El IEEE celebra la excelencia mundial en ingeniería y tecnología en Ceremonia de Honores de 2026

El evento anual es reconocido como una de las celebraciones más prestigiosas en el ámbito de la ingeniería y la tecnología, y rinde homenaje a innovadores de gran prestigio cuyos avances en computación, comunicaciones, inteligencia artificial, potencia y energía, robótica y otros campos están dando forma al futuro de cómo vive, trabaja y se conecta el mundo.

"La Ceremonia de Honores del IEEE celebra los logros extraordinarios de personas cuyo trabajo amplía los límites de lo que la tecnología puede hacer por la humanidad", afirmó Mary Ellen Randall, presidenta del IEEE de 2026. "Los galardonados de este año demuestran cómo la ingeniería y la tecnología impulsan un progreso significativo en todos los sectores y en todo el mundo, inspirando a las generaciones futuras a construir lo que vendrá después".

Preparar el camino para la próxima generación

La noche culminó con la entrega de la Medalla de Honor del IEEE, el máximo galardón de la organización, que se otorgó a Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA, por su liderazgo pionero en computación acelerada e inteligencia artificial. Huang donó el premio en efectivo, al que se sumó una donación adicional de la Fundación Jen-Hsun y Lori Huang, para financiar nuevas becas de posgrado y las iniciativas STEM de IEEE TryEngineering.

El cofundador de NVIDIA, Chris A. Malachowsky, también recibió la Medalla Robert N. Noyce 2026 del IEEE por sus arquitecturas pioneras de computación paralela y su liderazgo en el diseño de semiconductores. Malachowsky también donó su premio en efectivo a IEEE TryEngineering para apoyar iniciativas que ayudan a introducir la ingeniería a los niños en edad escolar.

La intersección entre la tecnología y la humanidad

El evento, que reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo de la tecnología, también destaca la función única que desempeña el IEEE a la hora de aunar disciplinas y perspectivas para impulsar innovaciones revolucionarias y abordar los desafíos mundiales. La ceremonia de este año se centró en el tema "Intersecciones" y presentó una película de narración de datos encargada a la diseñadora de información Giorgia Lupi y su equipo en Pentagram para ilustrar los caminos y colaboraciones compartidos que conectan a los galardonados de 2026.

El Programa de Premios del IEEE, creado hace más de un siglo, reconoce a personas y equipos cuyas innovaciones han impulsado la tecnología y mejorado la condición humana. El programa incluye la Medalla de Honor del IEEE y una variedad de medallas y premios en campos técnicos que abarcan la ingeniería, la computación y la tecnología.

Acerca del IEEE

El IEEE es una organización benéfica pública y la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada a promover el avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. A través de sus publicaciones, conferencias, estándares tecnológicos y actividades profesionales y educativas, ampliamente citadas, el IEEE es una voz de confianza en una amplia variedad de áreas, que van desde las normas internacionales, los sistemas aeroespaciales, las computadoras y las telecomunicaciones hasta la ingeniería biomédica, la energía eléctrica y la electrónica de consumo. Obtenga más información en https://www.ieee.org.

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FUENTE IEEE