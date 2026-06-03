Hyundai Motor Company、FIFAワールドカップ2026™のグローバルキャンペーンフィルム 「Next Starts Now（未来が今始まる）」を初公開

「Next Starts Now（未来が今始まる）」は、ブランドとしての私たちの本質を捉えています。未来は待つものではなく、今日私たちの手で創り出すものです。この若い選手たち、Son Heung-min選手、そして進歩するロボット技術、すべてがその信念を体現しています。FIFAワールドカップ2026™の期間中、世界中のフットボールファンとこのビジョンを共有できることを嬉しく思います。」- Hyundai Motor Companyのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼グローバル・チーフ・マーケティング・オフィサーであるSungwon Jee

「Next Starts Now（未来が今始まる）」キャンペーンが伝えるメッセージとは？

本キャンペーンは、未来は明日やってくるのではなく、今ここから始まるという力強いメッセージを伝えています。Hyundai Motorのイノベーション、次世代のサッカー選手たち、そしてロボット工学の進歩との類似性を描くことで、この映画は、若いアスリートと新たなテクノロジーがいかにグローバルな舞台で未来を形成しているかを紹介しています。

キャンペーン・フィルムに登場する若手有望株とは？

この映画では、次世代を担う5人のフットボールの才能にスポットを当てています。彼らはすでにプロとして活躍し、スポーツの可能性を再定義しています。各アスリートは、限界に挑戦し、新たな可能性を切り拓くというHyundai Motorの姿勢を体現しています。

Da'vian Kimbrough選手（メキシコ）、16歳 ：Sacramento Republic FCのフォワード。アメリカチームスポーツ史上最年少プロ選手。

：Sacramento Republic FCのフォワード。アメリカチームスポーツ史上最年少プロ選手。 Bruno Cabral選手（アルゼンチン）、15歳 ：River Plate所属のセンターフォワード。CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina (2025年)で得点王を獲得。

：River Plate所属のセンターフォワード。CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina (2025年)で得点王を獲得。 Stella Spitzer選手（米国）、16歳 ：USLスーパーリーグ史上最年少でプロ契約。

：USLスーパーリーグ史上最年少でプロ契約。 Kauan Basile選手（ブラジル）、14歳 ： Santos FCのフォワード。Campeonato Paulista Sub-11（2023年）で1大会における通算得点記録を更新。

： Santos FCのフォワード。Campeonato Paulista Sub-11（2023年）で1大会における通算得点記録を更新。 Khalil Mitchell選手（イングランド）、14歳： Chelsea FC Academyのミッドフィルダー。East Mallorca Cup (2023年)でMVPに選出

Son Heung-minとAtlasはHyundai Motorのビジョンをどう表現するか？

Hyundai Motorのグローバルブランドアンバサダーであり、韓国サッカーのアイコンでもあるSon Heung-min選手が、次世代の選手たちを鼓舞しています。熟練したプロとして、また模範として、彼はピッチで若い才能を観察し、励ましています。

彼と共にフィールドに登場するのは、Boston Dynamicsのヒューマノイドロボット「Atlas」で、これはHyundai Motorのロボット工学における進歩を象徴するものです。FIFAワールドカップ2026™の公式試合球とともに登場するAtlasは、イノベーションによってもたらされた若い選手たちの未来への窓を象徴しています。人間の才能と最先端技術の融合は、モビリティとロボティクスの進歩の触媒としてのHyundai Motorの役割を強化するものです。

「ワールドカップは、最高の舞台で次世代の選手たちがその実力を披露する場であり、いつも胸が躍ります。私は、イノベーションのメッセージを発信しながら未来の才能に光を当てるHyundai Motorの 「Next Starts Now（未来が今始まる）」キャンペーンに強く共感しており、かつての私がそうであったように、若い選手たちに大きな夢を抱かせる一翼を担えることを誇りに思います」-Son Heung-min選手、韓国代表キャプテン、Hyundai Motor Companyグローバルアンバサダー

「Next Starts Now（未来が今始まる）」キャンペーンを拡大する取り組みとは？

本キャンペーンに基づき、Hyundai Motorはフットボール、文化、イノベーションを結びつけ、ファンとの関わりを広げる一連のイニシアチブを展開しています。

同社は4月から5月にかけて、アトランタ、マイアミ、ニュージャージー、ロサンゼルスなどの都市で、サッカー界のレジェンドであるMia Hamm氏とTim Howard氏を招き、全米各地でユースサッカーキャンプを開催しました。本イベントでは、コーチングセッションに加え、同乗走行やFIFAワールドカップ2026™の観戦チケットが当たるチャンスなど、体験型のプログラムも実施されました。

今後、Hyundai Motorは、ロサンゼルス、アトランタ、マイアミ、トロント、グアダラハラ、モンテレイのFIFAファン・フェスティバル会場や、ニューヨーク州クイーンズのNYNJワールドカップ26ファン・ゾーンなど、主要な大会開催地において、没入感のあるファン体験を提供していく予定です。これらのアクティベーションは、テクノロジーとストーリーテリングを統合し、「Next Starts Now（未来が今始まる）」プラットフォームを生き生きと表現します。

その他のイニシアティブとしては、AtlasとSon Heung-min選手をフィーチャーした「School of Football」コンテンツシリーズ、ロックフェラー・センターで開催されるFIFAミュージアムの展覧会「Legacies of Champions」、そして世界中の子供たちの絵を紹介する「Be There With Hyundai」代表チームバス・キャンペーンなどが挙げられます。

Hyundai Motorのワールドカップ・キャンペーン「Next Starts Now（未来が今始まる） 」について詳しくは、Hyundaiのブランドジャーナル「Next Starts Now（未来が今始まる）」 の記事をご覧ください。

Hyundai Motor Companyについて

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、200カ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を擁し、世界中で現実のモビリティの課題に取り組んでいます。Hyundai Motorは「人類の進歩」というブランド・ビジョンに基づき、先進的なロボティクスと物理的AIを通じて、モビリティを超えた変革を加速させています。 同社は、未来のモビリティ・サービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しながら、革新的なソリューションをもたらすために新技術に投資しています。世界のために持続可能な未来を追求するため、Hyundaiは業界をリードするICE、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、水素燃料電池、EV技術を備えたフルラインアップ・プロバイダーとして、二酸化炭素を削減する取り組みを続けています。

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SOURCE Hyundai Motor Company