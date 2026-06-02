Hyundai Motor lance le film de campagne mondiale « Le futur commence maintenant » pour la Coupe du monde de la FIFA 2026™.

Le film sera diffusé dans environ 180 pays à la télévision, les plateformes numériques et les réseaux sociaux, afin de toucher les fans de football du monde entier tout au long de la plus prestigieuse des compétitions. Cette campagne étend le partenariat officiel qui unit depuis 27 ans Hyundai Motor et la FIFA à un nouveau territoire en combinant l'innovation humaine et la technologie robotique de pointe.

« Le film « Le futur commence maintenant » saisit l'essence de notre marque. Il nous rappelle qu'il ne faut pas être passif face à ce qui nous attend, car l'avenir se construit aujourd'hui. Ces jeunes joueurs, Son Heung-min et notre technologie robotique de pointe incarnent à eux seuls cette conviction. Nous sommes ravis de partager cette vision avec les fans de football du monde entier pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. » - Sungwon Jee, Vice-président exécutif et responsable mondial du marketing chez Hyundai Motor Company.

Quel message la campagne « Le futur commence maintenant » transmet-elle ?

Le message véhiculé par la campagne est très puissant : l'avenir commence maintenant, pas demain. En établissant des parallèles entre l'innovation de Hyundai Motor, la prochaine génération de footballeurs talentueux et les progrès de la robotique, le film montre comment les jeunes athlètes et les technologies émergentes façonnent l'avenir sur la scène internationale.

Qui sont les jeunes footballeurs en herbe présentés dans le film de la campagne ?

Le film braque les projecteurs sur cinq talents de la prochaine génération de footballeurs qui se distinguent déjà sur le plan professionnel et redéfinissent les limites du possible dans le sport. Chaque athlète reflète la volonté de Hyundai Motor de repousser les limites et libérer un nouveau potentiel :

Da'vian Kimbrough (Mexique), 16 ans : attaquant, Sacramento Republic FC ; le plus jeune athlète professionnel de l'histoire du sport collectif américain

: attaquant, Sacramento Republic FC ; le plus jeune athlète professionnel de l'histoire du sport collectif américain Bruno Cabral (Argentine), 15 ans : avant-centre, River Plate ; meilleur buteur de la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina (2025)

: avant-centre, River Plate ; meilleur buteur de la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina (2025) Stella Spitzer (États-Unis), 16 ans : attaquante, Carolina Ascent FC ; plus jeune recrue professionnelle de l'histoire de l'USL Super League

: attaquante, Carolina Ascent FC ; plus jeune recrue professionnelle de l'histoire de l'USL Super League Kauan Basile (Brésil), 14 ans : attaquant, Santos FC ; détient le record du nombre de buts inscrits en une seule édition de le Campeonato Paulista Sub-11 (2023)

: attaquant, Santos FC ; détient le record du nombre de buts inscrits en une seule édition de le Campeonato Paulista Sub-11 (2023) Khalil Mitchell (Angleterre), 14 ans : milieu de terrain, Chelsea FC Academy ; nommé meilleur joueur de l'East Mallorca Cup (2023)

Dans quelle mesure Son Heung-min et Atlas représentent-ils la vision de Hyundai Motor ?

Le film met en scène Son Heung-min, ambassadeur mondial de la marque Hyundai Motor, icône du football sud-coréen et source d'inspiration pour la prochaine génération de joueurs. En tant que professionnel accompli et modèle de comportement, il observe et encourage les jeunes talents sur le terrain.

Il est accompagné sur le terrain par Atlas, le robot humanoïde de Boston Dynamics, incarnation des avancées de Hyundai Motor en matière de robotique. Apparaissant avec le ballon des matchs officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Atlas symbolise une fenêtre ouverte sur l'avenir des jeunes joueurs et a pris vie grâce à l'innovation. Cette convergence des talents humains et des technologies de pointe renforce le rôle d'accélérateur de progrès incarné par Hyundai Motor dans les domaines de la mobilité et de la robotique.

« La Coupe du monde est toujours un moment passionnant, car elle met en valeur la nouvelle génération de joueurs sur la plus grande scène du monde. Je suis parfaitement en phase avec la campagne « Le futur commence maintenant » de Hyundai Motor, qui met en lumière les futurs talents tout en délivrant un message d'innovation, et je suis fier d'inspirer les jeunes joueurs à rêver en grand, comme ce fût le cas pour moi autrefois. » - Son Heung-min, capitaine de l'équipe nationale de la République de Corée et ambassadeur mondial de Hyundai Motor Company

Quelles sont les initiatives qui prolongent la campagne « Le futur commence maintenant » ?

S'appuyant sur cette campagne, Hyundai Motor lance une série d'initiatives qui associent le football, la culture et l'innovation tout en renforçant l'engagement des supporters.

La société a organisé des stages de football pour les jeunes à travers les États-Unis d'avril à mai dans des villes comme Atlanta, Miami, New Jersey et Los Angeles, avec la participation des légendes du football Mia Hamm et Tim Howard. Les événements ont combiné des séances de coaching avec des programmes expérimentaux, notamment des possibilités de rouler en voiture et des chances de gagner des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

À l'avenir, Hyundai Motor proposera des expériences immersives aux supporters sur les principaux sites de la compétition, y compris les sites du FIFA Fan Festival à Los Angeles, Atlanta, Miami, Toronto, Guadalajara et Monterrey, ainsi que la NYNJ World Cup 26 Fan Zone dans le Queens, à New York. Ces activités intégreront la technologie et la narration pour donner vie à la plateforme « Le futur commence maintenant ».

Parmi les autres initiatives, citons la série de contenus « School of Football » avec Atlas et Son Heung-min, l'exposition « Legacies of Champions » du Musée de la FIFA au Rockefeller Center, et la campagne « Be There With Hyundai » National Team Bus, qui présente des œuvres d'art réalisées par des enfants du monde entier.

Pour en savoir plus sur la campagne de Hyundai Motor pour la Coupe du monde, « Le futur commence maintenant », consultez l'article « Next Starts Now » (Le futur commence maintenant) du journal de la marque Hyundai.

À propos de Hyundai Motor Company

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company est présente dans plus de 200 pays et emploie plus de 120 000 personnes chargées de relever les défis de la mobilité dans le monde entier. S'appuyant sur la vision de la marque « Le progrès pour l'humanité », Hyundai Motor accélère le rythme de sa transformation bien au-delà de la mobilité grâce à la robotique avancée et à l'IA physique. L'entreprise investit dans les nouvelles technologies pour mettre au point des solutions révolutionnaires tout en poursuivant l'innovation ouverte pour introduire de futurs services de mobilité. Dans sa quête d'un avenir durable pour le monde, Hyundai Motor poursuivra ses efforts en faveur de la réduction des émissions de carbone en tant que fournisseur d'une gamme complète de véhicules à moteur à combustion interne, hybrides, hybrides rechargeables, à pile à combustible hydrogène et à énergie électrique à la pointe du secteur.

Pour en savoir plus sur Hyundai Motor et ses produits, visitez :

https://www.hyundai.com/worldwide/en/ ou Salle de presse : Media Hub de Hyundai

Suivez notre compte Instagram de Global Newsroom Hyundai @hyundai_mediahub

Visitez le site Hyundai Media_Hub pour plus de contenu.

Avis de non-responsabilité : Hyundai Motor Company estime que les renseignements contenus dans le présent document sont exacts au moment de la publication. Toutefois, l'entreprise peut télécharger des renseignements nouveaux ou mis à jour au besoin et rejette toute responsabilité quant à l'exactitude des renseignements interprétés et utilisés par le lecteur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991590/Hyundai_Motor_Debuts__Next_Starts_Now__Global_Campaign_Film_for_FIFA_World_Cup_2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991591/Hyundai_Motor_Debuts__Next_Starts_Now__Global_Campaign_Film_for_FIFA_World_Cup_2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991592/Hyundai_Motor_Debuts__Next_Starts_Now__Global_Campaign_Film_for_FIFA_World_Cup_2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991593/Hyundai_Motor_Debuts__Next_Starts_Now__Global_Campaign_Film_for_FIFA_World_Cup_2026.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2991594/Hyundai_Motor_Debuts__Next_Starts_Now__Global_Campaign.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2947195/Hyundai_Motor_Company___FIFA_World_Cup_2026__Logo.jpg