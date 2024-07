iHerb® Luncurkan Kemitraan Distribusi Online Global yang Baru Dengan The Vitamin Shoppe®

Merek-merek suplemen eksklusif, termasuk The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech® dan BodyTech® Elite, kini tersedia di lebih dari 180 negara melalui iHerb

IRVINE, California, 11 Juli 2024 /PRNewswire/ - Hari ini merupakan pencapaian penting dalam industri kesehatan dan kebugaran karena iHerb, salah satu peritel e-commerce terkemuka di dunia di bidang vitamin, mineral, suplemen, dan produk kesehatan maupun kebugaran lain, mengumumkan kemitraan dengan The Vitamin Shoppe untuk menghadirkan portofolio merek-merek terkemuka milik peritel Amerika Serikat ini bagi jutaan konsumen baru di seluruh dunia.

Photo credit: The Vitamin Shoppe

Mulai dari suplemen, produk perawatan kulit hingga bahan makanan, iHerb mengirimkan lebih dari 50.000 produk milik lebih dari 1.800 merek ke lebih dari 180 negara. Melalui kemitraan ini, konsumen kesehatan dan kebugaran bisa mendapatkan berbagai merek premium inovatif dari The Vitamin Shoppe, termasuk The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, dan BodyTech® Elite, di platform online global milik iHerb.

Kata Muriel Gonzalez, Presiden The Vitamin Shoppe: "The Vitamin Shoppe percaya bahwa setiap orang berhak memiliki kesehatan yang baik. Kami senang sekali karena kini dapat menawarkan suplemen bermutu tinggi dan formula nutrisi olahraga canggih bagi jutaan konsumen baru di seluruh dunia melalui jangkauan global iHerb. Koleksi merek dan produk eksklusif kami selalu terlaris di seluruh bisnis kami di Amerika Serikat karena kualitas terpercaya, inovasi, dan nilainya. Kami harap dapat membawa standar industri yang terdepan ini ke dalam kemitraan kami dengan iHerb dan basis pelanggan internasionalnya yang luas."

Kini iHerb menawarkan lebih dari 250 produk dari The Vitamin Shoppe, dan ratusan produk lain akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang. Merek yang tersedia adalah:

Merek The Vitamin Shoppe ® meliputi sederetan lengkap lebih dari 800 vitamin, mineral, dan suplemen bermutu tinggi untuk membantu Anda memiliki kesehatan terbaik menurut definisi Anda.





® meliputi sederetan lengkap lebih dari 800 vitamin, mineral, dan suplemen bermutu tinggi untuk membantu Anda memiliki kesehatan terbaik menurut definisi Anda. Vthrive The Vitamin Shoppe ® membantu Anda mencapai kesehatan lebih baik melalui berbagai produk inovatif yang didukung oleh penelitian dan berdasarkan solusi.





® membantu Anda mencapai kesehatan lebih baik melalui berbagai produk inovatif yang didukung oleh penelitian dan berdasarkan solusi. BodyTech ® meliputi berbagai macam suplemen nutrisi olahraga bermutu tinggi yang telah teruji guna membantu Anda mencapai kebugaran.





® meliputi berbagai macam suplemen nutrisi olahraga bermutu tinggi yang telah teruji guna membantu Anda mencapai kebugaran. BodyTech® Elite menyediakan formula nutrisi olahraga yang canggih dan lebih tinggi potensinya bagi atlet berprestasi yang harus selalu dalam kondisi terbaik.

Setiap produk dari rangkaian merek The Vitamin Shoppe telah melewati 320 langkah jaminan kualitas yang sangat ketat, dengan kemurnian dan potensi bahan yang diverifikasi oleh laboratorium independen pihak ketiga. Pelanggan jangan khawatir, semua produk merek-merek The Vitamin Shoppe pasti memenuhi atau melampaui standar kualitas industri.

iHerb dikenal karena komitmennya untuk menyediakan berbagai pilihan produk alami yang terbaik dengan harga kompetitif bagi pelanggan, dan iHerb memiliki dedikasi yang sama dengan The Vitamin Shoppe terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Kemitraan ini menegaskan tujuan bersama kedua perusahaan untuk mendukung setiap orang dalam upaya memiliki kesehatan prima seumur hidup.

"Sejak didirikan, iHerb menyediakan produk otentik dari berbagai merek yang tepercaya, andal, dan disegani untuk pelanggan di seluruh dunia. Kami bangga menyambut merek-merek milik The Vitamin Shoppe di situs web kami, yang semakin memperkaya penawaran beragam produk kami," kata Lindsey Wiefels, SVP Merchandising di iHerb. "Melalui kemitraan ini, kami dapat memenuhi misi kami untuk menyediakan produk kesehatan dan kebugaran bermutu tinggi bagi pelanggan di seluruh dunia. Bersama The Vitamin Shoppe, kami harap dapat mendukung semua orang untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan emosional mereka."

Dengan memanfaatkan jaringan logistiknya yang luas, iHerb secara langsung mengirimkan setiap produk ke pelanggan dari salah satu pusat distribusi terkendali iklim yang mematuhi GMP atau ISO di seluruh A.S. dan Asia. Setiap lokasi iHerb terkontrol suhu antara 74-75 derajat Fahrenheit (23-24 derajat Celcius) untuk melindungi produk dari kondisi berbahaya seperti panas, dingin, dan kelembapan ekstrem.

Tentang iHerb:

iHerb adalah salah satu peritel e-commerce terkemuka di dunia yang khusus menawarkan berbagai pilihan vitamin, mineral, suplemen, dan produk kesehatan maupun kebugaran lainnya oleh lebih dari 1.800 merek terkenal. Didukung oleh tenaga kerja global yang terdiri dari 3,000 anggota tim, iHerb melayani lebih dari 10 juta pelanggan aktif di seluruh dunia di lebih dari 180 negara dan 19 bahasa. Jaringan logistik global iHerb yang canggih ditopang oleh delapan pusat pemenuhan pesanan terkendali iklim di A.S. dan Asia, agar pengalaman belanja pelanggan dapat diandalkan dan tanpa kendala. Didirikan pada tahun 1996 dan berlokasi di Irvine, California, misi iHerb adalah untuk menyediakan akses ke kesehatan dan kebugaran bagi semua orang. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi corporate.iherb.com.

Tentang The Vitamin Shoppe

Lifelong Wellness Starts Here™. The Vitamin Shoppe®, anak perusahaan Franchise Group, Inc., adalah perusahaan ritel khusus omnichannel dan gaya hidup sehat global. Misi The Vitamin Shoppe® adalah menyediakan produk, panduan, dan layanan paling terpercaya bagi pelanggan untuk membantu mereka memiliki kesehatan prima seumur hidup. Berlokasi di Secaucus, New Jersey, Perusahaan ini menawarkan beragam solusi nutrisi lengkap, termasuk vitamin, mineral, nutrisi olahraga, suplemen khusus, herbal, pengobatan homeopati, dan produk ramah lingkungan. Selain menjual produk dari sekitar 700 merek nasional, The Vitamin Shoppe juga menawarkan produk dari merek miliknya dan dari perusahaan grosir, antara lain: The Vitamin Shoppe®, Vthrive The Vitamin Shoppe®, BodyTech®, BodyTech® Elite, fitfactor™, fitfactor KETO™, plnt®, ProBioCare®, True Athlete®, dan TrueYou™. Di Amerika Serikat, The Vitamin Shoppe® menjalankan bisnisnya melalui sekitar 700 toko ritel yang dioperasikan oleh perusahaan dan waralaba di bawah merek The Vitamin Shoppe dan Super Supplements™, serta melalui situs webnya di www.vitaminshoppe.com. Di seluruh dunia, The Vitamin Shoppe melayani pelanggan di pasar Asia, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah melalui mitra omnichannel lokal.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2457743/TheVitaminShoppeBrand_2024.jpg

