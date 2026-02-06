ICANN85 in Mumbai: Stärkung eines einheitlichen, interoperablen Internets für alle

NEW DELHI, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wird vom 7. bis 12. März 2026 ihre 85. öffentliche Sitzung in Mumbai abhalten, die vom National Internet Exchange of India (NIXI) unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) ausgerichtet wird. Mit mehr als einer Milliarde Internetnutzern und einer florierenden digitalen Wirtschaft ist Indien ein idealer Ort für Teilnehmer aus aller Welt, um sich beim ICANN85 Community Forum zu treffen und die technische Arbeit voranzutreiben, die einen sicheren und stabilen Betrieb des Internets gewährleistet.

ICANN85 Community Forum

„Zehn Jahre nach der öffentlichen ICANN-Sitzung in Hyderabad bietet das ICANN85 Community Forum in Mumbai der indischen Internet-Community eine hervorragende Gelegenheit, an dem globalen Dialog über wichtige Fragen der Internet-Governance teilzunehmen", sagte Samiran Gupta, ICANN-Vizepräsident für Stakeholder Engagement und Geschäftsführer für die Region Asien-Pazifik. „Ich möchte unserem Gastgeber NIXI dafür danken, dass er ICANN85 nach Mumbai gebracht hat, und freue mich auf eine fruchtbare Sitzung."

Shri S. Krishnan, IAS, Sekretär des Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) und Vorsitzender von NIXI, sagte: „Indiens digitale Transformation basiert auf einem offenen, sicheren, inklusiven und widerstandsfähigen Internet. Die Ausrichtung der ICANN85 spiegelt Indiens Engagement für das Multi-Stakeholder-Modell der Internet-Governance und für die Förderung von politischen Rahmenbedingungen wider, die Innovation, Inklusion und Vertrauen in das globale Internet-Ökosystem unterstützen."

Wichtige Themen bei ICANN85: Das neue gTLD-Programm, die Rolle der ICANN-Community bei der Förderung eines mehrsprachigen Internets und das Multi-Stakeholder-Modell

Die ICANN85 findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt – kurz vor dem Start der nächsten Bewerbungsrunde für das neue gTLD-Programm im April. Das Programm, die nächste Erweiterung des Domain Name Systems, bietet Unternehmen, Gemeinschaften, Regierungen und anderen Organisationen die seltene Gelegenheit, neue Top-Level-Domains zu beantragen, die auf ihre Organisation, Gemeinschaft, Kultur, Sprache und Kundeninteressen zugeschnitten sind. Auf der Tagung werden wichtige Neuigkeiten zur nächsten Runde und zur Antragstellung bekannt gegeben.

Das neue gTLD-Programm trägt dazu bei, die Vision der ICANN für 2030 als vertrauenswürdiger Verwalter der einzigartigen Identifikationssysteme des Internets voranzutreiben, um ein einziges, global interoperables Internet für alle zu stärken. Dieses wirklich mehrsprachige Internet ermöglicht es Menschen weltweit, das Internet in ihrer eigenen Sprache und Schrift zu nutzen, was dem Ansatz der indischen Regierung zur Ausweitung der Internetnutzung entspricht.

ICANN85 ist die erste öffentliche Sitzung der ICANN seit der Verabschiedung des WSIS+20-Ergebnisdokuments durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 17. Dezember 2025. Der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft: Die 20-Jahres-Überprüfung (WSIS+20) bekräftigte, dass das Internet eine gemeinsame globale Ressource ist, deren Stabilität, Offenheit und Interoperabilität vom Multi-Stakeholder-Modell abhängt, eine Position, die von der ICANN und der indischen Regierung nachdrücklich unterstützt wird.

WSIS+20 war eher eine Bekräftigung als ein Endpunkt und zeigte die Notwendigkeit, die Arbeit des Multi-Stakeholder-Modells fortzusetzen, neue Stimmen und Fachkenntnisse in das Ökosystem der Internet-Governance einzubringen, den Wissenstransfer und den Kapazitätsaufbau zu stärken und das Engagement durch Foren wie die öffentlichen ICANN-Treffen aufrechtzuerhalten.

ICANN Community Excellence Award

In Fortsetzung der Tradition, herausragende Beiträge von Community-Mitgliedern zu würdigen, wird der ICANN Community Excellence Award im Rahmen der Begrüßungszeremonie (9. März 2026) verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden Mitglieder der ICANN-Community gewürdigt, die sich intensiv für konsensbasierte Lösungen eingesetzt und einen wesentlichen Beitrag zum Multistakeholder-Modell der ICANN geleistet haben.

Anmeldung

Die persönliche Anmeldung ist bis zum 6. März 2026 möglich. Eine Anmeldung vor Ort ist nicht verfügbar. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für alle. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Website der Sitzung .

Informationen zur ICANN

Die Mission der ICANN lautet, ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet zu gewährleisten. Um eine andere Person im Internet zu erreichen, müssen Sie eine Adresse – einen Namen oder eine Nummer – in Ihren Computer oder ein anderes Gerät eingeben. Diese Adresse muss eindeutig sein, damit die Computer wissen, wo sie einander finden. ICANN hilft bei der Koordinierung und Unterstützung dieser eindeutigen Identifikatoren in der ganzen Welt. Die ICANN wurde 1998 als gemeinnützige Gesellschaft mit einer Gemeinschaft von Teilnehmern aus der ganzen Welt gegründet.

Informationen zu NIXI

Die National Internet Exchange of India (NIXI) ist eine gemeinnützige Organisation, die unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) der indischen Regierung gegründet wurde. NIXI spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der indischen Internetinfrastruktur, indem es den effizienten Austausch des inländischen Internetverkehrs erleichtert, die Ländercode-Top-Level-Domains .IN und .भारत (.Bharat) verwaltet und die Einführung von Internetdiensten im ganzen Land fördert. Durch ihre Initiativen unterstützt NIXI ein sicheres, widerstandsfähiges und integratives Internet-Ökosystem, das mit den digitalen Wachstumsambitionen Indiens im Einklang steht.

