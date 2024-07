iHerb® predstavuje nové globálne online distribučné partnerstvo so spoločnosťou The Vitamin Shoppe®

Vlastné značky výživových doplnkov vrátane The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® a BodyTech® Elite sú teraz dostupné vo viac ako 180 krajinách prostredníctvom iHerb

IRVINE, Kalifornia, 11. júla 2024 /PRNewswire/ -- Dnešný deň predstavuje významný míľnik v oblasti zdravia a pohody, pretožeiHerb , jeden z popredných svetových predajcov vitamínov, minerálov, doplnkov stravy a ďalších produktov pre zdravie a pohody, oznamuje partnerstvo so spoločnosťou The Vitamin Shoppe , ktoré prinesie popredné portfólio vlastných značiek tohto amerického predajcu miliónom nových spotrebiteľov na celom svete.

Photo credit: The Vitamin Shoppe

Spoločnosť iHerb dodáva viac ako 50 000 produktov od 1 800 značiek do viac ako 180 krajín, od doplnkov stravy cez starostlivosť o pleť až po potraviny. Vďaka tomuto partnerstvu majú teraz spotrebitelia v oblasti zdravia a pohody prístup k inovatívnemu sortimentu prémiových značiek spoločnosti The Vitamin Shoppe vrátane The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® a BodyTech® Elite na globálnej online platforme spoločnosti iHerb.

Muriel Gonzalez, prezidentka spoločnosti The Vitamin Shoppe, uviedla: „Preto nás obzvlášť teší, že teraz môžeme prostredníctvom globálneho dosahu iHerb ponúkať naše vysokokvalitné výživové doplnky a pokročilé prípravky pre športovcov miliónom nových spotrebiteľov na trhoch po celom svete. Naša kolekcia exkluzívnych značiek a produktov je vďaka svojej dôveryhodnej kvalite, inováciám a hodnote neustále najpredávanejšia v celej americkej obchodnej sieti. Tešíme sa, že tieto špičkové štandardy prinesieme do nášho partnerstva so spoločnosťou iHerb a jej rozsiahlou medzinárodnou zákazníckou základňou."

Spoločnosť iHerb v súčasnosti ponúka viac ako 250 produktov od spoločnosti The Vitamin Shoppe a v najbližších mesiacoch plánuje uviesť na trh stovky ďalších. K dispozícii sú tieto značky:

Značka The Vitamin Shoppe ® predstavuje kompletný rad viac ako 800 vysokokvalitných vitamínov, minerálov a výživových doplnkov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše najlepšie ja, nech už ho definujete akokoľvek.





Vthrive The Vitamin Shoppe ® vám pomôže dosiahnuť ďalšiu úroveň na vašej ceste za zdravím prostredníctvom inovatívnych, výskumom podložených produktov založených na riešení.





BodyTech ® je široká škála testovaných, kvalitných doplnkov športovej výživy vytvorených tak, aby vám umožnili dosiahnuť vaše fitness ciele bez ohľadu na vašu úroveň.





® je široká škála testovaných, kvalitných doplnkov športovej výživy vytvorených tak, aby vám umožnili dosiahnuť vaše fitness ciele bez ohľadu na vašu úroveň. BodyTech® Elite prináša pokročilé, vysokoúčinné receptúry športovej výživy pre výkonných športovcov, ktorí od seba vyžadujú to najlepšie.

Každý výrobok z rodiny značiek The Vitamin Shoppe prechádza 320 prísnymi krokmi zabezpečenia kvality, pričom čistotu a účinnosť zložiek overujú nezávislé laboratóriá tretích strán. Zákazníci si môžu byť istí, že všetky výrobky značiek spoločnosti The Vitamin Shoppe spĺňajú alebo prevyšujú priemyselné normy kvality.

Spoločnosť iHerb, známa svojím záväzkom poskytovať zákazníkom najlepší výber prírodných produktov za konkurenčné ceny, zdieľa odhodlanie spoločnosti The Vitamin Shoppe v oblasti kvality a spokojnosti zákazníkov. Toto partnerstvo podčiarkuje spoločný cieľ oboch spoločností podporovať jednotlivcov na ich ceste za celoživotným zdravím.

„Spoločnosť iHerb od svojho založenia poskytuje zákazníkom na celom svete autentické produkty od dôveryhodných, spoľahlivých a uznávaných značiek. Sme hrdí na to, že môžeme na našich stránkach privítať vlastné značky spoločnosti The Vitamin Shoppe, ktoré ešte viac obohatia našu rozmanitú ponuku produktov," povedala Lindsey Wiefels, SVP pre merchandising spoločnosti iHerb. „Naša spolupráca a partnerstvo nám umožňujú plniť naše poslanie poskytovať zákazníkom na celom svete prístup k najkvalitnejším produktom pre zdravie a pohodu. Spolu so spoločnosťou The Vitamin Shoppe sa tešíme na to, že budeme môcť jednotlivcom umožniť, aby uprednostnili svoju fyzickú a emocionálnu pohodu."

Spoločnosť iHerb využíva svoju rozsiahlu logistickú sieť a každý výrobok priamo dodáva zákazníkom z jedného zo svojich distribučných centier s kontrolovanou klímou, ktoré sú v súlade s normami GMP alebo ISO a nachádzajú sa v USA a Ázii. V každom zariadení iHerb sa udržiava teplota v rozmedzí 23 – 24 stupňov Celzia, čo chráni výrobky pred škodlivými podmienkami, ako je extrémne teplo, chlad a vlhkosť.

O spoločnosti iHerb:

iHerb je jedným z popredných svetových predajcov v oblasti elektronického obchodu, ktorý ponúka široký výber vitamínov, minerálov, doplnkov stravy a ďalších produktov pre zdravie a pohodu od viac ako 1 800 renomovaných značiek. Spoločnosť iHerb obsluhuje viac ako 10 miliónov aktívnych zákazníkov na celom svete vo viac ako 180 krajinách a v 19 jazykoch. Sofistikovaná globálna logistická sieť spoločnosti iHerb je ukotvená v ôsmich klimaticky kontrolovaných plniacich centrách v USA a Ázii, ktoré zákazníkom poskytujú bezproblémový a spoľahlivý nákupný zážitok. Spoločnosť iHerb bola založená v roku 1996 v Irvine v Kalifornii a jej poslaním je sprístupniť zdravie a wellness všetkým. Viac informácií nájdete na stránke corporate.iherb.com.

O spoločnosti The Vitamin Shoppe

Lifelong Wellness Starts Here™. The Vitamin Shoppe®, dcérska spoločnosť Franchise Group, Inc., je celosvetový špecializovaný maloobchodný predajca a spoločnosť zameraná na zdravý životný štýl, ktorej poslaním je poskytovať zákazníkom najdôveryhodnejšie produkty, poradenstvo a služby, ktoré ich podporujú na ich ceste za celoživotným zdravím. Spoločnosť so sídlom v Secaucus v New Jersey ponúka komplexný sortiment výživových riešení vrátane vitamínov, minerálov, športovej výživy, špeciálnych doplnkov, byliniek, homeopatických liekov a ekologických produktov. Okrem produktov približne 700 národných značiek ponúka spoločnosť The Vitamin Shoppe v rámci svojich vlastných a veľkoobchodných kanálov aj produkty svojich vlastných značiek, vrátane: The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactor™, fitfactor KETO™, plnt®, ProBioCare®, True Athlete®, a TrueYou™. V USA spoločnosť podniká prostredníctvom približne 700 maloobchodných predajní prevádzkovaných spoločnosťou a franšízových predajní pod značkami The Vitamin Shoppe a Super Supplements™ a prostredníctvom svojej webovej stránky www.vitaminshoppe.com. Celosvetovo spoločnosť The Vitamin Shoppe poskytuje služby zákazníkom na vybraných trhoch Ázie, Južnej a Strednej Ameriky prostredníctvom miestnych omnichannel partnerov.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2457743/TheVitaminShoppeBrand_2024.jpg