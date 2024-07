iHerb®、世界に向けたThe Vitamin Shoppe®との新たなオンライン販売に関する提携を発表

The Vitamin Shoppe®、Vthrive The Vitamin Shoppe®、BodyTech®、BodyTech® Eliteなどの独自のサプリメントブランドは、iHerbを通じて180ヶ国以上で販売

アーバイン(カリフォルニア州), 2024年7月12日 /PRNewswire/ -- 本日、健康・ウェルネス業界において重要な節目を迎え、ビタミンやミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品を取り扱う世界有数のeコマース小売業者であるiHerbが、米国拠点の小売業者であるThe Vitamin Shoppeと提携し、独自のブランドの主要ポートフォリオを世界中の何百万もの新たな消費者に提供することを発表しました。

サプリメントからスキンケア、食品に至るまで、iHerbは1,800以上のブランドから50,000以上の製品を180ヶ国を超える国々へ発送しています。この提携により、健康・ウェルネス製品の消費者は、iHerbのグローバルなオンラインプラットフォームで、The Vitamin Shoppe®、Vthrive The Vitamin Shoppe®、BodyTech®、およびBodyTech® Eliteを含む、The Vitamin Shoppeの革新的なプレミアムブランドを利用できるようになりました。

Photo credit: The Vitamin Shoppe

The Vitamin Shoppeの社長であるMuriel Gonzalez氏は以下のようにコメントしています。「The Vitamin Shoppeでは、すべての人が健康であるべきと考えており、そのため、iHerbのグローバルなリーチを通じて、当社の高品質なサプリメントや先進的なスポーツ栄養フォーミュラを、世界中の新しい市場の何百万もの消費者に提供できることを大変嬉しく思います。当社のエクスクルーシブブランドと製品コレクションは、信頼できる品質、革新性、価値により、米国ビジネス全体で常にトップセラーとなっています。当社は、業界をリードするこれらの基準をiHerbとの提携およびその広範な国際顧客基盤にもたらすことを楽しみにしています。」

iHerbは現在、The Vitamin Shoppeの250以上の製品を提供しており、今後数ヶ月のうちにさらに数百製品がリリースされる予定です。利用できるブランドは以下の通りです。

The Vitamin Shoppe ®ブランドは、800種類以上の高品質なビタミン、ミネラル、サプリメントを取り揃え、自分らしさの追求をサポートします。

®ブランドは、800種類以上の高品質なビタミン、ミネラル、サプリメントを取り揃え、自分らしさの追求をサポートします。 Vthrive The Vitamin Shoppe ®は、革新的で研究に基づいたソリューション型の製品を通じて、ウェルネスの歩みを次のレベルへと導きます。

®は、革新的で研究に基づいたソリューション型の製品を通じて、ウェルネスの歩みを次のレベルへと導きます。 BodyTech ®は、レベルに関わらず、フィットネスの目標を達成するために作られた、試験済みの高品質なスポーツ栄養サプリメントの幅広いラインナップを提供します。

®は、レベルに関わらず、フィットネスの目標を達成するために作られた、試験済みの高品質なスポーツ栄養サプリメントの幅広いラインナップを提供します。 BodyTech® Eliteは、自らに最高を求めるハイパフォーマンスのアスリート向けに、より高い効果を持つ先進的なスポーツ栄養フォーミュラを提供します。

The Vitamin Shoppeのファミリーブランドのすべての製品は、320の厳格な品質保証ステップを経ており、成分の純度および効力は独立した第三者機関の検査により確認されています。The Vitamin Shoppeの全ブランド製品は、業界の品質基準を満たしているか、それ以上であるという安心感があります。

iHerbは、お客様に最良の自然製品を競争力のある価格で提供することに専心しており、The Vitamin Shoppeの品質および顧客満足への取り組みを共有しています。この提携は、両社が生涯にわたるウェルネスの歩みを支援するという共通の目標を持っていることを強調しています。

「iHerbは設立以来、世界中のお客様に信頼、信用、尊敬されるブランドの本物の製品を提供してきました。当社サイトにThe Vitamin Shoppeの独自のブランドを迎え入れ、その多様な製品ラインアップをさらに充実させることを嬉しく思います。」とiHerbのマーチャンダイジング担当SVPであるLindsey Wiefels氏は述べています。「当社の協力と提携により、世界中のお客様に最高品質の健康・ウェルネス製品へのアクセスを提供するという使命を果たすことができます。The Vitamin Shoppeと共に、私たちは個人が身体的および感情的な健康を優先できるよう支援することを楽しみにしています。」

iHerbは広範な物流ネットワークを活用し、米国およびアジア各地にあるGMPまたはISO準拠の気候管理された配送センターからすべての製品を直接お客様に発送しています。iHerbのすべての施設は温度管理されており、華氏74~75度(摂氏23~24度)に維持されています。これにより、製品は極端な高温、低温、湿度などの有害な条件から保護されています。

iHerbについて:

iHerbは、1,800以上の信頼できるブランドからビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品の豊富な品揃えを提供する世界有数のeコマース小売業者です。iHerbは、3,000名のグローバルなチームメンバーに支えられ、180以上の国で1,000万人以上のアクティブなお客様に19言語でサービスを提供しています。iHerbの高度なグローバル物流ネットワークは、米国およびアジアに位置する8つの気候管理されたフルフィルメントセンターを基盤としており、お客様にシームレスで信頼性の高いショッピング体験を提供しています。1996年に設立され、カリフォルニア州アーバインに本拠を置くiHerbは、健康とウェルネスをすべての人々に届けることを使命としています。詳細については、corporate.iherb.comをご覧ください。

The Vitamin Shoppeについて

生涯のウェルネスはここから始まります(Lifelong Wellness Starts Here™)。The Vitamin Shoppe®は、Franchise Group, Inc.の子会社であり、グローバルなオムニチャネルの専門小売業者で、ウェルネスライフスタイル企業です。お客様が生涯のウェルネスの歩みを支援するために、最も信頼できる製品、ガイダンス、そしてサービスを提供することを使命としています。ニュージャージー州シコーカスに本拠を置く同社は、ビタミン、ミネラル、スポーツ栄養、専門サプリメント、ハーブ、ホメオパシー療法、グリーンリビング製品を含む包括的な栄養ソリューションの品揃えを提供しています。The Vitamin Shoppeは、約700の全国ブランドから製品を取り扱うだけでなく、自社および卸売チャネル内で独自ブランドの製品も提供しています。その中には以下が含まれます。The Vitamin Shoppe®、Vthrive The Vitamin Shoppe®、BodyTech®、BodyTech® Elite、fitfactor™、fitfactor KETO™、plnt®、ProBioCare®、True Athlete®、TrueYou™。米国において、同社はThe Vitamin ShoppeおよびSuper Supplements™のバナーの下で、約700の自社運営およびフランチャイズの小売店を通じて事業を展開しており、また、ウェブサイトwww.vitaminshoppe.comを通じても事業を行っています。グローバルにおいて、The Vitamin Shoppeは、アジア、南米、中米の特定市場でローカルのオムニチャネルパートナーを通じてお客様にサービスを提供しています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2457743/TheVitaminShoppeBrand_2024.jpg

SOURCE iHerb