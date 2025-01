Inspire Greatness (Inspire a grandeza) na CES 2025: TCL apresenta suas mais recentes inovações em telas e avanços em dispositivos inteligentes

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics, uma marca líder em eletrônicos de consumo e a segunda maior marca de TVs do mundo, apresenta hoje uma ampla variedade de tecnologias de telas na CES 2025. Incluindo TVs QD-Mini LED, monitores profissionais, telas automotivas, celulares, tablets, smartwatches, projetores inteligentes e óculos de realidade aumentada RayNeo. Além disso, a TCL revela seus mais recentes avanços em IA em novas categorias de produtos e um ecossistema completo para casas inteligentes, destacando seu compromisso em oferecer estilos de vida mais inteligentes e saudáveis, inspirando a grandeza globalmente.

Image

Revolucionando as tecnologias de telas

A liderança da TCL em inovação de telas é destacada por sua principal, a TCL X11K QD-Mini LED TV. Este modelo redefine o entretenimento doméstico com mais de 14.000 zonas de escurecimento local, oferecendo clareza impressionante e precisão visual. Aprimorada pela tecnologia de controle total Halo da TCL, proporciona uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva, dando vida a cada quadro com detalhes nítidos. Para complementar esses visuais, a TCL formou uma parceria estratégica com a Bang & Olufsen, líder em áudio de luxo, para oferecer sua solução de som exclusiva, o áudio da Bang & Olufsen, proporcionando aos usuários uma experiência tão cativante quanto as imagens.

Essa colaboração também se estende à série de TVs TCL A300, uma escolha elegante e estilosa com uma experiência de áudio premium. No estande da TCL, a maior TV QD-Mini LED do mundo, a QM891G de 115 polegadas, juntamente com a barra de som Q85, é exibida como a parceira perfeita para grandes TVs com desempenho de áudio imersivo. Para os entusiastas de jogos, a série de monitores profissionais R83 oferece precisão ao nível do pixel, aprimorando a experiência de jogos imersivos e a excelência criativa. Esses produtos destacam o compromisso da TCL em atender a diversas preferências dos consumidores, desde TVs expansivas até soluções sofisticadas e com design avançado.

A linha de produtos da TCL também inclui a premiada tecnologia NXTPAPER 4.0, uma evolução da tecnologia de telas de papel eletrônico em cores da marca. Projetado para reduzir o cansaço ocular enquanto oferece qualidade visual excepcional, o NXTPAPER 4.0 estreou no TCL NXTPAPER 11 Plus Tablet, com planos de expandir essa tecnologia para mais celulares.

Os óculos inteligentes RayNeo X3 Pro marcam a chegada da verdadeira era da realidade aumentada. Com poder de computação embutido, o modelo elimina a necessidade de dispositivos externos, oferecendo desempenho aprimorado em um design compacto e simplificado. Além disso, a TCL apresenta o Projetor PLAYCUBE, que redefine a projeção portátil com estilo e versatilidade. Além disso, a TCL exibe inovações em eletrônica automotiva com soluções inteligentes de cockpit e condução.

Pioneirismo em IA e conectividade inteligente

Entre as novidades interessantes na CES 2025, a TCL apresenta o TCL Ai Me, o primeiro robô companheiro modular de IA do mundo. Projetado com uma estética encantadora e realista e uma base removível em forma de cápsula espacial, o Ai Me é um produto conceitual que combina perfeitamente companhia e vida inteligente. Ele eleva a vida cotidiana com interações naturais e experiências personalizadas, adaptando-se às necessidades individuais e enriquecendo o estilo de vida do usuário com seus recursos inteligentes e interativos.

Como outro destaque, a série de TVs principais da TCL está prestes a integrar o modelo Gemini do Google, com planos de lançar uma nova Google TV com recursos do Gemini em 2025. A TCL também está fazendo uma demonstração interativa em uma sala de exibição dedicada, revelando os recursos imersivos e inteligentes com a ajuda do modelo Gemini em sua TV, prometendo transformar o entretenimento doméstico.

Em conectividade, o Roteador TCL LINKHUB HH516 5G AI CPE garante uma experiência de rede inteligente com maior largura de banda, menor latência e menor consumo de energia para diversos cenários. A TCL apresentou sua série de fechaduras inteligentes D1, que inclui o D1 Pro com reconhecimento de veias da palma de nova geração por IA, e o D1 Ultra, o primeiro cadeado inteligente 4 em 1 do mundo que integra uma fechadura inteligente, câmera de segurança, campainha com vídeo e uma tela inovadora de 3,5 polegadas.

Liderando o caminho em sustentabilidade e design

O pavilhão da TCL na CES reflete seu compromisso com o design centrado no usuário e a inovação, criando um ambiente natural, elegante e ecologicamente consciente. Os destaques incluem controles remotos ecológicos feitos de folhas de chá recicladas e móveis de papelão que ressaltam a ênfase da TCL em práticas sustentáveis. Expandindo sua visão de uma vida inteligente e ecológica, a TCL também traz produtos inovadores com soluções domésticas inteligentes e sustentáveis.

O condicionador de ar FreshIN 3.0 da TCL redefine o resfriamento com recursos que promovem a saúde, aumentam a eficiência energética e melhoram a conveniência. Sua entrada de ar Fresh Air Inlet elevável traz ar fresco do exterior, remove odores e aumenta os níveis de oxigênio no ambiente. A tecnologia de economia de energia ajusta inteligentemente a frequência de operação, enquanto o controle de voz inteligente permite a utilização sem as mãos e sem necessidade de conexão à internet.

Enquanto isso, o refrigerador TCL FREE BUILT-IN transforma cozinhas modernas com seu design elegante e compacto e tecnologias de ponta que melhoram a preservação dos alimentos. Da mesma forma, o conjunto de lavadora e secadora P680 oferece soluções compactas para otimizar espaços reduzidos, contando com tecnologia de prevenção de rugas e ciclos intuitivos para garantir o cuidado perfeito das roupas.

Essencial para as ações ecológicas da TCL está sua Solução de gerenciamento de energia para casa inteligente (HEMS), que integra painéis solares, armazenamento de energia e bombas térmicas para o uso eficiente da energia.

Parcerias globais e excelência

Fazendo parcerias com IPs esportivos e de entretenimento de alto nível em todo o mundo, a TCL demonstra sua energia inovadora para as gerações mais jovens. Na CES 2025, a TCL destaca sua parceria com a NFL, a liga esportiva mais assistida da América do Norte, com o membro do Hall da Fama da NFL, Charles Woodson, interagindo com os torcedores no local para fortalecer a conexão entre a TCL e seu público.

Os engajamentos fortes e dinâmicos da TCL com comunidades locais e parceiros globais conquistaram amplo reconhecimento entre os consumidores, como evidenciado pelo desempenho de 2024 — alcançando a segunda posição global em remessas de TVs e a segunda posição na América do Norte em volume de vendas de TVs no varejo durante os primeiros três trimestres do ano.

Descubra a TCL na CES 2025:

Data: 7 a 10 de janeiro de 2025

Local: Centro de Convenções de Las Vegas , Salão Central, estande nº 17704

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma marca líder em produtos eletrônicos e líder no setor global de televisores. A TCL agora opera em mais de 160 mercados em todo o mundo. A empresa é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, abrangendo TVs, áudio, eletrodomésticos, dispositivos móveis, óculos inteligentes, monitores comerciais e muito mais. Visite o site da TCL em https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593296/Image.jpg

FONTE TCL