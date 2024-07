iHerb® nawiązuje współpracę z The Vitamin Shoppe® w zakresie międzynarodowej dystrybucji produktów przez internet

Zastrzeżone marki suplementów, w tym The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® i BodyTech® Elite, są już dostępne w ponad 180 krajach za pośrednictwem serwisu iHerb.

IRVINE, stan Kalifornia, 10 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Dzisiejszy dzień wyznacza przełom w branży zdrowia i odnowy biologicznej, ponieważ platforma iHerb, jeden z wiodących na świecie sprzedawców detalicznych witamin, minerałów, suplementów oraz innych produktów zdrowotnych i wspomagających odnowę biologiczną, poinformowała o nawiązaniu współpracy z The Vitamin Shoppe . Partnerstwo to ma na celu udostępnienie wiodącego asortymentu marek własnych amerykańskiego sprzedawcy detalicznego milionom nowych konsumentów na całym świecie.

Photo credit: The Vitamin Shoppe

Poczynając od suplementów poprzez produkty do pielęgnacji skóry, a kończąc na artykułach spożywczych, serwis iHerb oferuje ponad 50 tys. produktów ponad 1800 marek w przeszło 180 krajach. Wraz z nawiązaniem współpracy konsumenci z segmentu zdrowia i odnowy biologicznej mogą od teraz uzyskać dostęp do szerokiej gamy innowacyjnych marek najwyższej klasy The Vitamin Shoppe, w tym The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® i BodyTech® Elite, korzystając z międzynarodowej platformy internetowej iHerb.

Muriel Gonzalez, prezes The Vitamin Shoppe, tak komentuje ten fakt: „W The Vitamin Shoppe wychodzimy z założenia, że każdy zasługuje na to, by cieszyć się dobrym zdrowiem, dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że obecnie możemy zaoferować nasze najwyższej jakości suplementy i zaawansowane preparaty odżywcze dla sportowców milionom nowych konsumentów na rynkach całego świata, wykorzystując globalny zasięg platformy iHerb. Oferowane przez nas ekskluzywne marki i produkty cieszą się niesłabnącą popularnością wśród sprzedawców w Stanach Zjednoczonych ze względu na ich jakość, innowacyjność i doskonałą wartość. Zamierzamy wprowadzić te wyróżniające się w branży standardy do naszej współpracy z serwisem iHerb i jego kompleksową międzynarodową bazą klientów".

Obecnie iHerb oferuje ponad 250 produktów z oferty The Vitamin Shoppe, a w nadchodzących miesiącach pojawią się setki kolejnych. Dostępne marki obejmują:

The Vitamin Shoppe® to kompletna linia ponad 800 najwyższej jakości witamin, minerałów i suplementów, wspierających dążenie do jak najlepszego samopoczucia, niezależnie od tego, jak jest ono rozumiane.





to kompletna linia ponad 800 najwyższej jakości witamin, minerałów i suplementów, wspierających dążenie do jak najlepszego samopoczucia, niezależnie od tego, jak jest ono rozumiane. Vthrive The Vitamin Shoppe ® umożliwia przejście na kolejny poziom doskonałego samopoczucia dzięki innowacyjnym, popartym badaniami produktom bazującym na rozwiązaniach.





® umożliwia przejście na kolejny poziom doskonałego samopoczucia dzięki innowacyjnym, popartym badaniami produktom bazującym na rozwiązaniach. BodyTech® to szeroka gama przebadanych, najwyższej jakości suplementów diety opracowanych, aby umożliwić realizację celów sportowych, bez względu na poziom zaawansowania.





to szeroka gama przebadanych, najwyższej jakości suplementów diety opracowanych, aby umożliwić realizację celów sportowych, bez względu na poziom zaawansowania. BodyTech® Elite to zaawansowane, skuteczniejsze formuły odżywek dla sportowców osiągających maksymalne wyniki, którzy wymagają od siebie najwyższej efektywności.

Każdy produkt z rodziny marek The Vitamin Shoppe jest poddawany 320 rygorystycznym etapom kontroli jakości, podczas których czystość i skuteczność składników jest weryfikowana przez niezależne, zewnętrzne laboratoria. Klienci mogą mieć pewność, że wszystkie produkty tych marek spełniają lub przewyższają branżowe standardy jakości.

Serwis iHerb, znany ze swojego zaangażowania w oferowanie klientom najlepszego wyboru naturalnych produktów w konkurencyjnych cenach, odzwierciedla dbałość The Vitamin Shoppe o jakość i zadowolenie klientów. Współpraca ta jest wyrazem wspólnego celu obu przedsiębiorstw, jakim jest wspieranie konsumentów na ich ścieżce do doskonałego samopoczucia przez całe życie.

„Od momentu powstania platforma iHerb oferuje klientom na całym świecie autentyczne produkty zaufanych, niezawodnych i szanowanych marek. Z radością witamy własne marki The Vitamin Shoppe na naszej oficjalnej stronie, poszerzając tym samym zróżnicowaną ofertę produktową"– powiedziała Lindsey Wiefels, SVP of Merchandising w iHerb. „Nasza współpraca i wzajemne relacje partnerskie pozwalają na realizację wspólnej misji, jaką jest zapewnienie klientom na całym świecie dostępu do najwyższej jakości produktów z zakresu zdrowia i wellness. Cieszymy się, że wspólnie z The Vitamin Shoppe stworzymy klientom warunki do priorytetowego traktowania swojemu dobrostanu fizycznego i emocjonalnego".

Bazując na rozbudowanej sieci logistycznej, iHerb wysyła każdy produkt bezpośrednio do klientów z jednego ze swoich centrów dystrybucyjnych, działających zgodnie z normami GMP lub ISO, zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i Azji. Każdy obiekt iHerb charakteryzuje się kontrolowaną temperaturą, utrzymywaną w zakresie 74-75 stopni Fahrenheita (23-24 stopni Celsjusza), co chroni produkty przed szkodliwymi warunkami, takimi jak ekstremalne ciepło, zimno i wilgotność.

iHerb:

Platforma iHerb to jeden z najpopularniejszych na świecie sklepów internetowych oferujących szeroki wybór witamin, minerałów, suplementów oraz innych produktów zdrowotnych i wspomagających odnowę biologiczną, należących do ponad 1 800 renomowanych marek. Przy wsparciu 3 tys. pracowników z całego świata iHerb obsługuje ponad 10 milionów czynnych klientów w ponad 180 krajach i 19 językach. Nowoczesna międzynarodowa sieć logistyczna iHerb skupia się na ośmiu klimatyzowanych centrach logistycznych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i Azji, zapewniając klientom bezproblemowe i niezawodne zakupy. Firma iHerb została założona w 1996 roku i ma siedzibę w Irvine w Kalifornii. Jej misją jest zapewnienie powszechnego dostępu do rozwiązań z zakresu zdrowia i wellness. Więcej informacji można uzyskać na stronie corporate.iherb.com.

The Vitamin Shoppe

Lifelong Wellness Starts Here™. [Dobre samopoczucie przez całe życie rozpoczyna się tutaj™] The Vitamin Shoppe®, spółka zależna Franchise Group, Inc. jest specjalistycznym, wielokanałowym sprzedawcą detalicznym o zasięgu ogólnoświatowym oferującym usługi z zakresu odnowy biologicznej, którego misją jest zapewnianie klientom najbardziej zaufanych produktów, informacji i usług wspierających ich na drodze do dobrego samopoczucia przez całe życie. Firma, mająca siedzibę w Secaucus w stanie New Jersey, dysponuje kompleksowym asortymentem rozwiązań żywieniowych, w tym witaminy, minerały, odżywki dla sportowców, specjalistyczne suplementy, zioła, leki homeopatyczne i produkty ekologiczne. Poza produktami około 700 krajowych marek The Vitamin Shoppe oferuje swoim klientom artykuły marek własnych, dostępnych zarówno za pośrednictwem kanałów własnych, jak i hurtowych, w tym The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactor™, fitfactor KETO™, plnt®, ProBioCare®, True Athlete® i TrueYou™. W Stanach Zjednoczonych działalność biznesowa prowadzona jest za pośrednictwem około 700 zarządzanych i franczyzowych sklepów detalicznych pod szyldami The Vitamin Shoppe i Super Supplements™, a także za pośrednictwem strony internetowej firmy www.vitaminshoppe.com. The Vitamin Shoppe współpracuje z klientami w wybranych krajach Azji, Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej z wykorzystaniem potencjału miejscowych partnerów działających w modelu wielokanałowym.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2457743/TheVitaminShoppeBrand_2024.jpg