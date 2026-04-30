ICANN abre el plazo de solicitud para nuevos dominios genéricos de nivel superior

El programa de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD): la ronda de 2026 ofrece a las organizaciones la oportunidad de reforzar la seguridad, mejorar la identidad de marca, construir una comunidad y obtener una ventaja competitiva en un panorama digital en constante evolución.

Resumen de noticias:

ICANN ya está aceptando solicitudes para su Programa de Nuevos gTLD: Ronda 2026 hasta el 12 de agosto, brindando a empresas, comunidades, gobiernos y otras organizaciones la oportunidad de gestionar su propia presencia global en línea como parte de su estrategia digital.

Operar un gTLD ofrece la oportunidad de tener control y flexibilidad sobre su presencia digital, mayor seguridad contra las ciberamenazas y una ventaja competitiva. En un estudio reciente, el 92% de los profesionales del marketing reconocieron las oportunidades de diferenciación, mayor confianza y mejor optimización para motores de búsqueda.

La Ronda 2026 ofrece la oportunidad de ampliar el número de idiomas disponibles para los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN) al aceptar solicitudes de dominios de nivel superior (TLD) en 27 alfabetos diferentes, que representan cientos de idiomas como el árabe, el chino, el devanagari y el tailandés.

LOS ANGELES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), la organización sin fines de lucro que coordina el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de Internet, anunció hoy que ya está abierto el plazo de solicitud para su Programa de Nuevos gTLD: Ronda 2026. Los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) son la parte de una dirección web que aparece después del último punto. Por primera vez en más de una década, empresas, comunidades, gobiernos y otras organizaciones tienen la oportunidad de gestionar activos digitales únicos, como .brand, .city o .industry, para uso de sus negocios, clientes o usuarios.

ICANN Opens Application Window for New Generic Top-Level Domains

Una herramienta estratégica para la era digital

Un gTLD es un identificador digital global que permite afianzar la presencia de las empresas en el ámbito digital, ofreciendo control sobre su presencia en línea. La ronda de solicitudes anterior, en el año 2012, dio como resultado la introducción de más de 1.200 nuevos gTLD, incluyendo marcas como .microsoft y .sky, ubicaciones geográficas como .africa y .berlin, y términos generales como .bank y .eco. Los nuevos gTLD han demostrado sus beneficios al generar confianza en la marca, crear ecosistemas digitales locales dinámicos y proporcionar una navegación más intuitiva para los usuarios.

Principales ventajas de operar un gTLD

Un gTLD es un dominio digital único que ofrece:

Control y flexibilidad : Define tu propio ecosistema digital determinando quién puede registrarse bajo tu nombre de dominio.

: Define tu propio ecosistema digital determinando quién puede registrarse bajo tu nombre de dominio. Seguridad : Fortalece las transacciones en línea y crea sólidas defensas contra las ciberamenazas, protegiendo tanto tu marca como a tus clientes.

: Fortalece las transacciones en línea y crea sólidas defensas contra las ciberamenazas, protegiendo tanto tu marca como a tus clientes. Ventaja competitiva: Los expertos en marketing coinciden en gran medida, con un 92% que reconoce los beneficios de los gTLD, como la diferenciación, una mayor confianza y un mejor posicionamiento SEO.

"Los gTLD son herramientas digitales únicas que pueden utilizarse de forma significativa e innovadora para ayudar a alcanzar objetivos a largo plazo", declaró Kurtis Lindqvist, director general y consejero delegado de ICANN. "Ya sea para crear una marca para una empresa, destacar una región geográfica o una ciudad, fortalecer una comunidad o lanzar un negocio que ofrezca nombres de dominio bajo un nuevo registro, un nuevo gTLD puede ser una herramienta innovadora para el comercio, la seguridad y la comunicación".

La ronda de 2026 ampliará el número de idiomas disponibles para los nombres de dominio internacionalizados (IDN) al aceptar solicitudes de gTLD en 27 alfabetos diferentes, que representan cientos de idiomas como el árabe, el chino, el devanagari y el tailandés. Esta ampliación hará que Internet sea más accesible y fácil de usar para miles de millones de personas que utilizan alfabetos no latinos.

Cómo solicitar

El plazo para presentar solicitudes finalizará el 12 de agosto de 2026. Los solicitantes deberán presentar sus solicitudes a través del Sistema de Gestión de Solicitudes de TLD (TAMS) en línea, disponible aquí.

Recursos del solicitante

La Guía del Solicitante es la hoja de ruta definitiva para cualquier entidad interesada en solicitar un gTLD. Incluye las preguntas de la solicitud, los requisitos y los procesos para guiar a los solicitantes a través de los procesos de presentación y evaluación.

Se recomienda encarecidamente a los solicitantes que revisen detenidamente los recursos de TAMS antes de presentar su solicitud. Estos recursos incluyen una guía de usuario del sistema, videos demostrativos y otras herramientas útiles, disponibles aquí. En la página web de Recursos de la Ronda 2026 encontrará recursos adicionales, como preguntas frecuentes, resúmenes de temas, grabaciones de seminarios web y más.

Acerca de ICANN

La misión de ICANN es contribuir a garantizar una internet global estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en internet, es necesario escribir una dirección (un nombre o un número) en el ordenador u otro dispositivo. Esta dirección debe ser única para que los ordenadores sepan cómo encontrarse entre sí. ICANN ayuda a coordinar y respaldar estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se fundó en 1998 como una corporación sin ánimo de lucro de beneficio público, con una comunidad de participantes de todo el mundo.

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