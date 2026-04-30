IEEE celebra a excelência global em engenharia e tecnologia na Cerimônia de Honrarias de 2026

O evento anual é reconhecido como uma das celebrações mais prestigiadas em engenharia e tecnologia, homenageando inovadores renomados cujos avanços em computação, comunicações, inteligência artificial, eletricidade e energia, robótica e outros campos estão moldando o futuro de como o mundo vive, funciona e se conecta.

"A Cerimônia de Honrarias do IEEE celebra as realizações extraordinárias de indivíduos cujo trabalho expande os limites do que a tecnologia pode fazer pela humanidade", disse Mary Ellen Randall, presidente do IEEE de 2026. "Os homenageados deste ano demonstram como a engenharia e a tecnologia impulsionam um progresso significativo em todos os setores e em todo o mundo, inspirando as gerações futuras a construir o que está por vir."

Preparando o caminho para a próxima geração

A noite culminou com a Medalha de Honra do IEEE, o maior prêmio da organização, que foi concedido a Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA, por sua liderança pioneira em computação acelerada e inteligência artificial. Huang doou o prêmio em dinheiro, combinado com uma doação adicional da Fundação Jen-Hsun e Lori Huang, para apoiar novas bolsas de pós-graduação e iniciativas STEM do IEEE TryEngineering.

O cofundador da NVIDIA, Chris A. Malachowsky, também recebeu a Medalha IEEE Robert N. Noyce de 2026 por ser pioneiro em arquiteturas de computação paralela e liderança em design de semicondutores. Malachowsky também doou seu prêmio em dinheiro para o IEEE TryEngineering em apoio a iniciativas que ajudam a introduzir a engenharia em crianças em idade escolar.

A interseção de tecnologia e humanidade

Convocando algumas das maiores mentes da tecnologia, o evento também destaca o papel único do IEEE em reunir disciplinas e perspectivas para impulsionar inovações revolucionárias e enfrentar desafios globais. A cerimônia deste ano adotou o tema "Interseções" e revelou um filme de narrativa de dados comissionado criado com a designer de informações Giorgia Lupi e sua equipe da Pentagram para ilustrar os caminhos e colaborações compartilhados que conectam os homenageados de 2026.

Estabelecido há mais de um século, o Programa de Prêmios IEEE reconhece indivíduos e equipes cujas inovações avançaram na tecnologia e melhoraram a condição humana. O programa inclui a Medalha de Honra do IEEE e uma variedade de medalhas e prêmios técnicos de campo nas áreas de engenharia, computação e tecnologia.

Sobre o IEEE

O IEEE é uma instituição de caridade pública e a maior organização profissional técnica do mundo, dedicada ao desenvolvimento da tecnologia para o benefício da humanidade. Por meio de suas publicações altamente citadas, conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais e educacionais, o IEEE é a voz confiável em uma ampla variedade de áreas, desde padrões globais, sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e produtos eletrônicos. Saiba mais em https://www.ieee.org.

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FONTE IEEE