IEEE celebra la excelencia mundial en ingeniería y tecnología en la ceremonia de entrega de premios de 2026

Este evento anual está reconocido como una de las celebraciones más prestigiosas en el ámbito de la ingeniería y la tecnología, y rinde homenaje a innovadores de gran prestigio cuyos avances en informática, comunicaciones, inteligencia artificial, energía, robótica y otros campos están configurando el futuro de cómo vive, trabaja y se conecta el mundo.

"La Ceremonia de Honores de IEEE celebra los extraordinarios logros de personas cuyo trabajo amplía los límites de lo que la tecnología puede hacer por la humanidad", afirmó Mary Ellen Randall, presidenta de IEEE 2026. "Los galardonados de este año demuestran cómo la ingeniería y la tecnología impulsan un progreso significativo en todos los sectores y en todo el mundo, inspirando a las generaciones futuras a construir lo que vendrá después".

Allanando el camino para la próxima generación

La velada culminó con la entrega de la Medalla de Honor de IEEE, el máximo galardón de la organización, que fue otorgada a Jensen Huang, fundador y consejero delegado de NVIDIA, por su liderazgo pionero en computación acelerada e inteligencia artificial. Huang donó el premio en metálico, al que se sumó una donación adicional de la Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, para financiar nuevas becas de posgrado e iniciativas IEEE TryEngineering STEM.

El cofundador de NVIDIA, Chris A. Malachowsky, también recibió la Medalla Robert N. Noyce de IEEE 2026 por sus arquitecturas pioneras de computación paralela y su liderazgo en el diseño de semiconductores. Malachowsky también donó su premio en metálico a IEEE TryEngineering para apoyar iniciativas que ayudan a introducir la ingeniería entre los niños en edad escolar.

La intersección entre tecnología y humanidad

El evento, que reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo de la tecnología, destaca además el papel único que desempeña IEEE a la hora de aunar disciplinas y perspectivas para impulsar innovaciones revolucionarias y abordar los retos globales. La ceremonia de este año giró en torno al tema 'Intersecciones' y presentó un vídeo narrativo basado en datos, encargado y creado en colaboración con la diseñadora de información Giorgia Lupi y su equipo de Pentagram, con el fin de ilustrar los caminos comunes y las colaboraciones que conectan a los galardonados de 2026.

Creado hace más de un siglo, el IEEE Awards Program reconoce a personas y equipos cuyas innovaciones han impulsado el avance tecnológico y mejorado la condición humana. El programa incluye la Medalla de Honor de IEEE y una serie de medallas y premios en el ámbito técnico que abarcan la ingeniería, la informática y la tecnología.

Acerca de IEEE

El IEEE es una organización benéfica sin ánimo de lucro y la mayor asociación profesional técnica del mundo dedicada a impulsar el avance tecnológico en beneficio de la humanidad. A través de sus publicaciones de gran repercusión, sus congresos, sus normas técnicas y sus actividades profesionales y educativas, IEEE es una referencia de confianza en una amplia variedad de ámbitos, que abarcan desde las normas internacionales, los sistemas aeroespaciales, la informática y las telecomunicaciones hasta la ingeniería biomédica, la energía eléctrica y la electrónica de consumo. Más información en https://www.ieee.org.

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