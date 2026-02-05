L'ICANN85 à Mumbai : Renforcer l'internet unique et interopérable pour tous

NEW DELHI, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) convoquera sa 85e réunion publique à Mumbai du 7 au 12 mars 2026, organisée par le National Internet Exchange of India (NIXI) sous l'égide du ministère de l'Électronique et de la Technologie de l'information (MeitY). Avec plus d'un milliard d'utilisateurs d'Internet et une économie numérique florissante, l'Inde est un lieu idéal pour que les participants du monde entier se réunissent au forum communautaire de l'ICANN85 afin de faire avancer les travaux techniques qui garantissent le fonctionnement sûr et stable de l'Internet.

ICANN85 Community Forum

« Dix ans après la conférence publique de l'ICANN à Hyderabad, le forum communautaire de l'ICANN85 à Mumbai offre à la communauté indienne d'Internet, une excellente occasion d'assister et de participer au dialogue mondial sur les questions importantes de gouvernance de l'Internet », a déclaré Samiran Gupta, vice-président de l'ICANN pour l'engagement des parties prenantes et directeur général pour la région Asie-Pacifique. « Je tiens à remercier notre hôte, le NIXI, d'avoir organisé l'ICANN85 à Mumbai et j'espère que la réunion sera fructueuse ».

Shri S. Krishnan, IAS, secrétaire du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'Information (MeitY) et président du NIXI a déclaré : « La transformation numérique de l'Inde est ancrée dans un Internet ouvert, sécurisé, inclusif et résilient. L'accueil de l'ICANN85 reflète l'engagement de l'Inde en faveur du modèle multipartite de gouvernance de l'Internet et de la promotion de cadres politiques qui soutiennent l'innovation, l'inclusion et la confiance dans l'écosystème mondial de l'Internet. »

Thèmes clés de l'ICANN85 : Le programme des nouveaux gTLD, le rôle de la communauté de l'ICANN dans la promotion d'un Internet multilingue et le modèle des parties prenantes multiples

L'ICANN85 se déroule à un moment charnière, juste avant le lancement du prochain cycle de candidatures pour le programme des nouveaux gTLD en avril. Ce programme, qui constitue la prochaine extension du système de noms de domaine, offre aux entreprises, aux communautés, aux gouvernements et à d'autres organisations une occasion rare de demander de nouveaux domaines d'un niveau élevé adaptés à leur organisation, leur communauté, leur culture, leur langue et les intérêts de leurs clients. La réunion comprendra des mises à jour importantes sur le prochain cycle et sur les modalités de candidature.

Le programme des nouveaux gTLD contribue à faire progresser la vision 2030 de l'ICANN en tant que gestionnaire de confiance des systèmes d'identification uniques de l'Internet afin de renforcer l'Internet unique et interopérable au niveau mondial pour tous. Ce véritable internet multilingue permet aux personnes du monde entier d'utiliser l'internet dans leurs propres langues et écritures, ce qui correspond à l'approche du gouvernement indien en matière d'expansion de l'utilisation de l'internet.

L'ICANN85 est la première réunion publique de l'ICANN depuis que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le document final du SMSI+20 le 17 décembre 2025. Le sommet mondial sur la société de l'information : Le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI+20) a réaffirmé que l'Internet est une ressource mondiale partagée dont la stabilité, l'ouverture et l'interopérabilité dépendent de l'approche du modèle multipartite, une position fortement soutenue par l'ICANN et le gouvernement de l'Inde.

Le SMSI+20 a marqué une réaffirmation plutôt qu'un point final, démontrant la nécessité de poursuivre le travail du modèle multipartite, en apportant de nouvelles voix et compétences dans l'écosystème de la gouvernance de l'internet, en renforçant le transfert de connaissances et le renforcement des capacités, et en soutenant l'engagement par le biais de forums tels que les réunions publiques de l'ICANN.

Prix d'excellence de la communauté de l'ICANN

Poursuivant sa tradition de reconnaissance des contributions exceptionnelles des membres de la communauté, le prix d'excellence de la communauté de l'ICANN sera décerné lors de la cérémonie de bienvenue (9 mars 2026). Ce prix récompense les membres de la communauté de l'ICANN qui se sont profondément investis dans des solutions basées sur le consensus et qui ont contribué de manière substantielle au modèle multipartite de l'ICANN.

Inscription

L' inscription en personne est ouverte jusqu'au 6 mars 2026. Il n'est pas possible de s'inscrire sur place. La participation est gratuite et ouverte à tous. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez consulter le site web de la réunion .

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN est de contribuer à garantir un Internet mondial stable, sécurisé et unifié. Pour joindre une autre personne sur Internet, vous devez saisir une adresse, un nom ou un numéro, dans votre ordinateur ou autre appareil. Cette adresse doit être unique, afin que les ordinateurs sachent où se trouver. L'ICANN contribue à coordonner et à soutenir ces identificateurs uniques dans le monde entier. Créée en 1998, l'ICANN est une société d'utilité publique à but non lucratif réunissant une communauté mondiale de participants.

À propos du NIXI

Le National Internet Exchange of India (NIXI) est une organisation à but non lucratif créée sous l'égide du ministère de l'Électronique et des Technologies de l'Information (MeitY) du gouvernement indien. Le NIXI joue un rôle essentiel dans le renforcement de l'infrastructure Internet de l'Inde en facilitant l'échange efficace du trafic Internet national, en gérant les domaines de haut niveau .IN et .भारत (.Bharat) et en promouvant l'adoption des services Internet dans tout le pays. Grâce à ses initiatives, le NIXI soutient un écosystème Internet sûr, résilient et inclusif, en phase avec les ambitions de croissance numérique de l'Inde.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2877986/ICANN85_Community_Forum.jpg