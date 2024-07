Společnost iHerb® oznámila nové globální partnerství pro online distribuci se společností The Vitamin Shoppe®

Vlastní značky doplňků stravy společnosti The Vitamin Shoppe®, včetně značek The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® a BodyTech® Elite, jsou nyní prostřednictvím platformy iHerb dostupné ve více než 180 zemích

IRVINE, Kalifornie, 11. července 2024 /PRNewswire/ -- Dnešní den představuje významný milník v oblasti wellness a péče o zdraví. Společnost iHerb, jeden z předních světových prodejců vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a wellness, oznámila, že uzavřela partnerství se společností The Vitamin Shoppe, v rámci kterého tento americký prodejce nabídne své špičkové výrobky vlastních značek milionům nových spotřebitelů po celém světě.

Photo credit: The Vitamin Shoppe

Společnost iHerb dodává do více než 180 zemí po celém světě přes 50.000 produktů více než 1800 různých značek, od doplňků stravy přes produkty pro péči o pleť až po potraviny. Díky tomuto partnerství nyní spotřebitelé v oblasti wellness a péče o zdraví prostřednictvím globální online platformy společnosti iHerb získávají přístup k inovativní řadě špičkových značek společnosti The Vitamin Shoppe, včetně produktů The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® či BodyTech® Elite.

Muriel Gonzalezová, prezidentka společnosti The Vitamin Shoppe, uvedla: „Ve společnosti The Vitamin Shoppe věříme, že na dobré zdraví má nárok každý, a proto nás obzvláště těší, že nyní můžeme díky globálnímu dosahu společnosti iHerb naše vysoce kvalitní doplňky stravy a moderní přípravky pro sportovní výživu nabídnout milionům nových spotřebitelů na trzích po celém světě. Naše kolekce exkluzivních značek a produktů je díky své ověřené kvalitě, inovacím a hodnotám trvale nejprodávanější v celé naší americké obchodní síti. Těšíme se, že tyto špičkové standardy budeme moci v rámci našeho partnerství se společností iHerb a její rozsáhlé mezinárodní zákaznické základny zpřístupnit novým zákazníkům."

Společnost iHerb nyní nabízí více než 250 produktů společnosti The Vitamin Shoppe a stovky dalších budou na trh uvedeny v nadcházejících měsících. Mezi nyní dostupné značky patří:

Značka Vitamin Shoppe® představuje kompletní řadu více než 800 vysoce kvalitních vitamínů, minerálů a doplňků stravy, které vám pomohou cítit se skutečně nejlépe, jak jen můžete, a to bez ohledu na vaše nároky.

představuje kompletní řadu více než 800 vysoce kvalitních vitamínů, minerálů a doplňků stravy, které vám pomohou cítit se skutečně nejlépe, jak jen můžete, a to bez ohledu na vaše nároky. Značka Vthrive The Vitamin Shoppe® vám pomůže dosáhnout další úrovně na vaší cestě za zdravím, a to za pomoci inovativních, vědeckým výzkumem podložených produktů, které nabízejí skutečná řešení.

vám pomůže dosáhnout další úrovně na vaší cestě za zdravím, a to za pomoci inovativních, vědeckým výzkumem podložených produktů, které nabízejí skutečná řešení. Značka BodyTech® představuje širokou řadu ověřených a kvalitních doplňků sportovní výživy, které vám umožní dosáhnout vašich cílů v oblasti fitness, ať už se nacházíte na jakékoliv úrovni.

představuje širokou řadu ověřených a kvalitních doplňků sportovní výživy, které vám umožní dosáhnout vašich cílů v oblasti fitness, ať už se nacházíte na jakékoliv úrovni. Značka BodyTech® Elite nabízí sportovní výživu s pokročilým složením a s vyšší účinností pro výkonné sportovce, kteří ze sebe chtějí vydat skutečně maximum.

Každý výrobek z rodiny značek The Vitamin Shoppe prochází v rámci kontroly kvality celkem 320 přísnými testy, přičemž čistotu a účinnost jeho složek ověřují nezávislé laboratoře třetích stran. Zákazníci si mohou být jisti, že všechny výrobky značek The Vitamin Shoppe splňují nebo dokonce překračují oborové standardy kvality.

Společnost iHerb, známá svým závazkem poskytovat zákazníkům nejlepší výběr přírodních produktů za konkurenceschopné ceny, sdílí zaměření společnosti The Vitamin Shoppe na kvalitu produktů a spokojenost zákazníků. Navázané partnerství zdůrazňuje společný cíl obou společností podporovat jednotlivce na jejich cestě za celoživotním zdravím a pohodou.

„Společnost iHerb od svého založení poskytuje zákazníkům po celém světě kvalitní produkty důvěryhodných, spolehlivých a uznávaných značek. Je nám velkou ctí, že můžeme v našem obchodě představit výrobky společnosti The Vitamin Shoppe, které dále obohacují naši rozmanitou nabídku produktů," uvedla Lindsey Wiefelsová, viceprezidentka pro merchandising společnosti iHerb. „Naše spolupráce a partnerství nám umožňují plnit naše poslání poskytovat zákazníkům po celém světě přístup k nejkvalitnějším produktům pro wellness a péči o zdraví. Ve spolupráci s našimi partnery ze společnosti The Vitamin Shoppe se těšíme na to, že umožníme lidem upřednostňovat svou fyzickou i emocionální pohodu."

Společnost iHerb využívá možností své rozsáhlé logistické sítě a dodává každý produkt zákazníkům přímo z jednoho ze svých distribučních center s pečlivě sledovanou teplotou, která splňují požadavky norem GMP nebo ISO a která se nacházejí po celých Spojených státech a v Asii. V každém provozu společnosti iHerb je udržována teplota v rozmezí 23-24 stupňů Celsia (74-75 stupňů Fahrenheita), což chrání produkty před škodlivými vlivy, jako jsou extrémní horko, chlad nebo vlhkost.

O společnosti iHerb:

iHerb je jedním z předních světových e-shopů, který nabízí široký výběr vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro wellness a péči o zdraví více než 1800 renomovaných značek. Více než 3000 zaměstnanců společnosti iHerb se stará o více než 10 milionů aktivních zákazníků po celém světě ve více než 180 zemích, se kterými komunikuje v celkem 19 různých jazycích. Klíčovým prvkem propracované globální logistické sítě společnosti iHerb je celkem osm center pro realizaci zakázek s pečlivě řízenou teplotou, která se nacházejí v USA a Asii a umožňují zákazníkům nakupovat bezproblémově a spolehlivě. Společnost iHerb byla založena v roce 1996 v kalifornském Irvine a jejím posláním je zpřístupnit produkty pro péči o zdraví a wellness skutečně všem. Další informace najdete na stránkách corporate.iherb.com.

O společnosti The Vitamin Shoppe

Lifelong Wellness Starts Here™. The Vitamin Shoppe®, dceřiná společnost Franchise Group, Inc., je celosvětový specializovaný maloobchodní prodejce se zaměřením na wellness a životní styl, jejímž cílem je poskytovat zákazníkům ty nejdůvěryhodnější produkty, poradenství a služby, které je podpoří na jejich cestě za celoživotním zdravím. Společnost se sídlem v Secaucusu ve státě New Jersey nabízí komplexní sortiment řešení pro správnou výživu, včetně vitamínů, minerálů, sportovní výživy, speciálních doplňků stravy, bylinek, homeopatických přípravků nebo produktů pro ekologický život. Kromě výrobků přibližně 700 amerických značek nabízí společnost The Vitamin Shoppe v rámci vlastních i velkoobchodních kanálů také produkty vlastních značek, včetně značek The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactor™, fitfactor KETO™, plnt®, ProBioCare®, True Athlete® a TrueYou™. Ve Spojených státech společnost působí prostřednictvím přibližně 700 maloobchodních prodejen a franšíz pod značkami The Vitamin Shoppe a Super Supplements™ a také prostřednictvím svých internetových stránek www.vitaminshoppe.com. Celosvětově pak je společnost The Vitamin Shoppe k dispozici zákazníkům na vybraných trzích v Asii, Jižní a Střední Americe prostřednictvím místních partnerů.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457743/TheVitaminShoppeBrand_2024.jpg