iHerb® представляет новое глобальное партнерство с The Vitamin Shoppe®

iHerb® представляет новое глобальное партнерство в области онлайн-дистрибуции с The Vitamin Shoppe®

Запатентованные бренды пищевых добавок, включая The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® и BodyTech® Elite, теперь доступны в более чем 180 странах через iHerb

ИРВАЙН, Калифорния, 11 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодняшний день знаменует собой важную веху в индустрии здравоохранения и велнеса. Компания iHerb, один из ведущих мировых ритейлеров в сфере электронной торговли витаминами, минералами, пищевыми добавками и другими продуктами для здоровья и велнеса, объявляет о партнерстве с The Vitamin Shoppe, чтобы представить ведущий портфель собственных брендов американского ритейлера миллионам новых потребителей по всему миру.

Photo credit: The Vitamin Shoppe

От пищевых добавок до средств по уходу за кожей и продуктов iHerb поставляет более 50 000 продуктов от более чем 1 800 брендов в более чем 180 стран мира. Благодаря этому партнерству потребители товаров для здоровья и велнеса теперь могут получить доступ к инновационному ассортименту премиальных брендов The Vitamin Shoppe, включая The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe ®, BodyTech® и BodyTech® Elite на глобальной онлайн-платформе iHerb.

Мюриэль Гонсалес (Muriel Gonzalez), президент The Vitamin Shoppe, прокомментировала: «В The Vitamin Shoppe мы считаем, что каждый заслуживает хорошего здоровья, поэтому мы особенно рады предложить наши высококачественные пищевые добавки и передовые формулы спортивного питания миллионам новых потребителей на рынках по всему миру через глобальный охват iHerb. Наша коллекция эксклюзивных брендов и продуктов неизменно является лидером продаж в американском сегменте нашего бизнеса благодаря их надежному качеству, инновациям и ценности. Мы с нетерпением ждем возможности привнести эти ведущие отраслевые стандарты в наше партнерство с iHerb и его обширной международной клиентской базой».

в настоящее время iHerb предлагает более 250 продуктов от The Vitamin Shoppe, и еще сотни планируется выпустить в ближайшие месяцы. Доступные бренды:

Бренд Vitamin Shoppe ® представляет собой полную линейку из более чем 800 высококачественных витаминов, минералов и пищевых добавок, которые помогут вам достичь наилучшего самочувствия, независимо от того, как вы его определяете.





® представляет собой полную линейку из более чем 800 высококачественных витаминов, минералов и пищевых добавок, которые помогут вам достичь наилучшего самочувствия, независимо от того, как вы его определяете. Vthrive The Vitamin Shoppe ® поможет вам выйти на новый уровень в своем оздоровительном путешествии благодаря инновационным продуктам, основанным на исследованиях, и предложении решений.





® поможет вам выйти на новый уровень в своем оздоровительном путешествии благодаря инновационным продуктам, основанным на исследованиях, и предложении решений. BodyTech ® – это широкий спектр проверенных, качественных добавок для спортивного питания, созданных для того, чтобы вы могли достичь поставленных фитнес-целей, независимо от уровня вашей подготовки.





® – это широкий спектр проверенных, качественных добавок для спортивного питания, созданных для того, чтобы вы могли достичь поставленных фитнес-целей, независимо от уровня вашей подготовки. BodyTech® Elite предлагает передовые, более мощные формулы спортивного питания для атлетов спорта высоких достижений, которые требуют от себя самого лучшего.

Каждый продукт из семейства брендов The Vitamin Shoppe проходит 320 этапов строгого контроля качества, при этом чистота и эффективность ингредиентов проверяются независимыми сторонними лабораториями. Клиенты могут быть уверены, что все продукты брендов The Vitamin Shoppe соответствуют отраслевым стандартам качества или превосходят их.

iHerb, известная своей приверженностью предоставлению клиентам лучшего выбора натуральных продуктов по конкурентным ценам, разделяет приверженность The Vitamin Shoppe качеству и удовлетворенности клиентов. Это партнерство подчеркивает общую цель обеих компаний по поддержке людей на их пути к благополучию на протяжении всей жизни.

«С момента своего основания iHerb предоставляет клиентам по всему миру аутентичные продукты от проверенных, надежных и уважаемых брендов. Мы с гордостью приветствуем фирменные бренды The Vitamin Shoppe на нашем сайте, еще больше обогащая наши разнообразные предложения продуктов», – сказала Линдси Вифельс (Lindsey Wiefels), старший вице-президент по мерчандайзингу iHerb. «Наше сотрудничество и партнерство позволяют нам выполнять нашу миссию по предоставлению клиентам по всему миру доступа к высококачественным продуктам для здоровья и велнеса. Вместе с The Vitamin Shoppe мы с нетерпением ждем возможности помочь людям расставить приоритеты в своем физическом и эмоциональном благополучии».

Используя свою обширную логистическую сеть, iHerb напрямую отправляет каждый продукт клиентам из одного из своих дистрибьюторских центров с контролируемой температурой, соответствующих требованиям GMP или ISO, расположенных по всей территории США и Азии. На каждом объекте iHerb поддерживается температура в диапазоне 74-75 градусов по Фаренгейту (23-24 градуса по Цельсию), что защищает продукты от вредных условий, таких как экстремальная жара, холод и влажность.

О компании iHerb:

iHerb – один из ведущих мировых ритейлеров электронной коммерции, предлагающий широкий выбор витаминов, минералов, пищевых добавок и других продуктов для здоровья и хорошего самочувствия от более чем 1 800 известных брендов. Благодаря глобальной рабочей силе, насчитывающей 3 000 членов команды, iHerb обслуживает более 10 миллионов активных клиентов по всему миру в более чем 180 странах мира и на 19 языках. Сложная глобальная логистическая сеть iHerb основана на восьми центрах обработки и исполнения заказов с контролируемой температурой, расположенных в США и Азии, обеспечивая клиентам беспрепятственный и надежный шоппинг. Основанная в 1996 году в Ирвайне, штат Калифорния, компания iHerb стремится сделать здоровье и велнес доступными для всех. Для получения дополнительной информации посетите сайт corporate.iherb.com.

О компании The Vitamin Shoppe

Lifelong Wellness Starts Here™ (Велнес на всю жизнь начинается здесь). The Vitamin Shoppe®, дочерняя компания Franchise Group, Inc., является глобальным многоканальным специализированным розничным продавцом и компанией по здоровому образу жизни, миссия которой заключается в предоставлении клиентам самых надежных продуктов, рекомендаций и услуг на пути к велнесу длиною в жизнь. Основанная в Секокусе, штат Нью-Джерси, компания предлагает широкий ассортимент пищевых решений, включая витамины, минералы, спортивное питание, специальные добавки, травы, гомеопатические средства и зеленые живые продукты. В дополнение к предложению продуктов от примерно 700 национальных брендов, The Vitamin Shoppe предлагает продукты собственных брендов, реализуемых через собственные и оптовые каналы, в том числе: Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactor™, fitfactor KETO™, plnt®, ProBioCare®, True Athlete® и TrueYou™. В США Компания ведет бизнес через примерно 700 розничных магазинов под собственным управлением и через франшизы под вывесками The Vitamin Shoppe и Super Supplements™, а также через свой веб-сайт www.vitaminshoppe.com. Во всем мире The Vitamin Shoppe обслуживает клиентов на отдельных рынках Азии, Южной и Центральной Америки через местных многоканальных партнеров.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2457743/TheVitaminShoppeBrand_2024.jpg