متجر ®iHerb كَشف عن شراكة توزيع عالمية جديدة عبر الإنترنت مع ®The Vitamin Shoppe

تتوفر الآن العلامات التجارية الخاصة بالمكملات الغذائية، بما في ذلك The Vitamin Shoppe®، وVthrive The Vitamin Shoppe®، و®BodyTech وBodyTech® Elite، في أكثر من 180 دولة عبر متجر iHerb

إيرفاين، كاليفورنيا، 11 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- يمثل اليوم علامة بارزة في قطاع الصحة والعافية في iHerb، متجر من أبرز متاجر التجارة الإلكترونية في العالم للفيتامينات، والمعادن، والمكملات الغذائية وغيرها من المنتجات الصحية والعافية؛ إذ أُعلن عن شراكة مع The Vitamin Shoppe لجلب محفظة متاجر التجزئة الرائدة من العلامات التجارية التابعة لها التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إلى ملايين المستهلكين الجدد في جميع أنحاء العالم.

بدءًا من المكملات الغذائية إلى العناية بالبشرة وحتى منتجات البقالة، تقوم iHerb بشحن أكثر من 50,000 منتج من أكثر من 1800 علامة تجارية إلى أكثر من 180 دولة. من خلال هذه الشراكة، أصبح الآن باستطاعة المستهلكين في مجال الصحة والعافية الوصول إلى مجموعة The Vitamin Shoppe المبتكرة التي تحتوي على العديد من العلامات التجارية المتميزة، بما في ذلك The Vitamin Shoppe®، وVthrive The Vitamin Shoppe®، وBodyTech®، وBodyTech® Elite، على منصة iHerb العالمية عبر الإنترنت.

أعرب Muriel Gonzalez، رئيس The Vitamin Shoppe عن رأيه في هذه الشراكة قائلًا: " في The Vitamin Shoppe، نعتقد أن الجميع يستحقون الحصول على الصحة السليمة؛ لذلك يسعدنا بشكل خاص أن نقدم الآن مكملاتنا عالية الجودة وتركيبات التغذية الرياضية المتقدمة لملايين المستهلكين الجدد في الأسواق في جميع أنحاء العالم، من خلال الوصول عالميًا عن طريق iHerb. إن مجموعتنا من العلامات التجارية والمنتجات الحصرية هي الأكثر مبيعًا دائمًا عبر شركاتنا في الولايات المتحدة؛ نظرًا إلى جودتها، وابتكارها، وقيمتها الموثوقة. ونسعى جاهدين إلى جلب هذه المعايير الرائدة في الصناعة إلى شراكتنا مع iHerb وقاعدة عملائها الدولية الواسعة".

تقدم iHerb الآن أكثر من 250 منتجًا من The Vitamin Shoppe، ومئات أخرى من المقرر طرحها في الأشهر المقبلة. تتضمن العلامات التجارية المتاحة:

العلامة التجارية ® Vitamin Shoppe عبارة عن خط كامل من أكثر من 800 فيتامين عالي الجودة والمعادن والمكملات الغذائية لمساعدتك في الوصول إلى أفضل ما ترغب في تحقيقه من ذاتك.

® Vthrive The Vitamin Shoppe تساعدك على الوصول إلى مستوى آخر في رحلتك الصحية من خلال المنتجات المدعومة بالبحوث والقائمة على الحلول.

® BodyTech تُعد مجموعة واسعة من المكملات الغذائية الرياضية ذات الجودة التي تم اختبارها وتم تصنيعها؛ لتمكينك من تحقيق أهدافك للياقة البدنية، بغض النظر عن مستواك.

BodyTech ® Elite تقدم تركيبة التغذية الرياضية المتقدمة ذات القوة العالية للرياضيين ذوي الإنجازات العالية الذين يطالبون بأفضل ما في أنفسهم.

يخضع كل منتج من مجموعة العلامات التجارية التابعة لـ Vitamin Shoppe إلى 320 خطوة اختبارية صارمة لضمان الجودة، مع التحقق من نقاء المكونات وفعاليتها من خلال مختبرات مستقلة تابعة لجهات خارجية. يمكن للعملاء أن يشعروا بالثقة في أن جميع المنتجات من العلامات التجارية التابعة لـ The Vitamin Shoppe تلبي معايير الجودة الصناعية، بل وتتفوق عليها.

تشارك iHerb، المعروفة بالتزامها بتزويد العملاء بأفضل مجموعة من المنتجات الطبيعية بأسعار تنافسية، The Vitamin Shoppe التزامها بالجودة ورضا العملاء. وتؤكد هذه الشراكة على الهدف المشترك لكلتا الشركتين في دعم الأفراد في رحلاتهم نحو العناية بصحتهم طوال حياتهم.

قالت Lindsey Wiefels، نائبة الرئيس في قطاع التسويق في iHerb "منذ تأسيس iHerb، قدمت للعملاء في جميع أنحاء العالم منتجات أصيلة من العلامات التجارية الموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحظى بالاحترام. نحن فخورون بانضمام العلامات التجارية المملوكة لـ The Vitamin Shoppe إلى موقعنا، وهو ما يزيد من إثراء عروض منتجاتنا المتنوعة". ويمكّننا تعاوننا وشراكتنا من الوفاء بمهمتنا المتمثلة في مساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى منتجات الصحة والعافية عالية الجودة. مع The Vitamin Shoppe، نتطلع إلى تمكين الأفراد حتى يولون صحتهم الجسدية والنفسية الأولوية".

باستخدام شبكتها اللوجستية الواسعة، تقوم iHerb بشحن كل منتج مباشرة إلى العملاء من أحد مراكز التوزيع التي تتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة أو الأيزو، والتي يُضبط فيها المناخ وتقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وآسيا. حيث تُضبط درجات الحرارة في كل منشأة iHerb، والتي تبقى بين 74-75 درجة فهرنهايت (23-24 درجة مئوية)، وهو ما يحمي المنتجات من الظروف الضارة، مثل الحرارة الشديدة، والبرد، والرطوبة.

نبذة عن iHerb:

تُعد iHerb أحد أبرز متاجر البيع عبر الإنترنت في العالم المكرسين لتقديم مجموعة واسعة من الفيتامينات، والمعادن، والمكملات الغذائية، وغيرها من المنتجات الصحية والعافية من أكثر من 1800 علامة تجارية ذات سمعة طيبة. بدعم من قوة فريق عمل عالمي يضم 3000 عضو، تخدم iHerb أكثر من 10 ملايين عميل نشط عالمي في أكثر من 180 دولة وبـ 19 لغة. يتم ترسيخ شبكة الخدمات اللوجستية العالمية المتطورة لـ iHerb من قبل ثمانية مراكز تلبية طلبات المنتجات خاضعة للرقابة المناخية تقع في الولايات المتحدة وآسيا، وهو ما يوفر للعملاء تجربة تسوق سلسة وموثوقة. تأسست iHerb في عام 1996 ومقرها في إيرفين، كاليفورنيا، وتحمل على عاتقها مهمة جعل الصحة والعافية في متناول الجميع. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة corporate.iherb.com.

نبذة عن The Vitamin Shoppe

.Lifelong Wellness Starts Here™ The Vitamin Shoppe®، هي شركة تابعة لـ Franchise Group ، Inc.، وهي شركة تجزئة متخصصة عالمية متعددة القنوات، وشركة نمط حياة صحية مهمتها تزويد العملاء بالمنتجات، والإرشادات، والخدمات الأكثر موثوقية لدعمهم في رحلاتهم نحو العناية بصحتهم طوال حياتهم. مقرها في سيكوكوس، نيو جيرسي، تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات، والمعادن، والتغذية الرياضية، والمكملات التكميلية الخاصة، والأعشاب، والعلاجات التجانسية، والمنتجات الحية الخضراء. بالإضافة إلى نقل منتجات من حوالي 700 علامة تجارية وطنية، تقدم The Vitamin Shoppe منتجات من علاماتها التجارية التابعة لها ضمن قنواتها المملوكة لها ومتاجر البيع بالجملة، بما في ذلك: The Vitamin Shoppe®، Vthrive The Vitamin Shoppe®، BodyTech®، BodyTech® Elite، fitfactor™، fitfactor KETO™، plnt®، ProBioCare®، True Athlete®، وTrueYou™. في الولايات المتحدة، تقوم الشركة بإجراء الأعمال التجارية من خلال ما يقرب من 700 متجر من متاجر البيع بالتجزئة التي تديرها الشركة ومتجر له حق امتياز يحمل لافتات The Vitamin Shoppe وSuper Supplements™، وعبر موقعها الإلكتروني، www.vitaminshoppe.com. على الصعيد العالمي، تخدم The Vitamin Shoppe العملاء في بعض أسواق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى من خلال الشركاء المحليين من جميع القنوات.

