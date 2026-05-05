IGT Solutions renova a marca como Atain, marcando uma nova era como parceira de orquestração empresarial

GURUGRAM, Índia, 5 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- IGT Solutions anunciou hoje a mudança de marca para Atain, revelando uma nova identidade que reflete a evolução da empresa em um parceiro confiável, orientado por valor e baseado em resultados para empresas globais.

Ao longo dos anos, a presença da empresa tornou-se verdadeiramente global, suas capacidades se expandiram tanto organicamente quanto por meio de aquisições, e sua ênfase em IA + pessoas criou a necessidade de uma identidade de mercado mais nítida, alinhada a essas mudanças.

Atain, Assured Outcomes

Atain reflete a principal promessa da empresa, uma mudança de ser definido como um parceiro de terceirização para se tornar um Parceiro de Orquestração Empresarial focado em resultados. Com base em um forte DNA de entrega de resultados, a empresa continua a aproveitar sua herança em operações, excelência em entrega e profunda experiência no domínio de viagens, enquanto expande sua capacidade de resolver desafios cada vez mais complexos em todos os setores.

Como a Atain oferece resultados garantidos

Como parceira de orquestração empresarial, a Atain sincroniza pessoas, processos e plataformas com a IA para redefinir o futuro do trabalho. Ao orquestrar a experiência, a empresa acelera a velocidade, elimina a variabilidade e oferece resultados garantidos.

Isso é possível por meio de um conjunto diferenciado de recursos, incluindo o SMART Framework, que impulsiona métricas superiores por meio de trabalho redefinido por IA, e o TechBud.AI, uma base GenAI construída sobre arquitetura de piloto zero e padrões certificados pela ISO 42001 para IA responsável e auditável. É ainda reforçada por um ecossistema de parceiros com curadoria de hiperescaladores líderes e tecnologias empresariais, bem como um conjunto abrangente de serviços especializados que abrangem a Experiência do Cliente em IA, Confiança e Segurança, Operações Empresariais, Serviços de Tecnologia e uma Plataforma de Orquestração e Automação Empresarial com profunda experiência no setor de viagens e hospitalidade, serviços bancários e financeiros e varejo e comércio eletrônico.

"Esta nova marca reflete nossa herança e nosso futuro", disse Katie Stein, diretora executiva da Atain. "Entregamos excelência operacional e resultados mensuráveis. Hoje, nossos clientes precisam de mais; eles precisam de um parceiro que possa combinar experiência, IA e inovação para ajudá-los a se mover mais rapidamente, operar de forma mais inteligente e alcançar resultados garantidos. A Atain é o nosso compromisso de oferecer exatamente isso."

A Atain continuará a investir em talento, inovação e capacidades que ajudem as empresas a crescer com confiança e a permanecer à frente em um ecossistema em rápida evolução.

Sobre o Atain

A Atain é uma parceira de orquestração empresarial que alinha pessoas, processos e plataformas com a IA para redefinir o trabalho e oferecer resultados garantidos. Ele é ativado por meio do SMART Framework, gerando métricas superiores com trabalho redefinido por IA, a plataforma TechBud.AI, uma base GenAI baseada na arquitetura zero-pilot e nos padrões ISO 42001, um ecossistema robusto de parceiros e profundo conhecimento de domínio.

O Unified Hub da Atain detecta, prevê e reorquestra continuamente o trabalho entre pessoas, processos e plataformas para fornecer resultados garantidos. Os centros de habilidade e escala (CoS2) combinam profundo conhecimento com IA para fornecer resultados garantidos.

Para mais informações, acesse www.atain.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2972798/Atain_Assured_outcomes.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2971909/Atain_Logo.jpg

FONTE IGT Solutions