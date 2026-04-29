IEEE、エンジニアリングとテクノロジーにおける世界的な卓越性の表彰する「2026年 IEEEオナーズ・セレモニー」を開催
ニュース提供IEEE
30 4月, 2026, 06:10 JST
ピスカタウェイ（米国ニュージャージー州）, 2026年4月30日 /PRNewswire/ --全世界に50万人以上の会員を擁し、人類の利益を目指して技術発展を推進する世界最大の技術専門組織、アイ・トリプル・イー（米国電気電子学会：Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE） は、4月24日ニューヨーク市において、一流の技術者、エンジニア、研究者、イノベーターを称える「2026年 IEEEオナーズ・セレモニー（IEEE Honors Ceremony）」を開催しました。
毎年恒例のこのイベントは、エンジニアリングとテクノロジーにおける最も権威ある祭典のひとつとして認識されており、称賛すべきイノベーターを表彰するものです。受賞者は、演算、通信、人工知能、電力・エネルギー、ロボット工学を中心とする分野における飛躍的な進歩の一翼を担い、世界各国の生活、業務、接続の未来を形作っています。
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