인 손흥민이 등장해 차세대 선수들에게 영감을 전합니다. 성공적인 프로 선수이자 롤모델로서, 그는 경기장에서 젊은 유망주들을 지켜보며 격려합니다.

그와 함께 경기장에 등장하는 것은 보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스로, 현대자동차의 로봇공학 기술 발전을 상징합니다. FIFA 월드컵 2026™ 공식 경기구와 함께 등장하는 아틀라스는 혁신을 통해 구현된 젊은 선수들의 미래를 보여주는 창을 상징합니다. 이처럼 인간의 재능과 최첨단 기술이 융합된 모습은 모빌리티와 로보틱스 분야 전반에서 진보를 이끄는 현대자동차의 역할을 더욱 부각시킵니다.

"월드컵은 언제나 특별하고 설레는 순간입니다. 왜냐하면 세계 최대 무대에서 차세대 선수들이 자신의 잠재력을 보여주는 자리이기 때문입니다. 저는 미래의 인재들에게 주목하면서 혁신의 메시지를 전하는 현대자동차의 'Next Starts Now' 캠페인에 깊이 공감합니다. 저 역시 어린 시절 큰 꿈을 꾸었던 것처럼, 젊은 선수들이 더 큰 꿈을 품을 수 있도록 영감을 주는 여정의 일부가 되어 매우 자랑스럽습니다." – 손흥민, 대한민국 축구 국가대표팀 주장 겸 현대자동차 글로벌 앰배서더

'미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)' 캠페인은 어떤 활동으로 확장되고 있습니까?

현대자동차는 이번 캠페인을 기반으로 축구, 문화, 혁신을 연결하는 다양한 프로그램을 전개하며 팬들과의 소통을 확대하고 있습니다.

회사는 4월부터 5월까지 미국 전역에서 유소년 축구 캠프를 개최했으며, 애틀랜타, 마이애미, 뉴저지, 로스앤젤레스 등 여러 도시에서 진행되었다. 이 행사에는 축구계의 전설인 미아 햄(Mia Hamm)과 팀 하워드(Tim Howard)가 참여했습니다. 이 행사들은 축구 코칭 세션과 함께 다양한 체험형 프로그램을 결합해 운영되었으며, 시승 행사와 FIFA 월드컵 2026™ 경기 티켓 당첨 기회도 제공했습니다.

앞으로 현대자동차는 주요 대회 개최 도시에서 몰입형 팬 경험 프로그램을 선보일 예정이다. 여기에는 로스앤젤레스, 애틀랜타, 마이애미, 토론토, 과달라하라, 몬테레이의 FIFA 팬 페스티벌(FIFA Fan Festival) 행사장과 뉴욕 퀸스에 위치한 NYNJ 월드컵 26 팬 존(World Cup 26 Fan Zone)이 포함됩니다. 이러한 현장 프로그램들은 기술과 스토리텔링을 결합하여 '미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)' 플랫폼의 비전과 메시지를 생생하게 구현할 예정입니다.

추가 프로그램으로는 아틀라스와 손흥민이 출연하는 'School of Football' 콘텐츠 시리즈, 뉴욕 록펠러 센터에서 개최되는 FIFA 박물관의 'Legacies of Champions' 전시회, 그리고 전 세계 어린이들의 그림 작품을 선보이는 'Be There With Hyundai' 국가대표팀 버스 캠페인이 포함됩니다.

현대자동차의 월드컵 캠페인 'Next Starts Now'에 대한 자세한 내용은 현대자동차 브랜드 저널의 '미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)' 기사를 참조하시기 바랍니다.

현대자동차 소개

1967년에 설립된 현대자동차는 전 세계의 실질적인 모빌리티에 대한 어려운 과제에 도전하며 헌신하는 120,000명이 넘는 직원과 함께 200개가 넘는 국가에서 서비스를 제공하고 있습니다. 현대자동차는 '인류를 위한 진보(Progress for Humanity)'라는 브랜드 비전을 바탕으로, 첨단 로보틱스와 피지컬 AI를 통해 모빌리티를 넘어서는 혁신적 전환을 가속화하고 있습니다. 회사는 혁신적인 솔루션을 실현하기 위해 새로운 기술에 지속적으로 투자하는 한편, 미래 모빌리티 서비스를 선보이기 위한 개방형 혁신도 적극 추진하고 있습니다. 현대자동차는 보다 지속가능한 미래를 실현하기 위해, 내연기관(ICE), 하이브리드, 플러그인 하이브리드(PHEV), 수소연료전지, 전기차(EV) 등 업계를 선도하는 다양한 기술 포트폴리오를 기반으로 탄소 배출 저감 노력을 지속해 나갈 예정입니다.

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SOURCE Hyundai Motor Company