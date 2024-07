iHerb® Anuncia Nova Parceria Global de Distribuição Online com The Vitamin Shoppe®

Marcas proprietárias de suplementos, incluindo The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® e BodyTech® Elite, agora estão disponíveis em mais de 180 países via iHerb

IRVINE, Califórnia, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje foi alcançada uma marca expressiva no setor de saúde e bem-estar, visto que a iHerb, uma das principais varejistas do mundo em comércio eletrônico de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, anuncia uma parceria com a The Vitamin Shoppe para levar o portfólio líder de marcas proprietárias da varejista norte-americana a milhões de novos consumidores em todo o mundo.

Crédito da foto: The Vitamin Shoppe

De suplementos para cuidados com a pele a itens de mercearia, a iHerb envia mais de 50.000 produtos de mais de 1.800 marcas para mais de 180 países. Com esta parceria, os consumidores de produtos de saúde e bem-estar agora podem acessar a inovadora gama de marcas premium da The Vitamin Shoppe, incluindo The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech ® e BodyTech® Elite, na plataforma online global da iHerb.

Muriel Gonzalez, Presidente da The Vitamin Shoppe, comentou: "Na The Vitamin Shoppe, acreditamos que todos merecem ter uma boa saúde, por isso estamos especialmente satisfeitos por agora oferecer os nossos suplementos de alta qualidade e fórmulas avançadas de nutrição desportiva a milhões de novos consumidores em mercados de todo o mundo, graças ao alcance global da iHerb. Nossa coleção de marcas e produtos exclusivos está sempre entre os mais vendidos em nossos negócios nos EUA, devido à sua qualidade reconhecida, inovação e valor. Estamos ansiosos para trazer esses padrões líderes do setor para nossa parceria com a iHerb e sua extensa base de clientes internacionais."

A iHerb agora oferece mais de 250 produtos da The Vitamin Shoppe, além de centenas de outros que serão lançados nos próximos meses. As marcas disponíveis são:

A marca The Vitamin Shoppe ® é uma linha completa de mais de 800 vitaminas, minerais e suplementos de alta qualidade para ajudá-lo a alcançar a sua melhor versão, independentemente do que você a considere ser.





® é uma linha completa de mais de 800 vitaminas, minerais e suplementos de alta qualidade para ajudá-lo a alcançar a sua melhor versão, independentemente do que você a considere ser. O Vthrive The Vitamin Shoppe ® ajuda você a alcançar o próximo nível em sua jornada de bem-estar por meio de produtos inovadores, respaldados por pesquisas e baseados em soluções.





® ajuda você a alcançar o próximo nível em sua jornada de bem-estar por meio de produtos inovadores, respaldados por pesquisas e baseados em soluções. A BodyTech ® é uma ampla gama de suplementos nutricionais esportivos testados e de qualidade criados para permitir que você atinja seus objetivos de condicionamento físico, independentemente do seu nível atual.





® é uma ampla gama de suplementos nutricionais esportivos testados e de qualidade criados para permitir que você atinja seus objetivos de condicionamento físico, independentemente do seu nível atual. A BodyTech® Elite oferece fórmulas de nutrição esportiva avançadas e de maior potência para atletas de alto desempenho que exigem o melhor de si mesmos.

Cada produto da família de marcas The Vitamin Shoppe é submetido a 320 etapas rigorosas de garantia de qualidade, com pureza e potência dos ingredientes verificadas por laboratórios independentes terceirizados. Os clientes podem se sentir confiantes de que todos os produtos das marcas da The Vitamin Shoppe atendem ou excedem os padrões de qualidade do setor.

A iHerb, conhecida por seu compromisso de fornecer aos clientes a melhor seleção de produtos naturais a preços competitivos, compartilha a dedicação da The Vitamin Shoppe à qualidade e à satisfação do cliente. Esta parceria destaca o objetivo comum de ambas as empresas de apoiar os indivíduos em suas jornadas de bem-estar ao longo da vida.

"Desde a sua fundação, a iHerb tem fornecido aos clientes em todo o mundo produtos autênticos de marcas confiáveis e reverenciadas. Estamos orgulhosos de receber as marcas proprietárias da The Vitamin Shoppe em nosso site, enriquecendo ainda mais nossas diversas ofertas de produtos ", disse Lindsey Wiefels, vice-presidente sênior de merchandising da iHerb. "Nossa colaboração e parceria nos permitem cumprir nossa missão de proporcionar aos clientes em todo o mundo acesso aos produtos de saúde e bem-estar da mais alta qualidade. Juntamente com a The Vitamin Shoppe, estamos ansiosos para capacitar os indivíduos a priorizar seu bem-estar físico e emocional."

Utilizando sua vasta rede de logística, a iHerb envia diretamente todos os produtos para os clientes a partir de um de seus centros de distribuição climatizados compatíveis com GMP ou ISO localizados nos EUA e na Ásia. Todas as instalações da iHerb possuem controle de temperatura, que é mantida entre 23 e 24 graus Celsius, o que protege os produtos de condições prejudiciais, como calor extremo, frio e umidade.

Sobre a iHerb:

A iHerb é um dos principais varejistas de comércio eletrônico do mundo, dedicado a oferecer uma vasta seleção de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar de mais de 1.800 marcas conceituadas. Apoiada por uma força de trabalho global de 3.000 membros, a iHerb atende a mais de 10 milhões de clientes globais ativos em mais de 180 países e 19 idiomas. A sofisticada rede de logística global da iHerb está ancorada por oito centros de atendimento climatizados localizados nos EUA e na Ásia, proporcionando aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Irvine, Califórnia, a iHerb tem como missão tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, visite corporate.iherb.com.

Sobre a The Vitamin Shoppe

Lifelong Wellness Starts Here™ (o bem-estar vitalício começa aqui). A Vitamin Shoppe®, uma subsidiária do Franchise Group, Inc., é uma empresa global de varejo especializado omnicanal e de estilo de vida de bem-estar com a missão de fornecer aos clientes os produtos, orientações e serviços mais confiáveis para apoiá-los em suas jornadas de bem-estar ao longo da vida. Com sede em Secaucus, Nova Jersey, a Empresa oferece uma variedade abrangente de soluções nutricionais, incluindo vitaminas, minerais, nutrição esportiva, suplementos especiais, ervas, remédios homeopáticos e produtos ecológicos. Além de transportar produtos de aproximadamente 700 marcas nacionais, a The Vitamin Shoppe oferece produtos de suas marcas proprietárias em seus canais próprios e de atacado, incluindo: The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactor™, fitfactor KETO™, plnt ®, ProBioCare ®, True Athlete® e TrueYou™. Nos EUA, a Empresa realiza negócios através de aproximadamente 700 lojas de varejo operadas pela empresa e franquias sob os banners The Vitamin Shoppe e Super Supplements™, e através de seu site, www.vitaminshoppe.com. Globalmente, a The Vitamin Shoppe atende clientes em mercados selecionados da Ásia, América do Sul e América Central por meio de parceiros omnicanal locais.

