國際遊樂園及景點協會 (IAAPA) 宣佈與 Expression Capital Partners 建立全球合作夥伴關係，以支援景點產業的成長與投資

Expression Capital Partners 由英國金融行為管理局 (UK Financial Conduct Authority) 授權和監管，與休閒和娛樂行業帶來獨特的深度聯繫。與傳統私募股權公司不同，Expression Capital 的大部分創始人皆出身娛樂產業，代表著數代人在景點、酒店及現場娛樂領域的建設、營運、融資與創新歷程。

IAAPA 主席兼行政總裁 Jakob Wahl 表示：「IAAPA 很高興歡迎 Expression Capital Partners 成為我們的全球私募股權和併購諮詢合作夥伴。其世代相傳的專業知識與對本產業的深刻理解，為 IAAPA 會員帶來巨大價值。這項合作夥伴關係為會員開啟了獲取高階投資指導、戰略性財務支援，以及將大膽構想化為現實的契機。我們期待合作，加強和推動全球觀光景點產業。」

在 IAAPA Expo 2025 展覽期間。Elliot Hall 是 Expression Capital Partners LLP. 的共同創辦人之一，分享了 Expression Capital 支持全球觀光景點產業的願景。

「我們很榮幸能成為 IAAPA 獨家私募股權和併購顧問合作夥伴。憑藉數十年在娛樂產業的經驗，我們的團隊以獨特方式了解這領域。

「無論會員希望投資、籌集資金、實現新概念，還是領導購買、出售或合併機會，我們都是值得信賴的資源，能夠支援旅遊景點行業的長期增長。」

IAAPA 成員將如何受益

透過這項全球合作，IAAPA 成員將獲得：

直接獲取專業投資知識 ，由深耕於景點與娛樂產業的專業投資機構所提供。

，由深耕於景點與娛樂產業的專業投資機構所提供。 支持購買、出售、合併或籌集資金 ，包括透過複雜交易進行指導。

，包括透過複雜交易進行指導。 探索戰略性投資機會 ，透過 Entertainment Investments 1 LP 有限合夥企業及其他資本渠道

，透過 Entertainment Investments 1 LP 有限合夥企業及其他資本渠道 針對新興概念的諮詢服務 ，協助具前瞻性的構想蛻變為資金充裕、運作順暢的實質景點。

，協助具前瞻性的構想蛻變為資金充裕、運作順暢的實質景點。 更強大的全球金融聯繫，讓各規模企業——從新創公司到大型營運商——都能追求轉型性成長。

此項合作確保 IAAPA 成員擁有值得信賴的夥伴，隨時協助各成員創新、拓展業務，並為企業打造可持續未來。

