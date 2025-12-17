IAAPA、アトラクション業界全体の成長と投資を支援するためExpression Capital Partnersとのグローバル提携を発表

オーランド（フロリダ州）, 2025年12月17日 /PRNewswire/ -- 世界のアトラクション業界を代表する主要団体であるIAAPAは、Expression Capital Partners LLPとの新たなグローバル提携を発表し、世界中のIAAPA会員の長期的な成功、財務健全性、ならびにイノベーション創出力を支援するための重要な投資となることを明らかにしました。

IAAPAの独占的なプライベートエクイティおよびM&Aアドバイザリーパートナーであり、すべてのIAAPA Exposのプラチナスポンサーを務めるExpression Capital Partnersは、拡充された金融分野の専門知識、投資リソース、ならびに戦略的助言を、世界各地域のアトラクション所有者、開発事業者、運営事業者に提供します。

Expression Capital Partnersは、英国金融行為規制機構の認可および規制を受ける企業として、レジャーおよびエンターテインメント業界との極めて深い独自のネットワークと知見を有しています。従来のプライベートエクイティファームとは異なり、Expression Capitalの創業者の多くはエンターテインメント業界に生まれ育ち、アトラクション、ホスピタリティ、ライブエンターテインメント分野における建設、運営、資金調達、そしてイノベーションを世代にわたり担ってきた実績を有しています。

「IAAPAは、Expression Capital Partnersを当協会のグローバルなプライベートエクイティおよびM&Aアドバイザリーパートナーとして迎え入れることを大変うれしく思います」と、IAAPAの社長兼CEOであるJakob Wahl氏は述べています。「同社の多世代にわたる専門知識と当業界に対する深い理解は、IAAPA会員に計り知れない価値をもたらします。今回の提携により、会員は高度な投資アドバイス、戦略的な財務支援、そして大胆なアイデアを実現するための機会にアクセスできるようになります。私たちは、世界のアトラクション業界を強化し、発展させていくために、共に取り組んでいくことを楽しみにしています。」

IAAPA Expo 2025の期間中、Expression Capital Partners LLPの創業パートナーであるElliot Hall氏は、世界のアトラクション業界コミュニティを支援するためのExpression Capitalのビジョンを共有しました。

「私たちは、IAAPAの独占的なプライベートエクイティおよびM&Aアドバイザリーパートナーを務められることを誇りに思います。エンターテインメント業界で数十年にわたる経験を有する当社チームは、この分野を他にはない独自の視点で深く理解しています。」

「投資を検討している場合、資金調達を目指す場合、新たなコンセプトを形にする場合、あるいは買収、売却、合併といった機会に対応する場合であっても、私たちはアトラクション業界全体の長期的な成長を支える信頼できるパートナーとして、会員の皆様を支援していきます。」

IAAPA会員が得られる主なメリット

このグローバル提携を通じて、IAAPA会員は以下のメリットを享受できます。

アトラクションおよびエンターテインメント分野に深く根差した投資会社による、 専門性の高い投資知見への直接的なアクセス 。

。 買収、売却、合併、資金調達に関する支援 に加え、複雑な取引プロセスを通じた戦略的な助言。

に加え、複雑な取引プロセスを通じた戦略的な助言。 Entertainment Investments 1 LPおよびその他の資本チャネルを通じた、 戦略的投資機会の検討 。

。 新興コンセプトに対するアドバイザリーサービス を通じ、先進的なアイデアを十分な資金を備えた実運営可能なアトラクションへと発展させる支援。

を通じ、先進的なアイデアを十分な資金を備えた実運営可能なアトラクションへと発展させる支援。 スタートアップから大手運営事業者まで、あらゆる規模の企業が変革的な成長を追求できる、より強固なグローバル金融ネットワークの構築。

同協業により、IAAPA会員は、イノベーションの創出、事業拡大、そして持続可能な事業の将来像を構築するうえで、信頼できるパートナーから継続的な支援を受けられる体制が確立されます。

