IEEE, 2026 아너스 세레머니에서 글로벌 공학•기술 혁신 성과 기념

2026년 IEEE 회장인 메리 엘렌 랜들(Mary Ellen Randall)은 "IEEE 아너스 세레머니는 기술이 인류를 위해 할 수 있는 가능성의 경계를 확장한 개인들의 탁월한 성과를 기념하는 자리"라며 "올해 수상자들은 공학과 기술이 산업 전반과 전 세계에서 의미 있는 진보를 어떻게 이끄는지를 보여주며, 다음 세대가 미래를 만들어가도록 영감을 주고 있다"고 말했다.

차세대 인재 양성을 위한 기반 마련

행사의 하이라이트는 IEEE 최고 영예인 IEEE 메달 오브 아너(IEEE Medal of Honor) 수여로, 가속 컴퓨팅 및 인공지능 분야에서 선도적 리더십을 발휘한 공로로 엔비디아(NVIDIA)의 창립자 겸 최고경영자 젠슨 황(Jensen Huang)에게 수여됐다. 황 CEO는 상금 전액을 기부했으며, 젠슨-로리 황 재단(Jen-Hsun and Lori Huang Foundation)의 추가 기부와 함께 대학원 장학금 및 IEEE 트라이 엔지니어링(IEEE TryEngineering) STEM 프로그램을 지원하는 데 사용될 예정이다.

또한 엔비디아 공동 창립자인 크리스 말라초스키(Chris A. Malachowsky)는 병렬 컴퓨팅 아키텍처 개척과 반도체 설계 분야 리더십을 인정받아 2026 IEEE 로버트 노이스 메달(IEEE Robert N. Noyce Medal)을 수상했다. 말라초스키 역시 어린 학생들에게 공학을 소개하는 활동을 지원하기 위해 자신의 상금을 IEEE 트라이 엔지니어링 프로그램에 기부했다.

기술과 인간의 교차점

기술 분야의 다양한 전문가들이 한자리에 모인 이번 행사는 혁신을 촉진하고 글로벌 과제를 해결하기 위해 다양한 분야와 관점을 연결하는 IEEE의 역할을 중점적으로 선보였다. 올해 시상식은 '교차점(Intersections)'이라는 주제로 진행됐으며, 정보 디자이너 조르지아 루피(Giorgia Lupi)와 디자인 회사 펜타그램(Pentagram) 팀이 제작한 데이터 스토리텔링 필름 을 공개해 2026년 수상자들 간의 협력과 연결성을 시각적으로 표현했다.

100년 이상의 역사를 지닌 IEEE 어워드 프로그램은 기술 혁신을 통해 인류의 삶을 개선한 개인과 팀을 기리는 프로그램으로, IEEE 메달 오브 아너를 비롯해 공학•컴퓨팅•기술 분야 전반에 걸친 다양한 상을 수여한다.

IEEE 소개

IEEE는 공익 단체이자 세계 최대 기술 전문 조직으로, 인류의 이익을 위한 기술 발전을 목표로 활동하고 있다. 영향력 있는 학술 출판, 학술대회, 기술 표준 제정, 전문 및 교육 활동 등을 통해 항공우주 시스템, 컴퓨터 및 통신, 생의공학, 전력, 소비자 전자 등 다양한 분야에서 신뢰받는 목소리를 내고 있다. 자세한 내용은 https://www.ieee.org 에서 확인할 수 있다.

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SOURCE IEEE