孟買 ICANN85：致力鞏固單一互通互聯網以普惠全球

新德里2026年2月7日 /美通社/ -- 互聯網名稱與數碼地址分配機構 (ICANN) 將於 2026 年 3 月 7 日至 12 日在孟買召開其第 85 屆公眾會議，由印度電子與資訊技術部 (MeitY) 轄下的印度國家互聯網交換中心 (NIXI) 主辦。 印度坐擁逾十億互聯網用戶，數碼經濟蓬勃發展，實乃全球各方代表共聚 ICANN85 社群論壇的理想之地，合力推進技術工作，以確保互聯網安全穩健運行。

ICANN 持份者參與副總裁兼亞太區董事總經理 Samiran Gupta 表示：「自海德拉巴 ICANN 公眾會議十年後，孟買的 ICANN85 社群論壇 (ICANN85 Community Forum) 為印度互聯網社群賦予良機，參與重要互聯網管治議題的全球對話。謹此感謝主辦機構 NIXI 將 ICANN85 帶到孟買，期望會議能夠成果豐碩。」

印度電子及資訊技術部 (MeitY) 秘書兼 NIXI 主席 Shri S. Krishnan (IAS) 指出：「印度的數碼轉型建基於開放、安全、包容、穩健的互聯網。 主辦 ICANN85 體現印度致力發展互聯網管治的多方持份者模式，並積極推動支持創新、包容與信任的政策框架，以促進全球互聯網生態系統的發展。」

ICANN85 重要議題：新通用頂級域 (gTLD) 計劃、ICANN 社群在推進多語言互聯網中的作用，以及多方持份者模式

ICANN85 適逢關鍵時刻召開，剛好就在 4 月新通用頂級域計劃下一輪申請的前夕。 此計劃是域名系統的下一階段擴展，讓企業、社群、政府及其他組織獲得寶貴機會，申請切合自身組織、社群、文化、語言及客戶利益的新頂級域。 會議將提供下一輪申請的重要最新資訊及申請指引。

新通用頂級域計劃有助推進 ICANN 的 2030 年願景，即作為互聯網唯一識別符系統的可靠管理者，鞏固這全球互聯互通的單一互聯網，惠及大眾。 真正多語言的互聯網，讓全球用戶能以自身語言文字遨遊網絡，正與印度政府推廣互聯網應用的方針不謀而合。

自 2025 年 12 月 17 日聯合國大會 (United Nations General Assembly) 通過 WSIS+20 成果文件後，ICANN85 是首次召開的 ICANN 公眾會議。 資訊社會世界高峰會議 (World Summit on the Information Society) 20 年審議 (WSIS+20) 重申，互聯網是全球共享資源，其穩定、開放與互通的基礎皆有賴多方持份者模式，此立場獲 ICANN 及印度政府傾力支持。

WSIS+20 標誌著重申而非終點，彰顯必須持續推進多方持份者合作，為互聯網管治生態系統注入新聲及專業知識，強化知識傳遞及能力建構，並藉著 ICANN 公眾會議 (ICANN Public Meetings) 等論壇，維繫持久參與。

ICANN 社群卓越獎

秉承嘉獎傑出社群成員貢獻的傳統，ICANN 社群卓越獎 (ICANN Community Excellence Award) 將於歡迎儀式（2026 年 3 月 9 日）上隆重頒發。 此獎項旨在表彰那些致力尋求共識解決方案，並對 ICANN 多方持份者模式帶來實質貢獻的社群成員。

報名

親身報名開放至 2026 年 3 月 6 日。 不設現場報名。 會議免費開放，誠邀各界人士蒞臨。 如需更多資訊或希望報名，請瀏覽會議網站

關於 ICANN

ICANN 的使命是協助確保全球互聯網保持穩定、安全和統一。 若要在互聯網上聯絡另一個人，就需要在電腦或其他裝置中輸入一個地址，其可以是名稱或數字。 該地址必須是獨一無二，電腦才能準確辨識並互相找到對方。 ICANN 負責在全球協調及支援這些獨有的識別碼。 ICANN 於 1998 年成立，為一間非牟利的公共利益公司，並匯聚來自全球各地的參與社群。

關於 NIXI

印度國家互聯網交換中心 (NIXI) 是在印度政府電子及資訊技術部 (MeitY) 轄下成立的非牟利機構。 NIXI 於強化印度互聯網基礎建設方面角色舉足輕重，職能包括促進國內互聯網流量高效交換、管理 .IN.भारत (.Bharat) 國家及地區頂級域，並於全國推廣互聯網服務應用。 透過各項倡議，NIXI 致力建立安全、堅韌、包容的互聯網生態系統，以配合印度的數碼發展宏圖。

