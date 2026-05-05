IGT Solutions devient Atain pour marquer une nouvelle ère en tant que partenaire d'orchestration d'entreprise

GURUGRAM, Inde, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- IGT Solutions annonce aujourd'hui avoir changé de nom pour devenir Atain, dévoilant une nouvelle identité qui reflète l'évolution de la société en tant que partenaire de confiance, axé sur la valeur et les résultats pour les entreprises mondiales.

Au fil des ans, l'entreprise a établi une présence véritablement mondiale, ses capacités se sont développées à la fois organiquement et par le biais d'acquisitions, et l'accent mis sur l'IA et les talents a créé le besoin d'une identité plus nette et en phase avec ces évolutions.

Atain, Assured Outcomes

Atain reflète la promesse fondamentale de l'entreprise, à savoir passer du statut de partenaire d'externalisation à celui de partenaire d'orchestration d'entreprise axé sur les résultats. Forte d'un solide pédigré en termes de résultats, l'entreprise continue de s'appuyer sur son héritage en opérations, excellence des prestations et expertise approfondie dans le domaine du voyage, tout en développant sa capacité à relever des défis de plus en plus complexes dans tous les secteurs d'activité.

L'approche d'Atain permet de fournir des résultats garantis

En tant que partenaire d'orchestration d'entreprise, Atain synchronise les personnes, les processus et les plateformes avec l'IA pour redéfinir l'avenir du travail. En orchestrant l'expertise, l'entreprise accélère la vitesse, élimine la variabilité et garantit les résultats.

Cela est possible grâce à un ensemble différencié de capacités, y compris le cadre SMART, qui réalise des mesures supérieures grâce à un travail redéfini par l'IA, et TechBud.AI, une fondation d'IA générative construite sur une architecture zéro-pilote et des normes certifiées ISO 42001 pour une IA responsable et vérifiable. La société est en outre renforcée par un écosystème de partenaires sélectionnés, composé de grandes entreprises et de technologies de premier plan, ainsi que par une gamme complète de services spécialisés couvrant l'expérience client en matière d'IA, la confiance et la sécurité, les opérations d'entreprise, les services technologiques et une plateforme d'orchestration et d'automatisation d'entreprise dotée d'une expertise sectorielle approfondie dans les domaines du voyage et de l'hôtellerie, de la banque et des services financiers, ainsi que de la vente au détail et du commerce en ligne.

« Ce changement de nom reflète à la fois notre héritage et notre avenir », déclare Katie Stein, CEO d'Atain. « Nous avons atteint l'excellence opérationnelle et obtenu des résultats mesurables. Aujourd'hui, nos clients ont besoin de plus ; ils ont besoin d'un partenaire qui puisse combiner l'expertise, l'IA et l'innovation pour les aider à avancer plus rapidement, à opérer plus intelligemment et à obtenir des résultats garantis. Atain est notre engagement à relever tous ces défis. »

Atain continuera à investir dans les talents, l'innovation et les capacités qui aident les entreprises à se développer en toute confiance et à garder une longueur d'avance dans un écosystème qui évolue rapidement.

À propos d'Atain

Atain est un partenaire d'orchestration d'entreprise qui aligne les personnes, les processus et les plateformes avec l'IA pour redéfinir le travail et fournir des résultats garantis. Cette orchestration est rendue possible grâce au cadre SMART, qui permet d'obtenir des mesures supérieures avec un travail redéfini par l'IA, la plateforme TechBud.AI, une fondation d'IA générative construite sur une architecture zéro-pilote et la norme ISO 42001, un écosystème de partenaires solide et une expertise sectorielle approfondie.

Le hub unifié d'Atain détecte, prédit et réorganise en continu le travail entre les personnes, les processus et les plateformes afin de garantir les résultats. Les centres de compétences et d'échelle (CoS2) combinent une expertise approfondie avec l'IA pour fournir des résultats garantis.

Pour plus d'informations, consultez le site www.atain.com

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