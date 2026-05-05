IGT Solutions cambia su nombre a Atain, marcando una nueva era como socio de orquestación empresarial

GURUGRAM, India, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- IGT Solutions anunció hoy su cambio de marca a Atain, presentando una nueva identidad que refleja la evolución de la compañía hacia un socio confiable, orientado al valor y basado en resultados para empresas globales.

Con el paso de los años, la presencia de la empresa se ha globalizado, sus capacidades se han expandido tanto orgánicamente como mediante adquisiciones, y su enfoque en la IA y las personas ha generado la necesidad de una identidad de mercado más definida y alineada con estos cambios.

Atain, Assured Outcomes

Atain refleja la promesa fundamental de la empresa: pasar de ser un socio de externalización a un socio de orquestación empresarial centrado en los resultados. Con una sólida trayectoria en la obtención de resultados, la empresa sigue aprovechando su experiencia en operaciones, excelencia en la prestación de servicios y profundo conocimiento del sector turístico, al tiempo que amplía su capacidad para resolver desafíos cada vez más complejos en diversos sectores.

Cómo Atain garantiza resultados

Como socio de orquestación empresarial, Atain sincroniza personas, procesos y plataformas con la IA para redefinir el futuro del trabajo. Al orquestar la experiencia, la empresa acelera la velocidad, elimina la variabilidad y ofrece resultados garantizados.

Esto se logra mediante un conjunto diferenciado de capacidades, que incluye el Marco SMART, que impulsa métricas superiores a través del trabajo redefinido por la IA, y TechBud.AI, una plataforma GenAI basada en una arquitectura de cero piloto y estándares certificados ISO 42001 para una IA responsable y auditable. Se refuerza aún más con un ecosistema selecto de socios, compuesto por proveedores de servicios en la nube líderes y tecnologías empresariales, así como con un conjunto integral de servicios especializados que abarcan la experiencia del cliente con IA, la confianza y la seguridad, las operaciones empresariales, los servicios tecnológicos y una plataforma de orquestación y automatización empresarial con amplia experiencia en los sectores de viajes y hostelería, banca y servicios financieros, y comercio minorista y electrónico.

"Este cambio de marca refleja tanto nuestra herencia como nuestro futuro", afirmó Katie Stein, consejera delegada de Atain. "Hemos brindado excelencia operativa y resultados medibles. Hoy, nuestros clientes necesitan más; necesitan un socio que combine experiencia, IA e innovación para ayudarlos a actuar con mayor rapidez, operar de manera más inteligente y lograr resultados garantizados. Atain es nuestro compromiso para ofrecer precisamente eso".

Atain continuará invirtiendo en talento, innovación y capacidades que ayuden a las empresas a crecer con confianza y mantenerse a la vanguardia en un ecosistema en rápida evolución.

Acerca de Atain

Atain es un socio de orquestación empresarial que alinea personas, procesos y plataformas con IA para redefinir el trabajo y ofrecer resultados garantizados. Esto se logra mediante el Marco SMART, que impulsa métricas superiores con trabajo redefinido por IA, la plataforma TechBud.AI, una base GenAI construida sobre arquitectura cero-piloto y estándares ISO 42001, un sólido ecosistema de socios y una profunda experiencia en el sector.

Unified Hub de Atain detecta, predice y reorquesta continuamente el trabajo en personas, procesos y plataformas para ofrecer resultados garantizados. Los centros de habilidad y escala (CoS2) combinan una profunda experiencia con IA para ofrecer resultados garantizados.

Para obtener más información, visite www.atain.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2972798/Atain_Assured_outcomes.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2971909/Atain_Logo.jpg