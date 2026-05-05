IGT 솔루션즈, 어테인으로 사명 변경…엔터프라이즈 오케스트레이션 파트너로 새 도약

구루그람, 인도, 2026년 5월 5일 /PRNewswire/ -- IGT 솔루션즈가 사명을 어테인(Atain)으로 변경했다고 5월 4일 발표했다. 글로벌 기업들을 대상으로 신뢰 기반, 가치 중심, 성과 지향적 파트너로 진화하겠다는 새 브랜드 아이덴티티가 담긴 사명이다.

어테인은 수년에 걸쳐 글로벌 시장에서 입지를 확장해 왔으며, 자체 성장과 인수합병을 통해 역량을 강화해 왔다. 또한 'AI + 사람' 중심 전략을 강조하면서 이러한 변화에 부합하는 보다 명확한 시장 정체성의 필요성이 커졌다.

Atain, Assured Outcomes

어테인은 회사의 핵심 약속을 반영하는 이름으로, 단순 아웃소싱 파트너에서 벗어나 성과 중심의 엔터프라이즈 오케스트레이션 파트너로 전환했음을 의미한다. 성과 창출에 강점을 지닌 기업 DNA를 바탕으로, 기존의 운영 역량, 탁월한 실행력, 여행 산업에 대한 깊은 전문성을 지속 활용하는 동시에 다양한 산업에서 점점 복잡해지는 과제를 해결할 수 있는 역량을 확장하고 있다.

어테인의 성과 보장 실현 방식

어테인은 엔터프라이즈 오케스트레이션 파트너로서 사람, 프로세스, 플랫폼을 AI와 결합해 미래의 업무 방식을 새롭게 제시하고 있다. 또 전문성을 유기적으로 통합해 업무 속도를 높이고 변동성을 줄이며, 확실한 성과를 이룩하고 있다.

이것이 가능한 것은 차별화된 역량이 있어서다. AI 기반 업무 혁신을 통해 우수한 성과 지표를 창출하는 SMART 프레임워크(SMART Framework), 제로-파일럿 아키텍처와 ISO 42001 인증 기준을 기반으로 책임성과 감사 가능성을 확보한 생성형 AI 플랫폼 테크버드.AI(TechBud.AI)가 대표적이다. 또 주요 하이퍼스케일러 및 엔터프라이즈 기술 기업으로 구성된 파트너 생태계와 함께, AI 기반 고객 경험, 신뢰 및 안전(Trust & Safety), 엔터프라이즈 운영, 기술 서비스, 그리고 산업별 전문성을 갖춘 엔터프라이즈 오케스트레이션 및 자동화 플랫폼 등 다양한 전문 서비스 포트폴리오도 제공한다. 특히 여행 및 호텔, 금융 서비스, 리테일 및 이커머스 분야에서 현업 전문성이 높다.

케이티 스타인(Katie Stein) 어테인 최고경영자는 "이번 리브랜딩은 회사의 유산과 미래를 모두 반영한 것"이라며 "회사는 그동안 운영 효율성과 측정 가능한 성과를 제공해 왔지만, 이제 고객은 더 많은 것을 요구한다. 전문성, AI, 혁신을 결합해 더 빠르고 스마트하게 운영하며 확실한 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 파트너를 원하고 있다. 어테인은 바로 그 약속을 실현하겠다는 회사의 의지"라고 말했다.

어테인은 앞으로도 기업들이 빠르게 변화하는 환경에서 지속적으로 성장하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 인재, 혁신, 역량에 대한 투자를 이어갈 계획이다.

어테인 소개

어테인은 사람, 프로세스, 플랫폼을 AI와 결합해 차원이 다른 업무 방식을 제시하고 성과를 보장해 주는 엔터프라이즈 오케스트레이션 파트너다. SMART 프레임워크를 통해 AI 기반 업무 혁신으로 우수한 성과 지표를 창출하고, 제로-파일럿 아키텍처 및 ISO 42001 기준에 기반한 생성형 AI 플랫폼 테크버드.AI(TechBud.AI), 강력한 파트너 생태계, 깊이 있는 산업 전문성을 바탕으로 서비스를 제공하고 있다.

어테인의 유니파이드 허브(Unified Hub)는 사람, 프로세스, 플랫폼 전반의 업무를 지속적으로 감지, 예측하고 재조정해 안정적인 성과를 약속한다. 또 기능 규모 센터(CoS2)는 AI와 전문성을 결합해 성과를 극대화한다.

자세한 내용은 www.atain.com에서 확인할 수 있다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2972798/Atain_Assured_outcomes.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2971909/Atain_Logo.jpg

SOURCE IGT Solutions