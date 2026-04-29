IEEE ehrt weltweit herausragende Ingenieur- und Technologieleistungen im Rahmen der 2026 Honors Ceremony

Die jährliche Veranstaltung gilt als eine der renommiertesten Preisverleihungen im Bereich Ingenieurwesen und Technologie. Auf ihr werden angesehene Innovatoren geehrt, deren bahnbrechende Errungenschaften in den Bereichen Informatik, Kommunikation, künstliche Intelligenz, Energie, Robotik und anderen Fachgebieten die Zukunft der Art und Weise prägen, wie die Menschheit lebt, arbeitet und miteinander vernetzt ist.

„Die IEEE Honors Ceremony würdigt die außergewöhnlichen Leistungen von Personen, deren Arbeit die Grenzen dessen, was Technologie für die Menschheit tun kann, erweitert", sagte Mary Ellen Randall, IEEE President 2026. „Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, wie Ingenieurwesen und Technologie in allen Branchen und auf der ganzen Welt den Fortschritt vorantreiben und künftige Generationen dazu inspirieren, die Zukunft zu gestalten."

Den Weg für die nächste Generation ebnen

Den Höhepunkt des Abends bildete die Verleihung der IEEE Medal of Honor, der höchsten Auszeichnung des Verbandes, an Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, für seine bahnbrechenden Leistungen im Bereich des beschleunigten Computings und der künstlichen Intelligenz. Huang spendete den Geldpreis zusammen mit einer zusätzlichen Spende der Jen-Hsun und Lori Huang Stiftung, um neue Stipendien für Hochschulabsolventinnen und -absolventen und MINT-Initiativen im Rahmen des IEEE TryEngineering-Programms zu unterstützen.

Der Mitbegründer von NVIDIA Chris A. Malachowsky wurde außerdem mit der 2026 IEEE Robert N. Noyce Medal für seine bahnbrechenden parallelen Rechnerarchitekturen und seine führende Rolle im Halbleiterdesign ausgezeichnet. Malachowsky spendete seinen Geldpreis ebenfalls an IEEE TryEngineering zur Unterstützung von Initiativen, die Kindern im Schulalter das Ingenieurwesen näher bringen.

Schnittpunkt von Technologie und Menschheit

Die Veranstaltung, bei der einige der besten Köpfe der Technologiebranche zusammenkommen, unterstreicht auch die einzigartige Rolle des IEEE bei der Zusammenführung von Disziplinen und Perspektiven, um bahnbrechende Innovationen voranzutreiben und globale Herausforderungen anzugehen. Die diesjährige Zeremonie stand unter dem Motto „Intersections" (Schnittpunkte) und zeigte unter anderem einen in Auftrag gegebenen Film über Daten-Geschichten, der zusammen mit der Informationsdesignerin Giorgia Lupi und ihrem Team bei Pentagram erstellt wurde und die gemeinsamen Wege und Kooperationen zwischen den 2026 Geehrten illustriert.

Das IEEE Awards Program wurde vor mehr als einem Jahrhundert ins Leben gerufen und zeichnet Einzelpersonen und Teams aus, deren Innovationen die Technologie vorangebracht und die Lebensbedingungen der Menschen verbessert haben. Das Programm umfasst die IEEE Medal of Honor und eine Reihe von Medaillen und Auszeichnungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Informatik und Technologie.

Informationen zum IEEE

Das IEEE ist eine gemeinnützige Organisation und der weltweit größte technische Berufsverband, der sich für die Förderung von Technologie zum Wohle der Menschheit einsetzt. Mit vielfach zitierten Publikationen, Konferenzen, Technologiestandards sowie beruflichen und Bildungsangeboten ist das IEEE eine maßgebliche Instanz in zahlreichen Bereichen, die von globalen Standards und Luft- und Raumfahrt über Computer und Telekommunikation bis hin zu Biomedizintechnik, Energie und Unterhaltungselektronik reichen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ieee.org.

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