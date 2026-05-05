IGT Solutions cambia su imagen de marca y se denomina Atain, lo que marca una nueva era como socio de organización empresarial

GURUGRAM, India, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, IGT Solutions anunció que cambia su imagen de marca y se denomina Atain y da a conocer una nueva identidad que refleja la evolución de la empresa en un socio confiable, basado en resultados y basado en valores para empresas a nivel mundial.

A lo largo de los años, la presencia de la empresa se ha vuelto verdaderamente global, sus capacidades se han expandido tanto orgánicamente como mediante adquisiciones, y su énfasis en IA + personas ha creado la necesidad de una identidad de mercado más definida y alineada con estos cambios.

Atain, Assured Outcomes

Atain refleja la promesa central de la empresa, un cambio de ser definido como un socio de externalización a convertirse en un socio de organización empresarial centrado en los resultados. Construida sobre una sólida identidad de entrega de resultados, la empresa continúa aprovechando su herencia en operaciones, excelencia en la entrega y una profunda experiencia en el ámbito de los viajes, a la vez que amplía su capacidad para resolver desafíos cada vez más complejos en todos los sectores.

Cómo Atain ofrece resultados garantizados

Como socio de organización empresarial, Atain sincroniza personas, procesos y plataformas con la IA para redefinir el futuro del trabajo. Al organizar la experiencia, la empresa acelera la velocidad, elimina la variabilidad y ofrece resultados garantizados.

Estas características son posibles gracias a un conjunto diferenciado de capacidades, entre las que se incluyen el marco SMART, que genera métricas de calidad superior mediante un trabajo redefinido por IA, y TechBud.AI, una plataforma de IA generativa basada en una arquitectura sin intervención humana y en normas certificadas según la norma ISO 42001 para una IA responsable y auditable. Se ve reforzada por un ecosistema seleccionado de socios de hiperescaladores y tecnologías empresariales líderes, así como por un conjunto integral de servicios especializados que abarcan la experiencia del cliente de IA, la confianza y la seguridad, las operaciones empresariales, los servicios tecnológicos y una plataforma de organización y automatización empresarial con una profunda experiencia en el sector de viajes y hospitalidad, servicios bancarios y financieros, y comercio minorista y electrónico.

"Este cambio de imagen de marca refleja tanto nuestra herencia como nuestro futuro", afirmó Katie Stein, directora ejecutiva de Atain. "Hemos entregado excelencia operativa y resultados medibles. Hoy en día, nuestros clientes necesitan más; necesitan un socio que pueda combinar experiencia, IA e innovación para ayudarlos a avanzar más rápido, operar de manera más inteligente y lograr resultados seguros. Atain es nuestro compromiso de ofrecer exactamente eso".

Atain continuará invirtiendo en talentos, innovación y capacidades que ayuden a las empresas a crecer con confianza y mantenerse a la vanguardia en un ecosistema en rápida evolución.

Acerca de Atain

Atain es un socio de organización empresarial que alinea a las personas, los procesos y las plataformas con la IA para redefinir el trabajo y ofrecer resultados seguros. Esto es posible gracias al marco SMART, que genera métricas de alta calidad mediante un trabajo redefinido por la IA, la plataforma TechBud.AI, una base de IA generativa construida sobre una arquitectura sin intervención humana y conforme a las normas ISO 42001, un sólido ecosistema de socios y una profunda experiencia en el sector.

El centro unificado de Atain detecta, predice y reorganiza continuamente el trabajo entre personas, procesos y plataformas para ofrecer resultados seguros. Los centros de habilidades y escala (CoS2) combinan una amplia experiencia con IA para ofrecer resultados seguros.

Para más información, visite www.atain.com

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FUENTE IGT Solutions