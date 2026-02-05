ICANN85 en Bombay: Fortalecimiento de una Internet única e interoperable para todos

NUEVA DELHI, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) celebrará su 85ª Reunión Pública en Bombay del 7 al 12 de marzo de 2026, organizada por el National Internet Exchange of India (NIXI), dependiente del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY). Con más de mil millones de usuarios de internet y una economía digital próspera, la India es el lugar ideal para que participantes de todo el mundo se reúnan en el Foro de la Comunidad ICANN85 para impulsar el trabajo técnico que garantiza el funcionamiento seguro y estable de Internet.

ICANN85 Community Forum

"Diez años después de la Reunión Pública de la ICANN en Hyderabad, el Foro de la Comunidad ICANN85 en Bombay ofrece a la comunidad india de Internet una excelente oportunidad para asistir y participar en el diálogo global sobre importantes temas de gobernanza de Internet", declaró Samiran Gupta, vicepresidente de Participación de Partes Interesadas de la ICANN y director general para la región Asia Pacífico. "Quiero agradecer a nuestro anfitrión, NIXI, por traer la ICANN85 a Bombay y espero que sea una reunión fructífera".

Shri S. Krishnan, IAS, secretario del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) y presidente de NIXI, afirmó: "La transformación digital de la India se basa en una Internet abierta, segura, inclusiva y resiliente. Ser anfitrión de ICANN85 refleja el compromiso de la India con el modelo de múltiples partes interesadas de gobernanza de Internet y con el avance de marcos de políticas que respalden la innovación, la inclusión y la confianza en el ecosistema global de Internet".

Temas clave de ICANN85: El Programa de Nuevos gTLD, el rol de la comunidad de ICANN en el avance de una Internet multilingüe y el modelo de múltiples partes interesadas

La reunión ICANN85 se celebra en un momento crucial, justo antes del lanzamiento de la próxima ronda de solicitudes para el Programa de Nuevos gTLD en abril. Este programa, la próxima expansión del Sistema de Nombres de Dominio, ofrece a empresas, comunidades, gobiernos y otras organizaciones la excepcional oportunidad de solicitar nuevos dominios de nivel superior adaptados a los intereses de su organización, comunidad, cultura, idioma y clientes. La reunión incluirá actualizaciones importantes sobre la próxima ronda y cómo presentar la solicitud.

El Programa de Nuevos gTLD contribuye a impulsar la visión 2030 de la ICANN como el administrador de confianza de los sistemas de identificadores únicos de Internet para fortalecer una Internet única e interoperable a nivel mundial para todos. Esta Internet verdaderamente multilingüe permite a las personas de todo el mundo utilizar Internet en sus propios idiomas y escrituras, lo que coincide con el enfoque del gobierno indio para expandir el uso de Internet.

ICANN85 es la primera reunión pública de la ICANN desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Documento Final de WSIS+20 el 17 de diciembre de 2025. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: revisión de 20 años (WSIS+20) reafirmó que Internet es un recurso global compartido cuya estabilidad, apertura e interoperabilidad dependen del enfoque del modelo multisectorial, una postura firmemente apoyada por la ICANN y el Gobierno de la India.

WSIS+20 marcó una reafirmación, más que un punto final, y demostró la necesidad de continuar la labor del modelo multisectorial, incorporando nuevas voces y experiencia al ecosistema de gobernanza de Internet, fortaleciendo la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades, y manteniendo la participación a través de foros como las reuniones públicas de la ICANN.

Premio a la Excelencia de la Comunidad de ICANN

Siguiendo la tradición de reconocer las contribuciones destacadas de los miembros de la comunidad, el Premio a la Excelencia de la Comunidad de la ICANN se entregará en la Ceremonia de Bienvenida (9 de marzo de 2026). Este premio reconoce a los miembros de la comunidad de ICANN que han invertido profundamente en soluciones basadas en el consenso y han contribuido significativamente al modelo multisectorial de ICANN.

Registro

El registro presencial permanece abierto hasta el 6 de marzo de 2026. No se permite la inscripción en el sitio. La asistencia es gratuita y está abierta a todos. Para obtener más información e inscribirse, visite el sitio web de la reunión.

Acerca de ICANN

La misión de ICANN es ayudar a garantizar una Internet global estable, segura y unificada. Para contactar a otra persona en Internet, es necesario escribir una dirección (un nombre o un número) en un ordenador u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que los ordenadores sepan dónde encontrarse. ICANN ayuda a coordinar y dar soporte a estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se fundó en 1998 como una organización benéfica pública sin ánimo de lucro con una comunidad de participantes de todo el mundo.

Acera de NIXI

National Internet Exchange of India (NIXI) es una organización sin ánimo de lucro creada bajo los auspicios del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) del Gobierno de la India. NIXI desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la infraestructura de internet de la India, facilitando el intercambio eficiente del tráfico nacional de internet, gestionando los dominios de nivel superior de código de país .IN y .भारत (.Bharat) y promoviendo la adopción de servicios de internet en todo el país. A través de sus iniciativas, NIXI promueve un ecosistema de internet seguro, resiliente e inclusivo, alineado con las ambiciones de crecimiento digital de la India.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877986/ICANN85_Community_Forum.jpg