ICANN85 em Mumbai: fortalecendo a internet única e interoperável para todos

NOVA DELHI, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) vai fazer a sua 85a. Reunião Pública em Mumbai, de 7 a 12 de março de 2026, organizada pela National Internet Exchange of India (NIXI), que faz parte do Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY). Com mais de um bilhão de usuários da Internet e uma economia digital próspera, a Índia é o local ideal para participantes de todo o mundo se reunirem no Fórum da Comunidade ICANN85 para avançar no trabalho técnico que garante a operação segura e estável da Internet.

"Dez anos após a Reunião Pública da ICANN em Hyderabad, o Fórum da Comunidade ICANN85 em Mumbai oferece à comunidade indiana da Internet uma excelente oportunidade de participar do diálogo global sobre questões importantes de governança da Internet", disse Samiran Gupta, vice-presidente de engajamento das partes interessadas e diretor-geral da ICANN na região Ásia-Pacífico. "Quero agradecer ao nosso anfitrião NIXI por trazer o ICANN85 para Mumbai e espero que seja uma reunião produtiva."

Shri S. Krishnan, IAS, secretário do Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) e presidente da NIXI, disse: "A transformação digital da Índia está baseada em uma Internet aberta, segura, inclusiva e resiliente. A realização do ICANN85 reflete o compromisso da Índia com o modelo multissetorial de governança da Internet e com o avanço de estruturas políticas que apoiam a inovação, a inclusão e a confiança no ecossistema global da Internet."

Tópicos principais do ICANN85: o Programa de Novos gTLDs, o papel da comunidade da ICANN no avanço de uma Internet multilíngue e o modelo multilateral

O ICANN85 acontece num momento crucial, pouco antes do lançamento da próxima rodada de inscrições para o Programa de Novos gTLDs, em abril. O programa, a próxima expansão do Sistema de Nomes de Domínio, oferece às empresas, comunidades, governos e outras organizações a rara oportunidade de se candidatarem a novos domínios de nível superior adaptados à sua organização, comunidade, cultura, idioma e interesses dos clientes. A reunião incluirá atualizações importantes sobre a próxima rodada e como se candidatar.

O Programa de Novos gTLDs ajuda a promover a visão da ICANN para 2030 como administradora confiável dos sistemas de identificadores exclusivos da Internet, a fim de fortalecer uma Internet única e globalmente interoperável para todos. Essa Internet verdadeiramente multilíngue permite que pessoas em todo o mundo usem a Internet em seus próprios idiomas e alfabetos, o que corresponde à abordagem do governo indiano para expandir o uso da Internet.

O ICANN85 é a primeira reunião pública da ICANN desde que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o Documento Final da WSIS+20 em 17 de dezembro de 2025. A Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação: revisão de 20 anos (WSIS+20) reafirmou que a Internet é um recurso global compartilhado cuja estabilidade, abertura e interoperabilidade dependem da abordagem do modelo multissetorial, uma posição fortemente apoiada pela ICANN e pelo governo da Índia.

A WSIS+20 marcou uma reafirmação, e não um ponto final, demonstrando a necessidade de continuar o trabalho do modelo multissetorial, trazendo novas vozes e conhecimentos especializados para o ecossistema de governança da Internet, fortalecendo a transferência de conhecimento e a capacitação e mantendo o envolvimento por meio de fóruns como as Reuniões Públicas da ICANN.

Prêmio de Excelência da Comunidade da ICANN

Continuando sua tradição de reconhecer contribuições excepcionais de membros da comunidade, o Prêmio de Excelência da Comunidade da ICANN será entregue na Cerimônia de Boas-Vindas (9 de março de 2026). Este prêmio reconhece os membros da comunidade da ICANN que investiram profundamente em soluções baseadas em consenso e contribuíram substancialmente para o modelo multissetorial da ICANN.

Registro

O registro presencial permanece aberto até 6 de março de 2026. Não é possível se registrar no local. A participação é gratuita e aberta a todos. Para mais informações e para se registrar, visite o site da reunião .

Sobre a ICANN

A missão da ICANN é ajudar a garantir uma Internet global estável, segura e unificada. Para entrar em contato com outra pessoa na internet, você precisa digitar um endereço – um nome ou um número – em seu computador ou outro dispositivo. Esse endereço precisa ser único, para que os computadores saibam onde encontrar uns aos outros. A ICANN ajuda a coordenar e dar suporte a esses identificadores exclusivos em todo o mundo. A ICANN foi criada em 1998 como uma corporação sem fins lucrativos de utilidade pública com uma comunidade de participantes de todo o mundo.

Sobre a NIXI

A National Internet Exchange of India (NIXI) é uma organização sem fins lucrativos criada sob a égide do Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) do governo da Índia. A NIXI desempenha um papel fundamental no fortalecimento da infraestrutura de Internet da Índia, facilitando o intercâmbio eficiente do tráfego doméstico de Internet, gerenciando os domínios de nível superior com código de país .IN e .भारत (.Bharat) e promovendo a adoção de serviços de Internet em todo o país. Por meio de suas iniciativas, a NIXI apoia um ecossistema de Internet seguro, resiliente e inclusivo, alinhado com as ambições de crescimento digital da Índia.

