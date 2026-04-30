ICANN eröffnet Bewerbungszeitraum für neue generische Top-Level-Domains

Das Programm für neue generische Top-Level-Domains (gTLD): Die Runde 2026 bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Sicherheit zu erhöhen, die Markenidentität zu verbessern, eine Community aufzubauen und sich einen Wettbewerbsvorteil in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft zu verschaffen.

Zusammenfassung der Nachrichten:

Die ICANN nimmt ab sofort Bewerbungen für ihr Programm für neue generische Top-Level-Domains (gTLDs) entgegen: Die Runde 2026 läuft bis zum 12. August und bietet Unternehmen, Communitys, Regierungsstellen und anderen Organisationen die Möglichkeit, ihre eigene globale Online-Präsenz als Teil ihrer digitalen Strategie zu betreiben.

Der Betrieb einer gTLD bietet die Möglichkeit, die eigene digitale Präsenz zu kontrollieren und flexibel zu gestalten, den Schutz vor Cyberbedrohungen zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. In einer kürzlich durchgeführten Studie erkannten 92 Prozent der Vermarkter die Möglichkeiten zur Differenzierung, zur Stärkung des Vertrauens und zur Verbesserung der Suchmaschinenoptimierung.

Die Runde 2026 bietet die Möglichkeit, die Anzahl der für internationalisierte Domänennamen (IDNs) verfügbaren Sprachen zu erweitern, indem Anträge für Domänen der obersten Ebene (Top-Level-Domains, TLDs) in 27 verschiedenen Skripten akzeptiert werden, die Hunderte von Sprachen wie Arabisch, Chinesisch, Devanagari und Thai repräsentieren.

LOS ANGELES, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die gemeinnützige Organisation, die das Domain Name System (DNS) des Internets koordiniert, gab heute bekannt, dass der Bewerbungszeitraum für das Programm für neue generische TLDs, das New gTLD Program: Runde 2026 jetzt eröffnet ist. Generische Top-Level-Domains oder gTLDs sind der Teil einer Webadresse, der auf den letzten Punkt folgt. Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt haben Unternehmen, Communitys, Regierungsstellen und andere Organisationen die Möglichkeit, einzigartige digitale Assets wie .brand, .city oder .industry zu betreiben, die sie für ihre Unternehmen, Kunden oder Wähler nutzen können.

ICANN Opens Application Window for New Generic Top-Level Domains

Ein strategisches Instrument für das digitale Zeitalter

Eine gTLD ist eine globale digitale Kennung, die Unternehmen und Organisationen in der digitalen Arena verankern kann und die Kontrolle über die Internetadresse links und rechts vom Punkt bietet. Die letzte Bewerbungsrunde im Jahr 2012 führte zur Einführung von mehr als 1.200 neuen gTLDs, darunter solche für Marken wie .microsoft und .sky, geografische Orte wie .africa und .berlin sowie allgemeine Begriffe wie .bank und .eco. Neue gTLDs haben ihre Vorteile beim Aufbau von Markenvertrauen, bei der Schaffung lebendiger lokaler digitaler Ökosysteme und bei der Bereitstellung einer intuitiveren Navigation für die Nutzer unter Beweis gestellt.

Die wichtigsten Vorteile des Betriebs einer gTLD

Eine gTLD ist ein einzigartiges digitales Zuhause, das Folgendes bietet:

Kontrolle und Flexibilität: Definieren Sie Ihr eigenes digitales Ökosystem, indem Sie festlegen, wer sich unter Ihrem Domänennamen registrieren darf.

Definieren Sie Ihr eigenes digitales Ökosystem, indem Sie festlegen, wer sich unter Ihrem Domänennamen registrieren darf. Sicherheit: Stärken Sie Online-Transaktionen und bauen Sie eine robuste Verteidigung gegen Cyber-Bedrohungen auf, um sowohl Ihre Marke als auch Ihre Kunden zu schützen.

Stärken Sie Online-Transaktionen und bauen Sie eine robuste Verteidigung gegen Cyber-Bedrohungen auf, um sowohl Ihre Marke als auch Ihre Kunden zu schützen. Wettbewerbsvorteil: Die Vermarkter stimmen mit überwältigender Mehrheit zu. 92 Prozent erkennen die Vorteile von gTLDs wie Differenzierung, größeres Vertrauen und verbesserte Suchmaschinenoptimierung.

„gTLDs sind einzigartige digitale Werkzeuge, die auf sinnvolle und innovative Weise genutzt werden können, um langfristige Ziele zu erreichen", sagte Kurtis Lindqvist, President und CEO der ICANN. „Ob es darum geht, eine Marke für ein Unternehmen aufzubauen, eine geografische Region oder eine Stadt ins Rampenlicht zu rücken, eine Gemeinschaft zu stärken oder ein Unternehmen zu gründen, das Domänennamen unter einer neuen Registry anbietet – eine neue gTLD kann ein innovatives Instrument für Handel, Sicherheit und Kommunikation sein."

In der Runde 2026 wird die Anzahl der Sprachen, die für Internationalized Domain Names (IDNs) zur Verfügung stehen, erweitert, indem gTLD-Bewerbungen in 27 verschiedenen Skripten akzeptiert werden, die Hunderte von Sprachen wie Arabisch, Chinesisch, Devanagari und Thai repräsentieren. Durch diese Erweiterung wird das Internet für Milliarden von Menschen, die keine lateinischen Schriftzeichen verwenden, zugänglicher und benutzerfreundlicher.

Wie man sich bewirbt

Der Zeitraum für die Einreichung von Bewerbungen endet am 12. August 2026. Die Bewerber müssen ihre Anträge über das Online-TLD Application Management System (TAMS) hier einreichen.

Ressourcen für Bewerber

Der Leitfaden für Bewerber ist der maßgebliche Fahrplan für alle Einrichtungen, die sich um eine gTLD bewerben möchten. Er enthält die Antragsfragen, Anforderungen und Verfahren, die die Bewerber durch den Einreichungs- und Bewertungsprozess führen.

Den Bewerbern wird dringend empfohlen, die TAMS-Ressourcen vor der Einreichung eines Antrags sorgfältig zu prüfen. Zu diesen Ressourcen gehören ein System-Benutzerhandbuch, Demonstrationsvideos und andere hilfreiche Tools, die alle unter hier abrufbar sind. Weitere Ressourcen, darunter Antworten auf häufig gestellte Fragen, Themenübersichten, Webinar-Aufzeichnungen und mehr, sind auf der Website mit Ressourcen für die Runde 2026 zu finden.

Informationen zu ICANN

Die ICANN hat die Aufgabe, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse – einen Namen oder eine Nummer – in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit Computer wissen, wo sie einander finden können. ICANN hilft dabei, diese eindeutigen Kennungen weltweit zu koordinieren und zu unterstützen. ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Körperschaft zum Nutzen der Allgemeinheit gegründet und verfügt über eine Community von Teilnehmenden aus aller Welt.

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