IEEE、エンジニアリングとテクノロジーにおける世界的な卓越性の表彰する「2026年 IEEEオナーズ・セレモニー」を開催

2026年度のIEEE会長を務めるMary Ellen Randall氏は、「IEEEオナーズ・セレモニーは、テクノロジーが人類にできることの境界を広げるような仕事をしている個人の並外れた功績を称えるものです。今年の受賞者は、エンジニアリングとテクノロジーが、業界の垣根を超えて世界中でいかに有意義な進歩をもたらすかを実証し、次世代に次に来るものを築くアイディアの源となっています」と述べました。

次世代への道を開く

このセレモニーは、NVIDIAの創設者兼CEOであるJensen Huang氏へのIEEE名誉賞（IEEE Medal of Honor）授与で締めくくられましたが、 これは加速計算と人工知能における先駆的なリーダーシップが評価されたものです。同氏は今回の賞金を全額寄付するとともに、Jen-Hsun and Lori Huang Foundationからの寄付金も加えて、新たに大学院生を支援する奨学金およびIEEEによる「TryEngineering STEM*」イニシアチブへの支援としました。*STEM=Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数学）の略

また、同社の共同設立者であるChris A. Malachowsky氏も、並列コンピューティング・アーキテクチャの先駆者としての業績と、半導体設計における多大な貢献が高く評価され、2026年度IEEE ロバート・N・ノイス・メダル（Robert N. Noyce Medal）を獲得しました。同氏もまた、学齢期の子どもたちに工学を紹介する取り組みへの支援として、IEEE TryEngineeringに賞金を寄付しています。

テクノロジーと人間性の交差点

また、このイベントは、技術分野の優れた頭脳を集結し、画期的なイノベーションを推進して地球全体の課題に対処するために、分野や視点をまとめるIEEEの唯一無二の役割を強調するものです。今年のセレモニーでは「交差点」をテーマとしており、2026年の受賞者をつなぐ共通の道筋や協業を紹介するため、情報デザイナーのGiorgia Lupi氏とパートナーを務めるPentagram社のチームとの共同制作によるデータ映像作品が上映されました。

1世紀以上前に設立された IEEE 表彰プログラム（Awards Program）は、技術を進歩や人類に資する技術革新に寄与した個人やグループを表彰するものです。このプログラムには、IEEE名誉賞や、工学、演算、技術全般にわたるさまざまなメダルや技術分野賞が含まれています。

IEEEについて

アイ・トリプル・イー（米国電気電子学会：Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE）は公益団体であり、人類社会の有益な技術革新に貢献することを目的とした世界最大の技術専門家組織です。引用度の高い論文等の出版、会議の開催、標準規格の策定、教育・キャリア形成の支援を通じて、世界標準、航空宇宙システム、コンピュータ、電気通信から生物医学工学、電力、民生用電子機器に至るまで、さまざまな分野で指導的な役割を担っています。詳しくはhttps://www.ieee.org をご覧ください。

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SOURCE IEEE