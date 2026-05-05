IGT Solutionsが Atainに社名変更し、エンタープライズ・オーケストレーション・パートナーとして新時代を迎える

インド・グルグラム, 2026年5月5日 /PRNewswire/ -- IGT Solutionsは、Atainに社名を変更し、グローバル企業にとって信頼できる、価値主導の、成果ベースのパートナーへの進化を反映した新しいアイデンティティを公開しました。

この数年で、当社は真のグローバル展開を実現し、その能力は組織的および買収を通じて拡大するなか、AI＋人材に重点を置くことで、こうしたシフトに沿ったよりシャープなマーケット・アイデンティティが必要とされるようになりました。

Atain, Assured Outcomes

Atainは、アウトソーシング・パートナーから、成果を重視するエンタープライズ・オーケストレーション・パートナーへの転換という、同社の中核的な約束を反映しています。結果を出すという強力なDNAのうえに築かれた事業は、オペレーション、デリバリー・エクセレンス、旅行分野の深い専門知識という伝統を生かしながら、業界を超えて複雑化する課題を解決する能力を拡大し続けています。

Atainはどのように確実な成果をもたらすか

エンタープライズ・オーケストレーション・パートナーとして、Atainは人、プロセス、プラットフォームをAIと同期させ、仕事の未来を再定義します。専門知識をオーケストレーションすることで、同社は速度を加速し、ばらつきをなくし、確実な成果を提供します。

これは、AIによって再定義された作業を通じて優れた指標を推進するSMARTフレームワークや、ゼロパイロット・アーキテクチャとISO 42001認証基準に基づいて構築された生成AI基盤であるTechBud.AIなど、差別化された一連の機能によって可能になります。また、AIカスタマー・エクスペリエンス、トラスト＆セーフティ、エンタープライズ・オペレーション、テクノロジー・サービス、エンタープライズ・オーケストレーション＆オートメーション・プラットフォームなど、旅行・ホスピタリティ、銀行・金融サービス、小売・eコマースなど各業界に精通した包括的な専門サービスも提供しています。

「今回のリブランドは、当社の伝統と未来の両方を反映したものです」と、Atainの最高経営責任者（CEO）であるKatie Steinは述べています。「我々はオペレーショナル・エクセレンスと測定可能な結果を提供してきました。専門知識、AI、イノベーションを組み合わせて、より速く、よりスマートに業務を遂行し、確実な成果を達成できるよう支援できるパートナーを必要としているのです。Atainは、まさにそれを実現するための私たちの取り組みなのです。」

Atainは、企業が自信を持って成長し、急速に進化するエコシステムの中で優位に立ち続けることができるよう、人材、イノベーション、能力への投資を続けていきます。

Atainについて

Atainは、人、プロセス、そしてプラットフォームをAIと連携させ、仕事を再定義し、確実な成果をもたらすエンタープライズ・オーケストレーション・パートナーです。これは、AIによって再定義された作業で優れた指標を推進するSMARTフレームワーク、ゼロパイロット・アーキテクチャとISO 42001標準に基づいて構築された生成AI基盤であるTechBud.AIプラットフォーム、強固なパートナー・エコシステム、および深い専門知識によって実現されます。

Atainのユニファイド・ハブは、人、プロセス、プラットフォームを横断して継続的に検知、予測、再オーケストレーションを行い、確実な成果をもたらします。センター・オブ・スキル・アンド・スケール（CoS2 ）は、深い専門知識とAIを組み合わせ、確実な成果を提供します。

詳細は www.atain.comをご覧ください。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2972798/Atain_Assured_outcomes.jpg

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2971909/Atain_Logo.jpg

SOURCE IGT Solutions