國際遊樂園及景點協會 (IAAPA) 宣佈與 Expression Capital Partners 建立全球合作夥伴關係，以支援景點產業的成長與投資
新聞提供者Expression Capital Partners LLP
18 12月, 2025, 00:58 CST
佛羅里達州奧蘭多2025年12月18日 /美通社/ -- 國際遊樂園及景點協會 (IAAPA) 作為全球遊樂設施產業的頂尖代表組織，宣佈與 Expression Capital Partners LLP 建立全新全球合作夥伴關係，此舉標誌著對全球 IAAPA 會員長期成功、財務健康及創新能力的重大投資。
作為國際遊樂園及景點協會 (IAAPA) 獨家私募股權與併購顧問合作夥伴，同時也是所有 IAAPA Expos 的白金級贊助商，Expression Capital Partners 將為全球各地的景點業主、開發商及營運商提供更廣泛的金融專業知識、投資資源與策略指導。
Expression Capital Partners 由英國金融行為管理局 (UK Financial Conduct Authority) 授權和監管，與休閒和娛樂行業帶來獨特的深度聯繫。與傳統私募股權公司不同，Expression Capital 的大部分創始人皆出身娛樂產業，代表著數代人在景點、酒店及現場娛樂領域的建設、營運、融資與創新歷程。
IAAPA 主席兼行政總裁 Jakob Wahl 表示：「IAAPA 很高興歡迎 Expression Capital Partners 成為我們的全球私募股權和併購諮詢合作夥伴。其世代相傳的專業知識與對本產業的深刻理解，為 IAAPA 會員帶來巨大價值。這項合作夥伴關係為會員開啟了獲取高階投資指導、戰略性財務支援，以及將大膽構想化為現實的契機。我們期待合作，加強和推動全球觀光景點產業。」
在 IAAPA Expo 2025 展覽期間。Elliot Hall 是 Expression Capital Partners LLP. 的共同創辦人之一，分享了 Expression Capital 支持全球觀光景點產業的願景。
「我們很榮幸能成為 IAAPA 獨家私募股權和併購顧問合作夥伴。憑藉數十年在娛樂產業的經驗，我們的團隊以獨特方式了解這領域。
「無論會員希望投資、籌集資金、實現新概念，還是領導購買、出售或合併機會，我們都是值得信賴的資源，能夠支援旅遊景點行業的長期增長。」
IAAPA 成員將如何受益
透過這項全球合作，IAAPA 成員將獲得：
- 直接獲取專業投資知識，由深耕於景點與娛樂產業的專業投資機構所提供。
- 支持購買、出售、合併或籌集資金，包括透過複雜交易進行指導。
- 探索戰略性投資機會，透過 Entertainment Investments 1 LP 有限合夥企業及其他資本渠道
- 針對新興概念的諮詢服務，協助具前瞻性的構想蛻變為資金充裕、運作順暢的實質景點。
- 更強大的全球金融聯繫，讓各規模企業——從新創公司到大型營運商——都能追求轉型性成長。
此項合作確保 IAAPA 成員擁有值得信賴的夥伴，隨時協助各成員創新、拓展業務，並為企業打造可持續未來。
www.expressioncapitalpartners.com
