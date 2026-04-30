ICANN, 일반 최상위 신규 도메인 신청 접수 개시

일반 최상위 신규 도메인(gTLD) 프로그램: 2026 라운드, 조직에게는 보안 강화, 브랜드 정체성 제고, 커뮤니티 구축, 경쟁력 확보 기회

뉴스 요약

ICANN이 신규 gTLD 프로그램: 2026 라운드를 통해 8월 12일까지 신청을 접수 중. 기업, 커뮤니티, 정부, 기타 조직에게는 디지털 전략의 일환으로 자체 글로벌 온라인 존재를 운영할 수 있는 기회.

gTLD 운영은 디지털 자산에 대한 통제와 유연성을 확보하고 사이버 위협에 대한 보안을 강화하며 경쟁 우위를 창출할 수 있는 기회. 최근 조사에 따르면 마케터의 92%가 차별화, 신뢰도 향상, 검색엔진최적화(SEO) 개선 측면에서 gTLD의 기회를 인정.

2026 라운드는 국제화 도메인 이름(IDN)을 위해 27개 문자 체계에서 최상위 도메인 신청을 허용, 아랍어, 중국어, 데바나가리, 태국어 등 수백 개 언어에 대한 지원을 확대할 수 있는 기회.

로스앤젤레스, 2026년 5월 1일 /PRNewswire/ -- 인터넷 주소 체계(DNS)를 조정하는 비영리 기관 인터넷주소관리기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)가 신규 gTLD 프로그램: 2026 라운드(New gTLD Program: 2026 Round) 신청 접수를 시작했다고 4월 30일 발표했다. 일반 최상위 도메인(gTLD)은 웹 주소에서 마지막 점(.) 뒤에 위치하는 부분을 의미한다. 기업, 커뮤니티, 정부, 기타 조직은 10여 년 만에 처음으로 .brand, .city, .industry와 같은 고유한 디지털 자산을 운영할 수 있는 기회를 얻게 됐다.

ICANN Opens Application Window for New Generic Top-Level Domains

디지털 시대의 전략적 도구

gTLD는 글로벌 디지털 식별자로서 기업은 이를 통해 디지털 환경에서 입지를 구축할 수 있고 도메인 이름의 점 앞뒤 모두를 통제할 수 있다. 2012년 이전 라운드에서는 .microsoft, .sky와 같은 브랜드 도메인, .africa, .berlin과 같은 지역 도메인, 그리고 .bank, .eco와 같은 일반 용어를 포함해 1200여 gTLD가 새로 도입됐다. 신규 gTLD는 브랜드 신뢰 구축, 활발한 지역 디지털 생태계 조성, 사용자에게 직관적인 탐색 환경 조성 측면에서 그 효과를 입증해 왔다.

gTLD 운영의 주요 효과

gTLD는 고유한 디지털 홈으로 다음과 같은 효과가 있다.

통제와 유연성: 도메인 등록 주체를 직접 결정함으로써 자체 디지털 생태계를 설계할 수 있다.

도메인 등록 주체를 직접 결정함으로써 자체 디지털 생태계를 설계할 수 있다. 보안: 온라인 거래를 강화하고 사이버 위협에 대한 방어를 강화해 브랜드와 고객을 보호한다.

온라인 거래를 강화하고 사이버 위협에 대한 방어를 강화해 브랜드와 고객을 보호한다. 경쟁 우위: 마케터의 압도적 다수, 즉 92%가 차별화, 신뢰 향상, SEO 개선 등 gTLD의 장점을 인정하고 있다.

커티스 린드크비스트(Kurtis Lindqvist) ICANN 사장 겸 CEO는 "gTLD는 장기적인 목표 달성을 지원할 수 있는 의미 있고 혁신적인 방식으로 활용 가능한 독특한 디지털 도구"라며 "기업 브랜드 구축, 특정 지역이나 도시 홍보, 커뮤니티 강화, 새로운 레지스트리를 통해 도메인 이름을 제공하는 사업 출범 등 다양한 목적에서 gTLD는 상거래, 보안, 커뮤니케이션을 위한 혁신적인 수단이 될 수 있다"고 말했다.

2026 라운드는 국제화 도메인 이름(IDN)에서 사용 가능한 언어 수를 확대하기 위해 27개 문자 체계로 gTLD 신청을 접수한다. 아랍어, 중국어, 데바나가리, 태국어 등 수백 개 언어가 대표성을 갖게 돼 비라틴 문자 사용자를 포함해 수십억 명에게 인터넷 접근성과 사용자 편의성을 높일 것으로 기대된다.

신청 방법

신청 접수는 2026년 8월 12일 마감된다. 신청자는 여기에서 온라인 TLD 신청 관리 시스템(TAMS)을 통해 신청서를 제출해야 한다.

신청자 자료

신청자 가이드북(Applicant Guidebook)은 gTLD 신청을 희망하는 모든 기관을 위한 공식 지침서로, 신청 질문, 요구사항, 제출 및 평가 절차가 수록돼 있다.

신청자는 신청서 제출 전에 TAMS 관련 자료를 숙독하는 것이 좋다. 해당 자료에는 사용자 가이드, 시연 영상 및 기타 유용한 도구가 수록돼 있다. 여기에서 입수할 수 있다. 자주 하는 질문(FAQ), 주제별 개요, 웨비나 녹화 등 추가 자료는 2026 라운드 자료 웹페이지에서 확인할 수 있다.

ICANN 소개

ICANN은 안정적이고 안전하며 통합된 글로벌 인터넷 환경을 유지하는 것을 사명으로 한다. 인터넷에서 다른 사용자와 연결하려면 컴퓨터나 기기에 주소(이름 또는 숫자)를 입력해야 하며, 이 주소는 서로 식별할 수 있도록 고유해야 한다. ICANN은 이 고유 식별자를 전 세계적으로 조정하고 지원한다. ICANN은 1998년 전 세계 다양한 참여자 커뮤니티와 함께 비영리 공익 법인으로 설립됐다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2969204/ICANN__ICANN_Opens_Application_Window_for_New_Generic_Top_Level_Domains.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

SOURCE ICANN