L'ICANN ouvre la période de dépôt de candidatures pour les nouveaux domaines génériques de premier niveau

Nouveau programme de domaines génériques de premier niveau (gTLD) : le cycle 2026 offre aux entreprises la possibilité de renforcer la sécurité, d'améliorer l'identité de la marque, de créer une communauté et d'acquérir un avantage concurrentiel dans un écosystème numérique en constante évolution.

Résumé du communiqué :

L'ICANN accepte désormais les candidatures pour son nouveau programme gTLD : le cycle 2026 est ouvert jusqu'au 12 août, offrant aux entreprises, communautés, pouvoir publics et autres organisations la possibilité d'assurer leur propre présence mondiale en ligne dans le cadre de leur stratégie numérique.

L'exploitation d'un gTLD vous permet de contrôler votre présence numérique et de bénéficier d'une plus grande souplesse, d'une sécurité accrue contre les cybermenaces et d'un avantage concurrentiel. Dans une étude récente, 92 % des spécialistes du marketing ont reconnu les possibilités de différenciation, de renforcement de la confiance et d'amélioration de l'optimisation des moteurs de recherche.

Le cycle 2026 offre la possibilité d'augmenter le nombre de langues disponibles pour les noms de domaine internationalisés (IDN) en acceptant des demandes de domaines de premier niveau (TLD) dans 27 écritures différentes, représentant des centaines de langues telles que l'arabe, le chinois, le devanagari et le thaï.

LOS ANGELES, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), l'organisation à but non lucratif qui coordonne le système de noms de domaine (DNS) d'internet, annonce aujourd'hui que les candidatures pour son nouveau programme gTLD : cycle 2026 sont maintenant ouvertes. Les domaines génériques de premier niveau, ou gTLD, sont la partie d'une adresse web située après le dernier point. Pour la première fois depuis plus de dix ans, les entreprises, les collectivités, les pouvoirs publics et d'autres organisations ont la possibilité d'exploiter des actifs numériques uniques, tels que .brand, .city ou .industry, à l'usage de leurs activités, de leurs clients ou de leurs administrés.

ICANN Opens Application Window for New Generic Top-Level Domains

Un outil stratégique pour l'ère numérique

Un gTLD est un identifiant numérique mondial qui peut ancrer les entreprises dans l'arène numérique, en fournissant un contrôle à gauche et à droite du point. Le précédent cycle de candidatures, en 2012, a abouti à l'introduction de plus de 1 200 nouveaux gTLD, notamment pour des marques telles que .microsoft et .sky, des lieux géographiques tels que .africa et .berlin, et des termes généraux tels que .bank et .eco. Les nouveaux gTLD ont démontré leurs avantages en renforçant la confiance dans les marques, en créant des écosystèmes numériques locaux dynamiques et en offrant une navigation plus intuitive aux utilisateurs.

Principaux avantages d'un gTLD

Un gTLD est un foyer numérique unique qui offre les avantages suivants :

Contrôle et flexibilité : définissez votre propre écosystème numérique en déterminant qui peut s'enregistrer sous votre nom de domaine.

définissez votre propre écosystème numérique en déterminant qui peut s'enregistrer sous votre nom de domaine. Sécurité : renforcez les transactions en ligne et mettez en place des défenses solides contre les cybermenaces, en protégeant à la fois votre marque et vos clients.

renforcez les transactions en ligne et mettez en place des défenses solides contre les cybermenaces, en protégeant à la fois votre marque et vos clients. Avantage concurrentiel : les spécialistes du marketing sont favorables à une majorité écrasante, 92 % d'entre eux reconnaissant les avantages des gTLD tels que la différenciation, le renforcement de la confiance et l'amélioration de l'optimisation des moteurs de recherche.

« Les gTLD sont des outils numériques uniques qui peuvent être utilisés de manière pertinente et innovante pour atteindre des objectifs à long terme », déclare Kurtis Lindqvist, président et CEO de l'ICANN. « Qu'il s'agisse de créer une marque pour une entreprise, de mettre en avant une région géographique ou une ville, de renforcer une communauté ou de lancer une entreprise pour offrir des noms de domaine dans un nouveau registre, un nouveau gTLD peut être un outil innovant pour le commerce, la sécurité et la communication. »

Le cycle 2026 augmentera le nombre de langues disponibles pour les noms de domaine internationalisés (IDN) en acceptant des candidatures gTLD dans 27 écritures différentes, représentant des centaines de langues telles que l'arabe, le chinois, le devanagari et le thaï. Cette expansion rendra l'internet plus accessible et plus convivial pour des milliards de personnes qui utilisent des écritures non latines.

Comment postuler

La fenêtre de soumission des candidatures se terminera le 12 août 2026. Les candidats doivent soumettre leur candidature par l'intermédiaire du TLD Application Management System (TAMS) ici.

Ressources pour les candidats

Le guide du candidat est la feuille de route qui fait autorité pour toute entité souhaitant poser sa candidature à un gTLD. Il comprend les questions relatives à la candidature, les exigences et les procédures permettant de guider les candidats tout au long des processus de soumission et d'évaluation.

Il est vivement conseillé aux candidats d'examiner attentivement les ressources TAMS avant de soumettre leur candidature. Ces ressources comprennent un guide de l'utilisateur du système, des vidéos de démonstration et d'autres outils utiles, disponibles ici. Des ressources supplémentaires, notamment une foire aux questions, des aperçus de sujets, des enregistrements de séminaires en ligne, etc. sont disponibles sur la page web des ressources du cycle 2026.

À propos de l'ICANN

L'ICANN a pour mission d'aider à garantir la stabilité, la sécurité et à l'unification de l'internet. Pour joindre une autre personne sur l'internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro sur votre ordinateur ou un autre appareil. Cette adresse doit être unique pour que les ordinateurs sachent où la trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants.

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