ICANN85 en Bombay: fortalecimiento de una Internet única e interoperable para todos

NUEVA DELHI, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés) celebrará su 85.ª reunión pública en Bombay, del 7 al 12 de marzo de 2026, organizada por el Intercambio Nacional de Internet de la India (NIXI), que depende del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY). India cuenta con más de mil millones de usuarios de Internet y una próspera economía digital, y es un lugar ideal para que participantes de todo el mundo se reúnan en el Foro de la Comunidad ICANN85 con el fin de impulsar el trabajo técnico que garantiza el funcionamiento seguro y estable de Internet.

Foro de la Comunidad ICANN85 (PRNewsfoto/ICANN)

"Diez años después de la reunión pública de la ICANN en Hyderabad, el Foro de la Comunidad ICANN85 en Bombay ofrece a la comunidad de Internet de la India una excelente oportunidad para asistir y participar en el diálogo a nivel mundial sobre importantes cuestiones relacionadas con la gobernanza de Internet", declaró Samiran Gupta, vicepresidente de Participación de las Partes Interesadas y director general para la región Asia-Pacífico de la ICANN. "Agradezco a nuestra anfitriona NIXI por traer la ICANN85 a Bombay y espero que tengamos una fructífera reunión".

Shri S. Krishnan, secretario del IAS, Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) y presidente de NIXI expresó: "La transformación digital de India se basa en una Internet abierta, segura, inclusiva y resiliente. Organizar la ICANN85 refleja el compromiso de India con el modelo de gobernanza de Internet basado en múltiples partes interesadas y con el avance de marcos normativos que apoyen la innovación, la inclusión y la confianza en el ecosistema mundial de Internet".

Temas clave en ICANN85: el programa de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD, por sus siglas en inglés), el papel de la comunidad de la ICANN en el avance de una Internet multilingüe y el modelo de múltiples partes interesadas

ICANN85 se llevará a cabo en un momento crucial, justo antes del lanzamiento de la próxima ronda de solicitudes para el Programa de Nuevos gTLD en abril. El programa, la próxima ampliación del sistema de nombres de dominio, ofrece a empresas, comunidades, gobiernos y otras organizaciones la oportunidad única de solicitar nuevos dominios de nivel superior adaptados a su organización, comunidad, cultura, idioma e intereses de los clientes. La reunión incluirá información importante sobre la próxima ronda y cómo presentar una solicitud.

El nuevo programa de gTLD ayuda a avanzar en la visión de la ICANN para 2030 como administrador de confianza de los sistemas de identificadores únicos de Internet para fortalecer una Internet única e interoperable a nivel mundial para todas las personas. Esta Internet verdaderamente multilingüe permite a personas de todo el mundo utilizar Internet en sus propios idiomas y alfabetos, lo que coincide con el enfoque del gobierno de India de ampliar el uso de Internet.

ICANN85 es la primera reunión pública de la ICANN desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el documento final de la CMSI+20, el 17 de diciembre de 2025. La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: revisión de los 20 años (CMSI+20) reafirmó que Internet es un recurso mundial compartido cuya estabilidad, apertura e interoperabilidad dependen del enfoque del modelo de múltiples partes interesadas, una posición que cuenta con el firme apoyo de la ICANN y el gobierno de India.

WSIS+20 marcó una reafirmación más que un punto final, lo que demostró la necesidad de continuar con el trabajo del modelo de múltiples partes interesadas, al incorporar nuevas voces y conocimientos especializados al ecosistema de la gobernanza de Internet, fortalecer la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades y mantener el compromiso mediante foros, como las reuniones públicas de la ICANN.

Premio a la Excelencia de la Comunidad de la ICANN

Continuando con su tradición de reconocer las contribuciones destacadas de los miembros de la comunidad, el Premio a la Excelencia de la Comunidad de la ICANN se entregará en la ceremonia de bienvenida (9 de marzo de 2026). Este premio reconoce a los miembros de la comunidad de la ICANN que han invertido enormemente en soluciones basadas en el consenso y han contribuido de manera sustancial al modelo de múltiples partes interesadas de ICANN.

Inscripción

La inscripción en persona permanecerá abierta hasta el 6 de marzo de 2026. La inscripción en el sitio del evento no está disponible. La asistencia es gratuita y está abierta para todas las personas. Para obtener más información y para inscribirse, visite el sitio web de la reunión .

Acerca de ICANN

La misión de ICANN es ayudar a garantizar una Internet global estable, segura y unificada. Para comunicarse con otra persona en Internet, debe escribir una dirección, un nombre o número, en su computadora u otro dispositivo. Esa dirección debe ser única para que las computadoras sepan dónde encontrar a cada persona. ICANN ayuda a coordinar y respaldar estos identificadores únicos en todo el mundo. ICANN se formó en 1998 como una corporación de beneficio público sin fines de lucro, con una comunidad de participantes de todo el mundo.

Acerca de NIXI

Intercambio Nacional de Internet de India (NIXI) es una organización sin fines de lucro creada bajo los auspicios del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) del Gobierno de India. NIXI desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la infraestructura de Internet de India al facilitar el intercambio eficiente del tráfico nacional de Internet, gestión de los dominios de nivel superior con código de país .IN y .भारत (.Bharat) y promover la adopción de servicios de Internet en todo el país. Mediante estas iniciativas, NIXI apoya un ecosistema de Internet seguro, resiliente e inclusivo, en consonancia con las ambiciones de crecimiento digital de India.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1810953/ICANN_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2878053/ICANN85_Community_Forum.jpg

FUENTE ICANN