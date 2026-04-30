L'IEEE célèbre l'excellence mondiale en ingénierie et en technologie lors de la cérémonie de remise des prix 2026

Cet événement annuel est reconnu comme l'un des évènements les plus prestigieux dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie. Il honore des innovateurs estimés dont les avancées dans les domaines de l'informatique, des communications, de l'intelligence artificielle, de l'énergie, de la robotique et d'autres secteurs façonnent l'avenir de la façon dont le monde vit, travaille et communique.

« La cérémonie de remise des prix de l'IEEE rend hommage aux réalisations exceptionnelles de personnes dont les travaux repoussent les limites de ce que la technologie peut apporter à l'humanité », déclare Mary Ellen Randall, présidente de l'IEEE pour 2026. « Les lauréats de cette année démontrent comment l'ingénierie et la technologie stimulent des progrès substantiels dans tous les secteurs et partout dans le monde, inspirant les générations futures à construire l'avenir. »

Ouvrir la voie à la nouvelle génération

La soirée s'est achevée par la remise de la médaille d'honneur de l'IEEE, la plus haute distinction de l'organisation, à Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, pour son rôle de pionnier dans le domaine de l'informatique accélérée et de l'intelligence artificielle. M. Huang a fait don de la somme remportée, à laquelle s'est ajouté un don supplémentaire de la Fondation Jen-Hsun et Lori Huang, afin de soutenir de nouvelles bourses d'études supérieures et les initiatives STEM de TryEngineering de l'IEEE.

Le cofondateur de NVIDIA Chris A. Malachowsky a également reçu la médaille Robert N. Noyce 2026 de l'IEEE pour son rôle de pionnier dans les architectures informatiques parallèles et son leadership dans la conception de semi-conducteurs. M. Malachowsky a également fait don de la somme remportée à l'IEEE TryEngineering afin de soutenir les initiatives visant à introduire l'ingénierie auprès des enfants en âge scolaire.

À la croisée de la technologie et de l'humanité

Réunissant certains des plus grands esprits dans le domaine de la technologie, cet événement met également en lumière le rôle unique que joue l'IEEE dans le rapprochement des disciplines et des perspectives pour stimuler l'innovation de pointe et relever les défis du monde. La cérémonie de cette année avait pour thème « Intersections » et a dévoilé un film de narration de données commandé et réalisé en collaboration avec la conceptrice d'informations Giorgia Lupi et son équipe chez Pentagram, afin d'illustrer les parcours communs et les collaborations qui relient les lauréats de 2026.

Créé il y a plus d'un siècle, le programme des prix de l'IEEE récompense les personnes et les équipes dont les innovations ont fait progresser la technologie et amélioré la condition humaine. Il comprend la médaille d'honneur de l'IEEE ainsi qu'une série de médailles et de distinctions techniques dans les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et de la technologie.

À propos de l'IEEE

L'IEEE est un organisme caritatif et la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie pour le bien de l'humanité. Grâce à ses publications très citées, à ses conférences, à ses normes techniques et à ses activités professionnelles et éducatives, l'IEEE s'impose comme une référence dans de nombreux domaines, allant des normes internationales aux systèmes aérospatiaux, en passant par l'informatique, les télécommunications, le génie biomédical, l'énergie électrique et l'électronique grand public. Pour en savoir plus, visitez https://www.ieee.org.

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