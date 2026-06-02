Hyundai Motor presenta la campana global "El futuro empieza ahora" para la Copa Mundial de la FIFA World 2026™

La película se emitirá a nivel mundial en aproximadamente 180 países a través de televisión, plataformas digitales y redes sociales, llegando a los aficionados al fútbol de todo el mundo durante el torneo más prestigioso de este deporte. Esta campaña extiende la alianza oficial de Hyundai Motor con la FIFA, que ya dura 27 años, a un nuevo nivel al combinar la innovación humana con tecnología robótica de vanguardia.

"'El futuro empieza ahora' captura la esencia de nuestra marca. El futuro no es algo que esperamos, es algo que creamos hoy. Estos jóvenes jugadores, Son Heung-min y nuestra avanzada tecnología robótica, encarnan esa convicción. Nos entusiasma compartir esta visión con los aficionados al fútbol de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™". – Sungwon Jee, vicepresidente ejecutivo y director global de marketing de Hyundai Motor Company

¿Qué mensaje transmite la campaña "El futuro empieza ahora"?

La campaña presenta una narrativa impactante: el futuro no llega mañana, empieza ahora. Al establecer paralelismos entre la innovación de Hyundai Motor, la nueva generación de talentos futbolísticos y los avances en robótica, el vídeo muestra cómo los jóvenes atletas y las tecnologías emergentes están dando forma al futuro a nivel mundial.

¿Quiénes son los jóvenes talentos futbolísticos que aparecen en el vídeo de la campaña?

El vídeo destaca a cinco jóvenes talentos futbolísticos de la nueva generación que ya están dejando huella en el ámbito profesional y redefiniendo los límites de lo posible en el deporte. Cada atleta refleja el compromiso de Hyundai Motor de superar barreras y liberar nuevo potencial:

Da'vian Kimbrough (México), 16 : Delantero del Sacramento Republic FC; el atleta profesional más joven en la historia de los deportes de equipo americano.

: Delantero del Sacramento Republic FC; el atleta profesional más joven en la historia de los deportes de equipo americano. Bruno Cabral (Argentina), 15 : Delantero centro, River Plate; máximo goleador de la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina (2025)

: Delantero centro, River Plate; máximo goleador de la CONMEBOL Liga Evolución Sub15 Masculina (2025) Stella Spitzer (EE.UU.), 16 : Delantero del Carolina Ascent FC; fichaje profesional más joven en la historia de la USL Super League.

: Delantero del Carolina Ascent FC; fichaje profesional más joven en la historia de la USL Super League. Kauan Basile (Brasil), 14 : Delantero del Santos FC; estableció el récord histórico de goles en una sola edición del Campeonato Paulista Sub-11 (2023)

: Delantero del Santos FC; estableció el récord histórico de goles en una sola edición del Campeonato Paulista Sub-11 (2023) Khalil Mitchell (Inglaterra), 14: Centrocampista, Chelsea FC Academy; nombrado MVP de la East Mallorca Cup (2023)

¿Cómo representan Son Heung-min y Atlas la visión de Hyundai Motor?

El vídeo presenta a Son Heung-min, embajador global de la marca Hyundai Motor e icono del fútbol surcoreano, inspirando a la próxima generación de jugadores. Como profesional consumado y modelo a seguir, observa y alienta a los jóvenes talentos en el campo.

A su lado, en el terreno de juego, se encuentra Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics, que representa los avances de Hyundai Motor en robótica. Atlas, que aparece con el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, simboliza una ventana al futuro de los jóvenes jugadores, materializado a través de la innovación. Esta convergencia de talento humano y tecnología de vanguardia refuerza el papel de Hyundai Motor como catalizador del progreso en movilidad y robótica.

"La Copa del Mundo siempre es un momento emocionante, ya que muestra a la próxima generación de jugadores en el escenario más importante. Me identifico plenamente con la campaña "El futuro empieza ahora" de Hyundai Motor, que destaca a los talentos del futuro a la vez que transmite un mensaje de innovación, y me enorgullece formar parte de esta iniciativa que inspira a los jóvenes jugadores a soñar en grande, tal como yo lo hice en su momento", dijo Son Heung-min, Capitán de la selección nacional de la República de Corea y embajador global de Hyundai Motor Company.

¿Qué iniciativas dan continuidad a la campaña "El futuro empieza ahora"?

Como parte de la campaña, Hyundai Motor está implementando una serie de iniciativas que conectan el fútbol, la cultura y la innovación, a la vez que amplían la participación de los aficionados.

La compañía organizó campamentos de fútbol juvenil en Estados Unidos entre abril y mayo, en ciudades como Atlanta, Miami, Nueva Jersey y Los Ángeles, con la participación de leyendas del fútbol como Mia Hamm y Tim Howard. Los eventos combinaron sesiones de entrenamiento con programas experienciales, incluyendo la oportunidad de conducir vehículos y la posibilidad de ganar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De cara al futuro, Hyundai Motor presentará experiencias inmersivas para los aficionados en las principales sedes del torneo, incluyendo los recintos del FIFA Fan Festival en Los Ángeles, Atlanta, Miami, Toronto, Guadalajara y Monterrey, así como la Zona de Aficionados NYNJ World Cup 26 en Queens, Nueva York. Estas activaciones integrarán tecnología y narración de historias para dar vida a la plataforma "El futuro empieza ahora".

Entre las iniciativas adicionales se incluyen la serie de contenido "School of Football", protagonizada por Atlas y Son Heung-min; la exposición FIFA Museum's "Legacies of Champions" en el Rockefeller Center; y la campaña "Be There With Hyundai" National Team Bus, que exhibe obras de arte infantiles de todo el mundo.

Para obtener más información sobre la campaña de Hyundai Motor para la Copa Mundial, "El futuro empieza ahora," visite el artículo de "El futuro empieza ahora" en la revista de Hyundai.

Acerca de Hyundai Motor Company

Fundada en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a abordar los desafíos de la movilidad en todo el mundo. Con la visión de marca de 'Progreso para la Humanidad', Hyundai Motor acelera su transformación más allá de la movilidad mediante robótica avanzada e inteligencia artificial física. La compañía invierte en nuevas tecnologías para ofrecer soluciones revolucionarias, al tiempo que impulsa la innovación abierta para introducir servicios de movilidad del futuro. En busca de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai Motor continuará su compromiso con la reducción de emisiones de carbono como proveedor integral de tecnologías líderes en la industria: motores de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables, pilas de combustible de hidrógeno y vehículos eléctricos.

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